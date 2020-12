Ex analista de datos Rebekah Jones demanda a la Policía Estatal por registro en su casa

La ex analista estatal de información Rebekah Jones continuó su agresiva defensa contra las acusaciones presentadas en su contra por la administración DeSantis y el domingo presentó una demanda ante el Tribunal de Circuito del Condado Leon, en la Florida, que alega que Policía Estatal que allanó su casa el 7 de diciembre violó sus derechos constitucionales de libertad de expresión y debido proceso.

Jones, que se ha presentado numerosos programas de noticias por cable defendiéndose, alega que la base de la orden de registro utilizada por la Policía Estatal de la Ley de Florida fue “una farsa” diseñada para castigarla por hablar contra del gobernador Ron DeSantis por “negarse a falsificar las estadísticas en un tablero que había creado para el Departamento de Salud (DOH)”.

El DOH despidió en mayo a Jones por insubordinación.

La demanda presentada por los abogados abogado Richard E. Johnson de Tallahassee; Lawrence Walters, de Longwood, y Lisa C. Lambert, de Atlanta, pide al tribunal que ordene que le devuelvan de inmediato los equipos que le confiscaron y que paguen honorarios legales y daños punitivos de más de $30,000.

Los agentes registraron la casa de Jones e incautaron sus computadoras y otros equipos electrónicos porque el estado dijo que tenía una causa probable para creer que estaba detrás de un mensaje anónimo enviado a sus antiguos colegas en el DOH e que los exhortaba a “ser un héroe” y hablar sobre el coronavirus. Desde la orden de registro, no se han presentado cargos y Jones ha revivido sus cuentas de GoFundMe, que ahora han recaudado más de $500,000. Jones dijo que la Policía Estatal entró en su casa con sus armas desenfundadas.

La demanda alega que la Florida estado violó el derecho que otorga debido proceso a Jones sobre la base de la 14ta Enmienda al emitir una orden de registro “excesivamente amplia” que carecía de causa probable. Además plantea interrogantes sobre si los agentes de la FDLE descartaron la posibilidad de que la dirección de Jones hubiera sido “suplantada”, haciendo que pareciera que su dirección de IP era la fuente del mensaje, y si en su lugar estaban tratando de obtener acceso a “comunicaciones escritas privilegiadas con sus abogados, todos sus materiales de trabajo protegidos de su caso de denunciante contra el DOH y todas sus fuentes confidenciales de su trabajo en su caso legal y de sus esfuerzos periodísticos”.

La demanda también alega que un informe de la página digital de noticias de tecnología Ars Technica indicó que lectores de Reddit descubrieron que el sistema de mensajería privada del Departamento de Salud al que Jones supuestamente accedió había publicado la dirección de correo electrónico y la contraseña en al menos siete archivos PDF que estaban ampliamente disponibles en Internet para cualquier persona que tuviera la dirección.

“La FDLE, tratando de congraciarse con DeSantis, trató de silenciar las comunicaciones en línea de la demandante, le decomisó su computadora e identificó sus fuentes confidenciales y otra información incautando su teléfono móvil’‘, alega la queja. “ Ese fue el motivo para obtener la orden de registro, no la ridícula noción de que la FDLE creía que la demandante envió el mensaje en cuestión y que habría sido ilegal hacerlo”.

Desde que Jones se pronunció, DeSantis ha defendido enérgicamente el manejo del estado de la orden de registro. Rick Swearingen, comisionado de la FDLE, quien fue demandado, ha sido agresivo en la defensa de las acciones de sus agentes. Negó que tuviera conversaciones con DeSantis sobre la investigación.

“Como he dicho antes, estoy orgulloso de la profesionalidad de nuestros agentes de la FDLE, ya que cumplieron una orden de registro legal en la residencia de Rebekah Jones’‘, dijo en un comunicado el lunes. “ Nuestra investigación penal sigue adelante, y aunque no he visto esta demanda, creo que los hechos saldrán a la luz”. El gobernador DeSantis dice que cumplir con la orden de registro no fue una “allanamiento”.

Swearingen dijo a los periodistas la semana pasada que creía que los agentes consideraban a Jones una persona violenta, sobre la base de enfrentamientos que tuvo con un empleador anterior en Louisiana y una alegación de acoso de un un ex novio.

“No tengo mala voluntad personal contra Jones, para ser honesto con usted”, dijo. Aparte de ver su nombre en los titulares, no tenía idea de quién era ella”.

Pero agregó que Jones “tenía una plataforma para hacer numerosas declaraciones falsas sobre la conducta de los agentes de FDLE’‘ y tenía que defender a sus agentes.

Swearingen dijo que era “ridículo” y “ofensivo” para Jones comparar el trato que recibió de la FDLE con la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi, que dijo, “arrastraba a hombres, mujeres y niños inocentes de sus casas y los asesinaba”.

La semana pasada, Swearingen publicó el video de la cámara corporal del policía de Tallahassee que acompañó a los agentes de la FDLE que les mostraban esperando fuera de casa de Jones en Tallahassee, pero no mostraban su entrada en su casa con armas desenfundadas.

Jones alega que los agentes apuntaron con un arma hacia arriba cuando sus hijos estaban en el primer piso y los acusó de “apuntar con un arma a mis hijos”. La demanda un agente apuntó con un arma a pocos centímetros de su cara a través de la ventana”.

Swearingen negó los agentes hayan apuntado armas a ningún individuo y dijo que los agentes “llamaron educadamente a su puerta, tocaron el timbre y la llamaron varias veces para manejar esto de una manera que respetuosa del hecho que había niños en la casa”.

La demanda, que también nombra al agente jefe de la FDLE, Noel Pratts, dice que lideró hasta ocho agentes armados en el allanamiento. Dice que otro agente, identificado como “John Doe”, “agredió a la demandante al catearla repetidamente”.

La demanda agrega: “DeSantis ha estado abiertamente furioso sobre el trabajo de la demandante porque saca a la luz la falsificación, supresión y [información] engañosa en curso características de los informes de datos del Estado sobre COVID-19. No ha perdido ninguna oportunidad de vilipendiar a la demandante en los medios de comunicación”.

La demanda también señala hasta qué punto la FDLE dio a conocer información personal sobre Jones, señalando que las imágenes de la cámara corporal “contienen numerosas menciones de la dirección de casa de la demandante, su número de teléfono, el número de placa de su auto y la edad, el grado y la escuela de su hijo de 11 años.

Swearingen también publicó una copia sin censurar de la declaración jurada de Pratts en apoyo de la orden de registro, que muestra la la dirección completa y el número de teléfono de la demandante, así como una foto de su casa”.

Dijo que como resultado, Jones tuvo que cambiar su número de teléfono, contratar a un guardia armado para proteger su casa y “tiene tal temor por ella misma y la seguridad de su familia que e va a mudar a otro estado”.

Cualquiera que sea el motivo, los expertos jurídicos que hablaron con el Herald/Times dicen que el agresivo registro policial en la casa de Jones es probable que tenga un efecto sobre los demás.