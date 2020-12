Premian a enfermero cubano del Coral Gables Hospital como Héroe del Año de la pandemia

El enfermero Sergio Álvarez junto a Denisse Figueroa, jefa de enfermería del Coral Gables Hospital. /Foto de cortesía

Un enfermero cubano fue galardonado como Héroe del Año de la pandemia por el grupo Leapfrog, una reconocida organización no gubernamental que promueve la calidad de la atención médica y hospitalaria en Estados Unidos.

Sergio Álvarez, de 47 años de edad y enfermero del Coral Gables Hospital, expresó su alegría por el premio que lo reconoce entre miles de nominados de varios hospitales del país por su compromiso con la seguridad de los pacientes en medio de la pandemia del coronavirus.

En los momentos iniciales de la proliferación del coronavirus, en los que prevalecía un ambiente de confusión, Álvarez iba a trabajar sus días de descanso y hasta facilitaba su número de teléfono celular a los pacientes que quedaban internados para servir de contacto con sus familiares, destacó Denisse Hernández Figueroa, jefa de enfermería del Coral Gables Hospital.

Desde el 2014 Álvarez es el Director de Control de Infecciones del Hospital de Coral Gables.

“Me siento honrado, muy orgulloso por el reconocimiento. Yo no me lo esperaba, para nada. Ni siquiera sabía que había sido nominado”, dijo Álvarez el martes a el Nuevo Herald. “Hay un Diosito arriba que me ilumina. Me ayudó a cuidar a mis pacientes. Al principio de la pandemia, en momentos de gran confusión... pude desenvolverme con eficiencia. Este es un premio al trabajo en equipo. Desde el que limpia hasta el administrador del hospital”.

Álvarez nació en Quivicán, en las afueras de La Habana, y es hijo de un preso político. Se graduó en la Universidad de La Habana en la especialidad de Microbiología y migró con sus padres a Miami en 1999.

Una vez en Miami, estudió en la Escuela de Enfermería del Miami Dade College, donde se graduó en el 2010. Para ahorrar dinero y comenzar a estudiar tenía dos trabajos y estudiaba inglés por las noches. Insertarse en el campo de la salud local fue una etapa de gran sacrificio, recalca Álvarez.

“Me desvelaba con el sueño de superarme”, dijo Álvarez, quien vive en la ciudad de Cutler Bay. “Pero valió la pena. Lo mejor es que con mi esfuerzo ayudo a mi comunidad”.