Descubre por qué se han duplicado las muertes por COVID en los asilos de ancianos en Florida

En esta imagen del viernes 17 de abril, varios residentes son evacuados de Freedom Square of Seminole, en la Florida. Tres residentes de residencias de ancianos habían fallecido por el brote de coronavirus que afligido a Freedom Square of Seminole AP

Un aumento alarmante en las infecciones y fallecimientos por coronavirus en los hogares de ancianos de la Florida ha hecho que los defensores de las personas mayores adviertan que la falta de una estrategia estatal de pruebas precisas e inmediatas en los hogares de ancianos significará que esta temporada será desgarradora para muchos.

El martes, AARP publicó un informe que muestra que la tasa de mortalidad por COVID-19 entre los que viven en hogares de ancianos de la Florida se ha duplicado en las tres semanas alrededor de Acción de Gracias, y las infecciones continúan aumentando entre los más vulnerables del estado. El aumento de la cifra de fallecidos es tan alarmante que la AARP decidió informar sobre los datos en lugar de esperar su publicación mensual, programada para el 10 de enero.

“El problema fundamental es la continua incapacidad de proporcionar pruebas precisas y de resultados rápidos de todas las personas que ingresan a centros de cuidado de ancianos: personal, visitantes, cuidadores, familiares y proveedores’, dijo David Bruns, portavoz de la AARP.

“Si la situación no cambia, esto va a provocar que más personas mueran”, advirtió Brian Lee, director de Families for Better Care, una organización sin fines de lucro que aboga por las familias de los residentes de residencias de ancianos. “Es un desastre total porque el gobernador y su equipo podrían haber salvado vidas”.

También el martes, el gobernador Ron DeSantis celebró una conferencia de prensa en la comunidad de jubilados de The Villages para anunciar que los floridanos mayores de 70 años serán los próximos en la fila para vacunarse contra el coronavirus antes que los trabajadores esenciales y las personas más jóvenes con enfermedades crónicas.

El miércoles, dijo que firmaría una orden ejecutiva que prioriza las vacunas para las personas mayores de 65 años, una demostración de que estaba abogando por uno de cada cinco floridanos debería estar en primer lugar en fila para vacunarse.

“Si usted es una persona de la tercera edad, esto está por llegar, hay que mantenerse atento”, dijo DeSantis el martes. “Estamos mucho más lejos de lo que pensábamos que estaríamos hace cuatro meses”.

Sin embargo, para los defensores del cuidado de los ancianos, el enfoque en la vacuna es un desarrollo positivo, pero no debe desviar el enfoque de la cantidad de muertos en los centros de atención a largo plazo.

“El gobernador DeSantis está ignorando el aumento de las infecciones al cambiar la narrativa al despliegue de la vacuna”, dijo Lee.

Según el informe del estado del 21 de diciembre, el COVID-19 ha matado a 7,938 residentes de la Florida y personal en centros de cuidado de ancianos, y las infecciones de residentes con infecciones de residentes superan al personal por primera vez desde el aumento del verano.

“Esto no es exclusivo de la Florida”, dijo Bruns, de AARP. “Nueve meses después de la emergencia de la pandemia, todavía no podemos identificar de forma fiable quién podría llevar el virus a estas instalaciones y detenerlos en la puerta. Esto significa que el virus puede seguir explotando debilidades de larga data en el control de infecciones que han abrumado a los asilos de ancianos desde hace muchos años.

Las pruebas opcionales no funcionan

A medida que los ancianos salen de los hogares para visitar a sus seres queridos, o reciben visitantes, el estado no tiene ningún requisito de que nadie sea sometido a pruebas prevenir la propagación de la infección. Permite a cada instalación establecer sus propias reglas.

“Las pruebas opcionales fueron un defecto grave’‘, dijo Lee. Cuando el estado reabrió las políticas de visitas en octubre, el Cirujano General Scott Rivkees sugirió que las pruebas fueran necesarias, pero no la exigieron, dijo.

El resultado, dijo, es que las pruebas son opcionales y “las instalaciones todavía están en la oscuridad”.

“Esas personas que visitan a la familia no se someten a prueba a su regreso”, dijo Lee. La gente no sabe si has estado en contacto con alguien que no tiene síntomas del virus y puede llevarlo de vuelta a la instalación”.

Durante meses, Lee ha estado abogando por pruebas rápidas y precisas para de los visitantes, así como los residentes que regresan a las instalaciones.

“Una mejor política sería apuntalar las pruebas con el equipo adecuado y someterlos a pruebas, a demás de vacunarlos”, agregó Lee. Las familias que quieran visitar a sus seres queridos no serán inoculadas durante meses. Habrá residentes y personal que rechazará la vacunación. Es por eso que las instalaciones todavía necesitan pruebas moleculares robustas en la puerta”.

Desde marzo, DeSantis y los funcionarios de salud estatales han dicho que su prioridad es “proteger a los vulnerables” y han dicho que han dado prioridad a la dirección de los recursos de prueba y el equipo de protección personal a los centros de atención a largo plazo.

Pero desde enero, según los datos de la industria reportados al gobierno federal, más de 93% de las instalaciones de cuidado de ancianos de Florida han tenido al menos un caso de coronavirus y, en diciembre, una de cada siete residencias de ancianos del estado informó que tenían menos de una semana de existencias de equipo de protección personal para el personal, los residentes y los visitantes.

Los ALF deben esperar la vacuna

También están surgiendo preguntas sobre cuánto tiempo tendrán que esperar los ancianos para vacunarse. Mientras el gobernador observaba a habitantes de The Villages vacunarse el martes, a los administradores de instalaciones ALF se les dijo que tendrían que esperar hasta que sus residentes pudieran hacer fila.

Un correo electrónico del miércoles de un director de ventas de Omnicare, la compañía de CVS que administra la vacuna en residencias de ancianos e instalaciones de vida asistida en la Florida, dijo a un funcionario de ALF que la compañía “no estaba programando vacunar en comunidades ALF en la Florida” para la distribución de vacunas, sino que estaba “esperando a la oficina del gobernadores para activar ello”.

Bruns, el portavoz de la AARP, dijo que “la Florida está haciendo las cosas mucho mejor que la mayoría de los estados en el manejo de la pandemia”. Pero dado el fracaso catastrófico de los gobiernos federal y estatales y la industria para proteger a estas personas vulnerables, y con casi 8,000 muertos de infecciones que comenzaron en los centros de cuidado de ancianos de la Florida, no hay nada que celebrar. Ningún estado está protegiendo bien a los ancianos vulnerable.

“Necesitamos una nueva visión para la atención a largo plazo en el Estado del Sol”.

Mientras tanto, la AARP, que también ha criticado la forma en que el estado administra el sector de cuidado de ancianos y discapacitados, se está uniendo con otros defensores, como Families for Better Care, para pedir un cambio fundamental en el enfoque estatal sobre los hogares de ancianos y la atención a largo plazo.

Pérdida de confianza

“La confianza de los consumidores en el sistema de grandes instalaciones residenciales de atención a largo plazo se ha derrumbado”, dice AARP en su página digital. “ Las familias se resisten a dejar a sus seres queridos en instalaciones que se han convertido en criaderos de contagio, lo que ha hecho que el índice de ocupación en las residencias sea en este momento muy bajo”.

Entre las prácticas que han permitido que el COVID-19 y otras infecciones como la gripe, el SARM, los estafilococos y estreptococos se afiancen en la mayoría de los hogares de ancianos y muchas instalaciones de vida asistida evolucionan en torno a las comidas y la socialización. Los residentes son sacados de sus habitaciones para congregarse para comidas y actividades.

En su lugar, la AARP pide que descentralizar a los residentes y al personal en grupos más pequeños para limitar la exposición a las infecciones y promover la salud de los residentes.

“En muchos sentidos, la pandemia nos ha obligado a enfrentar desafíos en el cuidado de los floridanos mayores”, dijo Jeff Johnson, director estatal de la AARP en la Florida. “Es claramente el momento de tener un sistema mejor y más eficaz que ayude a millones de de personas mayores a vivir el mayor tiempo posible en sus hogares y comunidades”.

La organización está pidiendo el fin de lo que llama un sesgo en el presupuesto estatal que da prioridad a la financiación para la atención en el hogar de ancianos y la colocación de ancianos en centros de atención residencial institucional “en lugar de capacitar y apoyar a 2.9 millones de cuidadores familiares para proporcionar atención a los ancianos en el hogar y en sus comunidades”.

Johnson dijo que alrededor de 79% del financiamiento de las residencias de ancianos en Florida es público a través de los programas Medicaid y Medicare y “sin embargo, durante años, los gobiernos estatales y federales han permitido que problemas de larga data se afiancen”.

Aunque los legisladores floridanos se han mantenido al margen, ya que DeSantis ha controlado los mensajes y la respuesta a la pandemia, los legisladores han dicho que están estudiando inmunidad contra demandas civiles a las empresas que operan centros de atención a largo plazo.

Johnson dijo que la AARP de la Florida se opone firmemente a cualquier propuesta de este tipo.

“Las leyes de la Florida ya dificultan para las familias responsabilizar a los operadores de residencias de ancianos en los tribunales por actos u omisiones negligentes que afecten a sus residentes’‘, dijo. La inmunidad daría a estas empresas impunidad para eludir la responsabilidad de proporcionar la atención que los contribuyentes y las familias han pagado”.

Lawrence Mores, reportero del Tampa Bay Times en Tallahassee, contribuyó a este reportaje.