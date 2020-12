Trump conmuta sentencia a gran estafador al Medicare en enorme caso en Miami

Philip Esformes fue el ejecutivo de la salud de Miami Beach e el centro de un caso de estafa masiva al Medicare. Rob Latour/Invision/AP

A Philip Esformes, un ex magnate de la salud de Miami Beach condenado por su papel central en uno de los mayores casos de fraude al Medicare en el país y usar sus millones mal habidos para pagar sobornos a cambio por favores, el presidente Donald Trump le conmutó una sentencia a 20 años de prisión el martes por la noche.

Esformes, condenado por el pago de sobornos, lavado de dinero y otros cargos, también fue condenado a pagar$44 millones al programa de Medicare, financiado por los contribuyentes, y al gobierno de los Estados Unidos después de un agotador juicio en 2019 llevado por la fiscalía federal de Miami y el Departamento de Justicia. La conmutación de Trump no derogó esa orden de restitución.

Un puñado de ex fiscales federales en el sur de Florida cuestionaron la decisión de clemencia de Trump.

“En un mundo perfecto, una conmutación sería el resultado de un proceso reflexivo y apolítico destinado a contrarrestar una injusticia grave”, dijo el ex fiscal federal Ben Curtis, quien ha juzgado decenas de casos de fraude al Medicare en Miami y en todo el país. “Viendo esta decisión hoy y conociendo la historia de las estafas a la atención médica en el sur de Florida, es difícil no volverse cínico sobre el sistema de justicia”.

En su sentencia en septiembre de 2019, el juez federal de distrito Robert Scola calificó el plan de Esformes para generar miles de pacientes del Medicare para su cadena de instalaciones de vida asistida y residencias de ancianos en Miami-Dade de algo “sin igual en nuestra comunidad, quizás en el país” y dijo que “violó [la] confianza del sistema en proporciones épicas”.

Esformes, de 52 años, estaba entre 20 personas, en su mayoría compinches políticos del presidente implicados en escándalos que empañaron su mandato, así como el Partido Republicano, a quienes se les concedió un perdón total o una conmutación de parte o toda su sentencias.

Pero en muchos sentidos, el caso de Esformes fue atípica porque no pareció tener ninguna relación política con el presidente durante sus 30 años en el sector de los servicios médicos. Esformes nunca ha donado dinero a Trump, según los registros de la Comisión Federal de Elecciones. En todo caso, Esformes, su ex esposa, Sherri, y su padre, Morris, han sido donantes de candidatos del Partido Demócrata.

Esformes y su esposa dieron $100,000 combinados en 2012 para apoyar la reelección del presidente Barack Obama. Sherri también entregó $17,600 en 2010 para apoyar al Comité Democrático de Campaña del Congreso. Ese mismo año, Philip Esformes, Inc. donó $10,000 al Partido Demócrata de la Florida, según los registros financieros de campañas de la Florida.

Una declaración emitida por la Casa Blanca señaló que la conmutación de Esformes fue “apoyada” por el ex secretario de Justicia Edwin Meese, quien sirvió bajo el presidente Ronald Reagan, y Michael Mukasey, quien sirvió bajo el presidente George W. Bush, así como por el ex secretario de Justicia adjunto Larry Thompson, quien también sirvió en la administración de Bush.

La declaración también destacó que la apelación federal de Esformes a su sentencia a 20 años fue respaldada por Meese, y los ex secretarios de Justicia Justicia John Ashcroft, Alberto Gonzales, quienes sirvieron en la administración de Bush. Kenneth Starr, un abogado del Partido Republicano mejor conocido por ser el fiscal independiente que investigó a presidente Bill Clinton, también también respaldó la apelación.

La declaración aludió al apoyo de esas personas a la apelación de Esformes “desafiando su condena sobre la base de una mala conducta” por parte de la fiscalía federal y del Departamento de Justicia en relación con un registro del FBI y la incautación de registros de la oficina del ejecutivo de la salud en una de sus instalaciones de Miami-Dade.

Los abogados litigantes de Esformes argumentaron que el registro infringió el “privilegio de abogado-cliente” entre el empresario y su abogado corporativo, y que ningún registro incautado de esa oficina se debió haber sido usado en el juicio.

“Mientras estaba en prisión, el Sr. Esformes, que tiene 52 años, se ha dedicado a la oración y el arrepentimiento y tiene problemas de salud”, concluyó la declaración de la Casa Blanca.

Uno de los abogados del juicio de Esformes, Howard Srebnick, se negó a hacer declaraciones sobre la conmutación del presidente, pero dijo que la apelación de Esformes reflejaba su propia petición al presidente. En un comunicado, Srebnick aludió al informe de 113 páginas de un juez de Miami “detallando la mala conducta de la fiscalía que expusimos” antes del juicio, una decisión que más tarde fue anulada por el juez federal Scola, quien permitió que recavar las pruebas en la oficina de Esformes.

“El comunicado de prensa de la Casa Blanca demuestra que el presidente estaba profundamente preocupado por la manera en que los fiscales invadieron las la invasión de los fiscales al privilegio abogado-cliente”, dijo Srebnick, quien representó a Esformes con sus socios legales Roy Black y Jackie Perczek.

En abril de 2019, un jurado federal de 12 personas en Miami declaró a Esformes culpable de la mayoría de los 26 cargos presentados en su contra en una acusación presentada después de su arresto en 2016. Los jurados, sin embargo, no llegaron a un veredicto sobre el cargo principal: que Esformes se había confabulado para estafar el Medicare.

Esformes fue a juicio solo porque dos confabulados clave, un asistente médico y un ex administrador del Hospital Larkin que reciclaba pacientes por dinero en efectivo, se declararon culpables. Varios otros asociados acusados de estafa al Medicare en casos relacionados también se habían declarado culpables y cooperado con los fiscales federales, incluidos algunos que declararon en su contra.

Que el jurado no haya llegado a un veredicto en el cargo mayor de confabulación contra Esformes fue una sorpresa porque los jurados declararon a Esformes culpable de soborno y de pagar sobornos para generar pacientes del Medicare para sus instalaciones, así como para otros proveedores de servicios médicos.

En el juicio, los proveedores condenados, el ex administrador hospitalario y un ex entrenador de baloncesto, testificaron que Esformes les pagó a ellos y a varios médicos cientos de miles de dólares en sobornos para comprar y vender pacientes, así como para matricular al hijo de Esformes a la Universidad de Pennsylvania. Esformes recibió $38 millones en pagos del Medicare y Medicaid entre 2010 y 2016.

El equipo defensor de Esformes trató de demostrar que sus pacientes, ya fuera de cirugía hospitalaria o que sufrieron de enfermedades mentales, recibieron la atención que necesitaban en sus instalaciones bajo la cobertura de Medicare y Medicaid.

Incluso según las normas en las enormes estafas al Medicare de Miami, el caso de Esformes se destacó. Antes que sus activos fueran congelados después de su arresto en julio de 2016, Esformes, que llegó a Miami proveniente de Chicago, tenía decenas de negocios de atención médica locales que facturaron $1,000 millones a Medicare y Medicaid durante una decenio. Esformes, que pasó por un divorcio desordenado, también adquirió bienes raíces de lujo en Miami Beach y conducía un Ferrari.

Antes que Scola emitió lo condenara, el ejecutivo de negocios de Miami Beach sollozó mientras se disculpaba con el juez.

“Perdí todo lo que amaba”, dijo Esformes, admitiendo que era un hombre “roto” que estaba “asqueado ” por su actividad delictiva “Destruí mi matrimonio. Mis tres hijos lo han sufrido. No puedo culpar a nadie, solo a mí mismo. Acepto la responsabilidad por lo que he hecho y me arrepiento.

“Su Señoría, no quiero que este [delito] sea mi único legado”, dijo Esformes, cuyos abogados y simpatizantes en la sala hablaron de su caridad personal y financiera, especialmente en las comunidades judías, médicas y académicas.

El fiscal federal Allan Medina, dijo que Esformes no solo explotó a los pacientes para llenar sus bolsillos en su cadena de 16 centros de vida asistida y enfermería especializada, sino que “corrompió” todo el sistema del Medicare en su celo para llenar las camas de los pacientes sin proporcionar atención real.

“Corrompió todo el sistema de Medicare y Medicaid”, dijo Medina. “Philip Esformes tuvo todas las oportunidades. Tenía riquezas, $78 millones en 2017. ... No tiene excusa para lo que hizo. No tiene respeto por la ley. No tiene remordimientos.

“Era el jefe”, dijo Medina. “Acosó a la gente para conseguir lo que quería”.