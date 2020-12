¿Debo llevar siempre conmigo la tarjeta de Seguro Social?

María del Carmen Ortega evolvingservices.com

Me han dicho que no debería llevar mi tarjeta de Seguro Social. ¿Es cierto?

B. Hamilton, Miami Beach

Le recomendamos que guarde su tarjeta de Seguro Social en su hogar en un lugar seguro. No la lleve consigo a menos que vaya a una entrevista de trabajo o un sitio que lo requiera. El robo de identidad es uno de los delitos de más rápido crecimiento en Estados Unidos y la mejor manera de evitar convertirse en víctima es salvaguardar su tarjeta y número de Seguro Social. Para obtener más información, visite www.socialsecurity.gov/ssnumber.

¿Mi hijo será elegible para recibir beneficios en el registro de su padre retirado mientras va a la universidad?

I. Johnson, Miami

No. En un momento, el Seguro Social pagó beneficios a estudiantes universitarios elegibles. Pero la ley cambió en 1981. Ahora pagamos beneficios solo a los estudiantes que toman cursos en el grado 12 o inferior. Normalmente, los beneficios terminan cuando los niños alcanzan los 18 años a menos de que estén discapacitados. Sin embargo, si los niños siguen siendo estudiantes de tiempo completo en una escuela secundaria (o primaria) a los 18 años, los beneficios generalmente pueden continuar hasta que se gradúen o hasta dos meses después de que cumplan 19 años, lo que ocurra primero.

¿Qué debo hacer si un empleado me da un número de Seguro Social pero no puede presentar la tarjeta?

G. Alonso, Cutler Bay

Ver la tarjeta no es tan importante como poner la información correcta en el Formulario W-2 del trabajador. Puede verificar los números de Seguridad Social de los empleados mediante el Servicio de Verificación de Número de Seguridad Social. Simplemente vaya a www.segurosocial.gov/bso. Este servicio en línea permite a los empleadores registrados verificar los números de Seguridad Social de los empleados con los registros de la Seguridad Social para fines de informes salariales.

¿Puedo usar las versiones de metal o plástico de las tarjetas de Seguridad Social que fabrican algunas empresas?

C. Bradshaw, New Port Richey

No lo recomendamos No es necesario tener una réplica de su tarjeta. En la mayoría de los casos, el único momento en que puede necesitar presentar su tarjeta de Seguro Social es cuando solicita un empleo. En otras ocasiones, le recomendamos que guarde cualquier cosa con su número de Seguro Social junto con sus otros documentos importantes. No lleve su tarjeta de Seguro Social con usted. Además, le recomendamos encarecidamente que no lamine su tarjeta. Su tarjeta de Seguro Social tiene muchas características de seguridad, que no son detectables si están laminadas. Esas características incluyen imágenes latentes que solo puede ver en ángulo y tinta que cambia de color. Debe preguntar a cualquier otra persona que no sea su empleador que le solicite su número de Seguro Social o su tarjeta. No todas las personas con las que hace negocios lo necesitan. Obtenga más información en www.socialsecurity.gov/ssnumber.