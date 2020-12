Tiendas favoritas que tristemente cerraron en 2020 por la pandemia y otras causas

Ramón Puig opened his first shop in Miami in 1971, three years after he arrived on one of the Freedom Flights. Puig has dressed many famous celebrities and presidents. Miami Herald Archive

Nuestra está en cambio constante, los minoristas a menudo van y vienen. Pero 2020 fue un año inusualmente cruel porque la pandemia frenó las compras en persona. Con los alquileres ya altos, algunas de las tiendas más queridas de la ciudad cerraron sus puertas para siempre.

El desastre pudo ser mucho peor. Muchas tiendas que temían que hubieran cerrado en el verano dijeron que una una combinación de ayuda del gobierno y ayuda de los propietarios de sus locales contribuyeron a su supervivencia este año extraño y horrible

Entre las que sucumbieron:

▪ La Casa de la Guayabera abrió sus puertas en 1971 junto a Versalles y más tarde se trasladó al 5840 Cale Ocho, en La Pequeña Habana. Ramón Puig, conocido localmente como el “Rey de Guayaberas” y “El mago de la guayabera”, cerró en julio debido a la pandemia. Puig lanzó por primera vez su negocio de guayabera en 1943 1977 en Cuba y se mudó a los Estados Unidos después de huir de la Cuba de Fidel Castro en 1968 con su esposa e hijo en uno de los llamados Vuelos de la Libertad.

▪ Escuela Culinaria Aragón 101 abrió sus puertas en 2012 en Coral Gables, pero no pudo superar el verano pasado. La escuela culinaria ofrecía clases íntimas de cocina cada mes, cada con un tema de un tipo diferente de cocina, desde colombiana hasta libanesa. El lugar también era una tienda que vendía una gama de accesorios, artículos para el hogar y artículos de cocina, incluido el famoso aceite de oliva Castillo de Canenay.

▪ Inaugurado en 2018 en Bay Harbour Islands, BON Chocolatier ofrecía barras de chocolate veganas y kosher, pretzels de chocolate y trufas en sabores como vainilla de malvavisco y lavanda francesa. La dulzura terminó la primavera pasada.

▪ Siempre pionera, la librería Books and Books abrió su tienda en Lincoln Road en 1989. Novelas, biografías, periódicos y revistas llenaban sus estanterías, junto con revistas, incienso y marcadores artesanales. El fundador de Books and Books, Mitchell Kaplan, también fundador de la Feria Internacional de Libro de Miami, culpó al alto alquiler, y no a la pandemia, por tener que cerrar el local. La librería principal de la cadena, en Coral Gables y otros seis lugares permanecen abiertos.

▪ Desde 2018, Hattie’s House había sido el lugar preferido en North Miami para el incienso, los aceites de fragancias y aguas rituales. Hoy todavía se puede comprar incienso de la propietaria Hattie Mae Williams, pero sólo en internet. Williams siguió los pasos de su madre, Flossie Williams, quien abrió Funky Fragrances de Flossie en 1976 en North Miami y se mudó al downtown de Miami en los años 1990.