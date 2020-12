Cambios de última hora pueden significar más asistencia y tarjetas para alimentos en Miami-Dade

Un cambio de reglas de última hora en el Congreso pudiera significar millones de dólares en ayuda a las empresas, apoyo alimentario y otra asistencia económica para los vecinos de Miami-Dade si el abrumado presupuesto condal no absorbe primero los dólares restantes de la Ley CARES, que debían quedar congelados el miércoles.

El proyecto de ley de estímulo que el presidente Donald Trump firmó el domingo agregó un año completo al tiempo que los gobiernos locales y estatales tienen que gastar sus asignaciones de la Ley CARES, aprobada en marzo y que que envió $474 millones en dinero de asistencia a Miami-Dade.

Una de las principales exigencias del Congreso era que el dinero solo podía usarse para cubrir gastos en 2020, una regla que ciudades de Miami-Dade lucharan por obtener su parte este mes. Esa estrategia provocó un bombardeo de tarjetas de alimentos como el método más rápido para obtener los fondos federales antes de 2020.

Miami-Dade había planeado asignar fondos de la Ley CARES para al menos $64 millones de sus propios gastos del condado elegibles para la asistencia por el coronavirus, como las actividades policiales para hacer cumplir las restricciones órdenes de salud pública de emergencia y el personal de los parques usados en los centros de distribución de alimentos.

Ahora que el Congreso ha concedido más margen para gastar el dinero, los comisionados de Miami-Dade pueden elegir entre proporcionar más alivio o usar ese dinero para aliviar la tensión provocada por la recesión económica.

“Podemos ayudar a nuestro presupuesto, lo que ayuda a nuestros contribuyentes”, dijo Ed Márquez, director de Finanzas de la alcaldesa Daniella Levine Cava. “La junta tiene sus opciones en el futuro.

Otros alcaldes piden ayuda adicional

Los líderes municipales ya están pidiendo más fondos para prorrogar los programas de asistencia que se se apresuraban a terminar en diciembre.

En Hialeah, el gobierno municipal aseguró $4 millones de Miami-Dade para los esfuerzos de asistencia y lo distribuyó todo. Parte de los fondos fueron a subvenciones a las pequeñas empresas y ayuda con el alquiler, y otros a un sorteo de tarjetas de supermercado a medida que se acercaba la fecha límite.

El alcalde Carlos Hernández dijo que Hialeah daría la bienvenida a más tiempo y fondos para abordar las necesidades por la pandemia en 2021. “Podríamos haber usado más para asistencia para la población”, dijo. “Estábamos limitados en lo que pudimos hacer.”

En Florida City, Florida, 40% de sus casi casi 12,000 habitantes vive en la pobreza, según la Oficina del Censo federal.

Debido a que la necesidad es tan grande, los dólares de la Ley CARES se agotaron rápidamente, dijo el alcalde Otis Wallace, quien calificó los plazos de “poco realistas”.

En Pinecrest, un programa para cubrir algunos gastos de alquiler para empresas en dificultades pasó por los $230,000 otorgados de Miami-Dade, dijo el alcalde Joseph Corradino. “Gastamos todo lo que nos asignaron, pero no pudimos satisfacer la necesidad”, dijo. “Con un plazo ampliado podemos volver ayudar.

Prioridades de los comisionados de Miami-Dade

En noviembre, los comisionados de Miami-Dade aprobaron una resolución para asignar todos los fondos no gastados de la Ley CARES al final de 2020 a los gastos condales. Esa legislación fue aprobada antes que se aprobara la prórroga del plazo en Washington, pero los comisionados aún podían seguir con ese enfoque.

Joe Martínez, el comisionado que patrocinó la legislación, dijo el lunes que espera que Miami-Dade use el dinero restante de CARES para estabilizar el presupuesto del condado. Si no, “sufriremos en septiembre” cuando los comisionados aprueben el presupuesto de 2022. “Ser fiscalmente prudente no es la ruta fácil”, dijo.

La comisionada Raquel Regalado, defensora de más asistencia para el alquiler, dijo que no quiere que la asistencia por el COVID-19 sea presa de los malos pronósticos sobre el presupuesto de 2022.

“La mayoría de la Comisión piensa que si no hacemos esto, tenemos que aumentar los impuestos”, dijo al usar dinero CARES para cubrir déficits presupuesto. “No estoy de acuerdo con eso. Creo que hay mucho tiempo para reajustar”. No está claro cuánto dinero CARES quedará una vez que comience 2021. Un análisis del 7 de diciembre por el Departamento de Finanzas del condado mostró alrededor de $64 millones sin gastar en todos los programas, pero eso fue fácilmente eliminado por más de $160 millones vinculados a los gastos del condado por la pandemia.

Si bien no fue la segunda ronda de asistetencia para los gobiernos locales y estatales, el nuevo proyecto de ley de estímulo incluye alrededor de $25,000 millones para asisencia con el alquiler. Está disponible para los gobiernos locales con poblaciones de al menos 200,000 habitantes, lo que significa que Miami y Hialeah deben cumplir los requisitos para recibir más dinero que Miami-Dade.

Eso podría reducir la presión sobre los fondos restants de CARES, que pagaban varios programas de asistencia al alquiler del condado y la ciudad.

“Nos alegra ver que finalmente llega al dinero”, dijo Alana Greer, directora del Community Justice Project, una defensora de los inquilinos en el área de Miami. “Es necesario.”