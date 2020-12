¿Estarán las vacunas contra el COVID-19 listas en Publix, Walmart, CVS, Walgreens y otras tiendas?

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

¿Dónde se podrá vacunar uno contra el COVID-19 en la Florida?

Además de los sitios de vacunación (parecidos a los de las pruebas para detectar el COVID-19) que se espera que abran a lo largo de todo el estado, las personas se podrán vacunar en un viaje para comprar en el supermercado o la farmacia.

Las tiendas Publix, Walmart, Winn-Dixie, Fresco y Más, Sam’s Club y Costco son algunas que en noviembre el gobierno federal aprobó para que le administren las vacunas al público en general. En la lista también se incluyen farmacias como CVS y Walgreens, que en la actualidad están distribuyendo las vacunas a asilos y residencias de ancianos.

Walgreens espera tener listas las vacunas para la población general en algún momento de la primavera. CVS le dijo al Miami Herald en un correo electrónico que las vacunas podrían estar disponibles en sus farmacias de la Florida a finales de marzo como fecha más cercana.

No importa a qué farmacia acuda la persona, la vacuna no le costará nada, ya que son los contribuyentes quienes pagan la factura, aunque algunos lugares podrían cobrar un cargo por administrarla. Sin embargo, el seguro podría devolver ese cargo.

¿HAY QUE HACER UNA CITA PARA VACUNARSE?

Tanto CVS como Walgreens dijeron que, en efecto, hace falta una cita.

Después que una vacuna contra el COVID-19 esté disponible en todas partes, Walgreens dijo que brindaría opciones de citas similares a la forma en que programa las vacunas contra la gripe y otras inmunizaciones de rutina. En CVS, las citas para vacunarse contra el COVID-19 se harán mediante las aplicaciones de los teléfonos celulares.

Por su parte, las farmacias de Walmart y Sam’s Club están haciendo preparaciones para recibir las vacunas, y en las que se incluye un sistema para informarle a la población cuándo debe recibir la primera y la segunda dosis. Las compañías fabricantes han dicho que la disponibilidad de las vacunas probablemente variaría de un estado a otro, lo que haría difícil pronosticar cuándo las tiendas recibirán las vacunas.

¿QUE VACUNAS CONTRA EL COVID-19 TENDRAN CVS, WALGREENS, WALMART Y OTRAS TIENDAS?

La disponibilidad de la vacuna en su farmacia preferida dependerá de la vacuna que el gobierno decida ubicar una vez que el medicamento esté listo para ser almacenado.

Este mes, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) le dio, tanto a la vacuna de Pfizer-BioNTech como a la de Moderna, la autorización para ser usadas como emergencia. Se cree que otras vacunas potenciales también serían analizadas y aprobadas por la FDA a principios del año entrante.

Hasta ahora, la Florida ha estado usando las vacunas de Pfizer y Moderna para inmunizar a los trabajadores sanitarios y a los residentes de asilos. Este semana, algunos condados ya han comenzado a vacunar a los mayores de 65 años.

Aunque no se sabe qué vacuna llegará a su farmacia local, hay que prepararse para hacer dos citas. La vacuna de Pfizer necesita dos dosis, con tres semanas de diferencia entre una y otra, y se le puede dar a los mayores de 16 años, mientras la vacuna de Moderna necesita dos dosis, con un mes de diferencia entre una y otra, y se le puede dar a personas de 18 años y mayores. Ninguna vacuna contaminará al inmunizado con el COVID-19.

Para distribuir la vacuna de Pfizer, la farmacia necesitará un congelador especial que se cree mantendrá a más de 100 grados bajo cero. Eso es más frío que un crudo invierno en la Antártida. La vacuna de Moderna se puede guardar en congeladores normales.

Independientemente de qué la vacuna esté disponible, a la persona se le entregará una tarjeta de vacunación, en la que se incluye la información sobre la vacuna que recibió y cuándo deberá inmunizarse con la próxima dosis. Esto es importante dado que las vacunas no son no intercambiables. De modo que, si una persona recibe una primera dosis de Pfizer, digamos, no podrá ser inoculada con una vacuna de Moderna en la segunda dosis, dijo el CDC.

Hasta el momento, no se ha dicho si las compañías tienen planeado ofrecer una tarjeta de incentivo como en ocasiones hacen con la vacuna de la gripe.

