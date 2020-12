¿A que hora cierra Publix el 31? Qué está abierto el 1 de enero? ¿Y la recogida de basura y el correo?

El Servicio Postal no funcionará el 1 de enero. AFP/Getty Images File

Esto es lo que está abierto y cuándo en Nochevieja y Año Nuevo:

Supermercados

Publix: Todas las tiendas y farmacias cierran a las 9 p.m. en Nochevieja. Todas las farmacias permanecerán cerradas el 1 de enero. Los locales en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Monroe, Indian River, Martin, Okeechobee y St. Lucie abrirán a las 7 a.m. Todas las demás tiendas abrirán en horario regular.

Winn-Dixie/Fresco Y Mas: Tiendas abiertas hasta las 10 p.m. Nochevieja y Año Nuevo.

Sedano’s: Todas las tiendas abren en la víspera de Año Nuevo hasta las 8 p.m. y el día de Año Nuevo hasta las 6 p.m., excepto los locales en 3925 Palm Ave. en Hialeah y 12175 SW 26 St. en West Miami-Dade, que estará abierto hasta las 8 p.m.

Milam’s Market: Cierra las 9 p.m. en Nochevieja, abre a las 9 a.m. en Año Nuevo.

Presidente Supermarkets: Abierto de 7 a.m. a 8:45 p.m. en Nochevieja y de 7 a.m. a 6 p.m. en Año Nuevo.

Price Choice Food Markets: Las tiendas están abiertas ambos días, llame a la que piensa ir para conocer el horario.

The Fresh Market: Cierra a las 8 p.m. en Nochevieja. Abire de 9 a.m. a 7 p.m. en Año Nuevo.

Trader Joe’s: Todas las tiendas cierran a las 6 p.m. en Nochevieja, cerrado en Nuevo.

Whole Foods Market: Verifique su tienda favorita, pero la mayoría cierra en Nochevieja a las 9 p.m. y abren de 9 a.m. a 8 p.m. en Año Nuevo.

Farmacias

Walgreens: La mayoría de los locales parecen estar en horario regular en Nochevieja y Año Nuevo, pero las farmacias están abiertas de 9 a.m. a 5 p.m. el 31 de diciembre y cerradas el 1 de enero.

CVS/Navarro: Llame a local favorito para conocer el horario de la tienda y la farmacia.

Grandes tiendas

Walmart: Horario regular en Nochevieja y Año Nuevo.

Target: Horario regular en Nochevieja y Año Nuevo.

Costco: La mayoría de las tiendas estarán abiertas de 9 a.m. a 6 p.m. en Nochevieja y permanecerán cerradas en Año Nuevo.

BJ’s Wholesale: La mayoría de las tiendas están abiertas de 9 a.m. a 7 p.m. el 31 de diciembre y de 10 a.m. a 7 p.m. en Año Nuevo, con horario especial de 9 a.m. a 10 a.m.

Centros comerciales

Algunas tiendas y restaurantes pueden tener horarios variables.

Aventura: Abierto de 10 a.m. a 6 p.m. en Nochevieja y de 10 a.m. a 9:30 p.m. en Año Nuevo.

Brickell City Center: Abierto de 10 a.m. a 6 p.m. en Nochevieja, de 11 a.m. a 9 p.m. en Año Nuevo.

Coral Square: Abierto de 10 a.m. a 6 p.m. en la víspera de Año Nuevo, 10 a.m. a 9 p.m. el día de Año Nuevo.

Dadeland Mall: Abierto de 10 a.m. a 6 p.m. la víspera de Año Nuevo, de 10 a.m. a 9:30 p.m. en Año Nuevo.

Dolphin Mall: Abierto de 10 a.m. a 6 p.m. la víspera de Año Nuevo y en Año Nuevo.

The Falls: Abierto de 10 a.m. a 6 p.m. la víspera de Año Nuevo, de 10 a.m. a 9 p.m. en Año Nuevo.

Florida Keys Outlet Marketplace: Abierto de 10 a.m. a 6 p.m. en la víspera de Año Nuevo, de 10 a.m. a 9 p.m. en Año Nuevo.

Miami International Mall: Abierto de 10 a.m. a 6 p.m. la víspera de Año Nuevo, de 10 a.m. a 9 p.m. en Año Nuevo.

Pembroke Lakes Mall: Abierto de 10 a.m. a 6 p.m. en Nochevieja y Año Nuevo.

Sawgrass Mills: Abierto de 10 a.m. a 6 p.m. el 31 de diciembre, de 10 a.m. a 9:30 p.m. en Año Nuevo.

Westfield Broward Mall: Abierto de 10 a.m. a 6 p.m. en Nochevieja y en Año Nuevo.

Westland Mall: Abierto de 10 a.m. a 6 p.m. en Nochevieja y Año Nuevo.

El Metrorail pasa el el Dadeland Mall in Miami. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Transporte público

Miami-Dade: Metrobus, Metrorail y Metromover operarán en un horario regular el 31 de diciembre y en horario dominical el 1 de enero. Las oficinas administrativas estarán cerradas el día de Año Nuevo, pero los usuarios del STS pueden reservar o cancelar un viaje llamando al 305-871-1111.

Broward: Operará operará en un horario de domingo/vacaciones el día de Año Nuevo, pero sin servicio de autobús Express o Breeze. La terminal principal de Broward, en el centro de Fort Lauderdale, en 101 NW 1 Ave., y el Northeast Transit Center, 304 Dr. Martin Luther King Blvd. en Pompano Beach, contarán con personal de servicio al cliente de 8:45 a.m. a 4:45 p.m. el día de Año Nuevo. Tri-Rail: El servicio tendrá horario de fin de semana / vacaciones.

Recogida de basura

Miami: Recolección normal de basura, residuos voluminosos y reciclaje el día de Año Nuevo.

Miami-Dade: Para aquellos que usan los servicios del condado, habrá recolección de basura y reciclaje el día de Año Nuevo.

Para aquellos en los municipios además de Miami, consulte con su ciudad.

Fort Lauderdale: Colección normal el día de Año Nuevo.

Broward: Recolección regular de basura y reciclaje en Año Nuevo para aquellos que usan servicios del condado. Sin embargo, el vertedero del condado no estará abierto.

Al igual que en Miami-Dade, aquellos en otros municipios individuales además de Fort Lauderdale, consulte con su ciudad.

La recogida de basura en Miami-Dade será normal el 1 de enero Miami-Dade County

Servicio Postal

Entrega de correo, recogida de buzones, oficinas de correo abiertas: E operación el 31 de diciembre, no en Año Nuevo.

Bibliotecas

Miami-Dade: Abierto de 9 a.m. a 5 p.m. la víspera de Año Nuevo, excepto Bay Harbor Islands (9 a.m. a 1 p.m.), Civic Center (7 a.m. a 5 p.m.) y Sunny Isles Beach (9 a.m. a 1 p.m.). Todas las sucursales cierran el Día de Año Nuevo y el sábado.

Broward: Todas las sucursales cerrarán a las 6 p.m. la víspera de Año Nuevo y permanecerán cerradas en Año Nuevo.

Tribunales, oficinas del condado, escuelas

Miami-Dade: Cerrado en Año Nuevo.

Broward: Cerrado el día de Año Nuevo. El teléfono de asistencia a personas sin hogar permanecerá en funcionamiento de 8 a.m. a 6 p.m. el día de Año Nuevo.