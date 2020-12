‘Esto es el purgatorio’. Detenido por el ICE lleva tanto tiempo preso que le dicen abuelo

Heriberto Delvalle compara la prisión con el purgatorio con mejor comida, con frutas y leche de chocolate.

El hombre de 70 años nacido en Cuba ha pasado casi la mitad de su vida tras las rejas. Condenado por intento de asesinato después de dispararle al hermano de un hombre que creía que era el amante de su esposa, Delvalle cumplió 15 años en una prisión de Florida. Fue puesto en libertad y entonces las autoridades de inmigración lo detuvieron.

Eso fue hace más de 11 años.

Cuba no lo acepta de vuelta y durante más de una decenio el gobierno de Estados Unidos ha citado una exención que le permite mantener detenidas a personas “especialmente peligrosas” que consideran una “amenaza para el público”. Los expertos y defensores de la política de inmigración dicen que es una extensión de su sentencia de prisión ya cumplida y una brecha importante en la política de inmigración de Estados Unidos.

“Esto es el purgatorio”, dijo durante una entrevista en video en la cafetería del centro de detención Krome en el oeste Miami-Dade en junio. “Aunque ya cumplí mi tiempo, probablemente moriré aquí.”

La historia de Delvalle es rara. Muchos inmigrantes convictos terminan sus penas de prisión y luego inmediatamente son transferidos a la custodia de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), pero casi todos ellos son deportados en cuestión de meses o unos pocos años, dependiendo del país de origen.

Pero entre los factores que a veces prolongan la difícil situación de los detenidos cubanos es que la decisión de la isla sobre a quién acepta de vuelta puede ser arbitraria, dicen los expertos, especialmente con aquellos que llegaron a Estados Unidos hace decenios y tienen antecedentes penales.

Pero incluso en esos casos, el ICE generalmente los libera con una orden de supervisión, supeditada a una evaluación de seguridad, que Delvalle no aprobó, según los registros del ICE.

En un correo electrónico, el ICE cita regulaciones federales indican que los inmigrantes “que representan una amenaza para el público porque han cometido un delito violento, tienen un trastorno mental y es probable que sean violentos en el futuro” están sujetos a “detención continua”.

“La detención bajo esta autoridad es excepcionalmente rara y solo hay un puñado de casos”, escribió el ICE en un correo electrónico. “El ICE ha hecho repetidos intentos de sacarlo de Estados Unidos o llevarlo a un lugar apropiado sin detenidos con precauciones de seguridad propias de sus necesidades”.

El ICE no especifica cuál sería ese entorno, aunque los expertos en inmigración dicen que se compararía con un centro de vida independiente. Sin embargo, debido a que ese tipo de instalaciones para inmigrantes con antecedentes penales significativos no existen, Delvalle se ha quedado viviendo todos estos años preso.

“Es una historia muy triste. No hay ni ha habido alternativas para la detención para alguien como Delvalle, que lucha con enfermedades mentales”, dijo Juan Carlos Gómez, director de la Clínica de Derecho de Inmigración de la Universidad Internacional de Florida. Gómez sirvió como uno de los abogados de Delvalle hace varios años, y como media docena de abogados más, dejó el caso porque no había ninguna resolución a la vista.

Agregó: “Literalmente no hay lugar adónde llevarlo. ¿Qué se hace con alguien que necesita una buena atención de salud mental, que no puede ser deportado pero que tampoco puede ser liberado al público?”

Delvalle le dijo al Miami Herald que ahora es representando Sui Chung, un abogado de inmigración con sede en el sur de Florida. Chung dijo que Delvalle está cerca de ser liberado por el ICE, pero se negó a ofrecer cualquier detalle o discutir el caso de Delvalle.

Los documentos federales obtenidos muestran que a Delvalle le diagnosticaron en marzo de 2012 Trastorno Delirante de Persecución y Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). No está claro si su estado de salud ha cambiado; el ICE se negó a discutir el estado de salud de Delvalle.

Las personas con ese tipo de trastorno delirante creen que ellos o alguien cercano a ellos son mal tratados o que alguien los está espiando o planeando hacerles daño. Las personas con TOC luchan con obsesiones, pensamientos, imágenes o impulsos que desencadenan sentimientos intensamente angustiosos, según expertos médicos.

“Según el psicólogo, usted sigue siendo propenso a participar en actos de violencia en el futuro y no hay condiciones que garanticen la seguridad del público”, escribió la Oficina de Campo del ICE Miami en una carta de 2012 a Delvalle. “Basado en sus antecedentes penales, ICE ha determinado que usted debe permanecer bajo custodia de ICE en este momento”.

Pero los abogados sostienen que el ICE tampoco está preparado para manejar un caso como el suyo.

“Krome no es una institución de salud mental, pero eso es la situación, simplemente sin ayuda real de salud mental”, dijo Gómez.

En una entrevista con el Herald, Delvalle desafió su diagnóstico de salud mental por parte del equipo médico del ICE, diciendo que “solo está paranoico debido a pasar cinco años y medio en aislamiento”.

“He estado aquí casi 12 años y estuve encerrado en aislamiento durante cinco años y medio sin explicación.

“Reconozco que soy paranoico. ¿Quién no lo estaría?”, dijo durante la entrevista en video. Cogió una servilleta y se enjugó las lágrimas. “Mi teoría —o lo que llaman un ‘delirante’— es que me mantienen aquí sabiendo que podría haber sido liberado hace una década”.

En una carta al Herald, Delvalle describió su celda como constantemente iluminada con luces brillantes, lo que no lo deja dormir: “Esa es una lesión emocional que está conmigo el resto de mi vida”.

El ICE se negó a comentar sobre el el relato de Delvalle de estar en aislamiento, ni reveló la última vez que los funcionarios intentaron deportar Delvalle o encontrar alternativas para albergarlo.

“Algunos guardias se refieren a él como ‘Mr. Lonely’”, dijo uno de sus compañeros de celda venezolanos. “Nosotros en el centro de detención lo llamamos ‘abuelo’.

Heriberto Delvalle U.S. Immigration and Customs Enforcement

Habló en otro: “Cuando estaba en otro centro de detención, antes de ser trasladado a Krome, había oído hablar de él, pero pensé que era un mito”.

El peruano añadió: “Es aterrador porque todos pensamos que podría pasarnos que nos quedáramos aquí para siempre.” Pero al final de cuentas salimos. Pero él no”.

‘Crimen pasional’ convierte a refugiado en criminal

Delvalle llegó a Cayo Hueso en mayo de 1980 durante el éxodo del Mariel, durante el cual 125,000 cubanos huyeron cuando Fidel Castro anunciara que cualquiera que quisiera irse de Cuba podía hacerlo

La mayoría respetaba la ley. Pero el líder cubano también abrió las puertas de las prisiones y las instituciones mentales, y en pocos años casi 3,000 de los refugiados estaban en cárceles estadounidenses después de cometer nuevos delitos.

Delvalle, un operador telefónico que hizo todo tipo de trabajos tras llegar a Estados Unidos, no fue uno de ellos, hasta 13 años después.

Heriberto Delvalle en una foto a finales de los años 1980. Obtained by the Miami Herald

En enero de 1994, Delvalle fue declarado culpable de intento de asesinato en primer grado con un arma de fuego en el Condado Osceola cuando le disparó al hermano de un hombre que creía que era el amante de su esposa, según registros oficiales.

Simón Martínez, de 23 años, fue herido de bala en la cabeza. Sobrevivió pero quedó con daños cerebrales permanentes, dijo Delvalle.

El incidente ocurrió en 1993, cuando Delvalle tenía 43 años. Fue arrestado y lo dejaron sin fianza en la cárcel del Condado Osceola, en el centro de la Florida.

Eso cambió su vida. Eran alrededor de las 8:30 p.m. de un domingo fuera de la casa de Martínez, donde él, su hijastro de 9 años y un vecino jugaban baloncesto, según un informe de la Policía.

“Delvalle creía que su esposa, Lucy, se estaba viendo con al hermano de Martínez, Fernando”, dijo el informe. “Los Martínez dijeron a los policías que habían recibido llamadas telefónicas amenazantes de un hombre que creían que era Delvalle”.

Fernando Martínez estuvo en el interior durante el tiroteo y no resultó herido. Delvalle dijo que su recuerdo de ese día y por qué disparó al hermano del hombre es borroso: “Solo recuerdo estar furioso afuera de casa”.

El hijastro de Simón Martínez dijo a los policías que vio a Delvalle subir a un Ford Escort gris. Dijo que Delvalle le dijo a su padrastro y a un vecino que se subieran al auto, según los informes del sheriff.

Fue cuando “el niño vio a [Delvalle] blandir una pistola de plata y disparar una vez antes de que el niño se esconda debajo de un coche en la entrada”, dijo un informe, señalando que los vecinos de Martínez también escucharon disparos y llamaron al 911 para reportar hasta seis disparos. Martínez fue baleado en la cabeza y el vecino en el omóplato izquierdo, dijo un periódico local.

Lucy Delvalle, su ex esposa, quien ya falleció, dijo a la policía que Delvalle la había estado amenazando últimamente porque se estaban divorciando.

“Me arrepiento de lo que hice. Un hombre inocente no vivió su vida”, dijo Delvalle. “Es vergonzoso y un crimen inexcusable de pasión”.

Hizo una pausa: “Cumplí mi condena”.

El diagnóstico de enfermedad deja al Delvalle en el aire.

Expertos en justicia penal, inmigración y salud están de acuerdo, pero enfatizan que es complicado. Los registros de la Policía Estatal de la Florida muestran que Delvalle fue liberado de prisión el 15 de julio de 2009, después de cumplir una sentencia de 15 años. El mismo día, fue trasladado al centro de detención Krome en Miami.

Jordan Dollar, presidente de la junta directiva de Catholic Legal Services en Miami, un grupo que durante décadas ha representado a inmigrantes cubanos en los tribunales, fue el primer abogado de Delvalle hace más de una década.

Dollar, quien en ese momento estaba enfocado en ayudar a los detenidos mentalmente enfermos en Krome, dijo que negoció con el tribunal de inmigración para que Delvalle fuera liberado de la custodia de ICE, supeditado a encontrar “vivienda segura” donde pudiera recibir tratamiento.

“Y ese siempre fue el problema. Todo es escandaloso, pero ¿cuál es la alternativa?” Dollar dijo. “Nadie accedió a aceptar a Delvalle debido a su historial y su estatus migratorio”.

Agregó: “Su caso siempre me ha molestado, como si yo fuera la razón por la que está ahí”.

“Veo su vida como un ejemplo del fracaso total de la sociedad para tratar con personas con enfermedades mentales. Piénselo: Después de tanto tiempo, con el gobierno federal involucrado, que tiene todos los recursos en el mundo, lo mal que fallamos a los enfermos mentales como sociedad”.

Pero los expertos dicen que esto no se trata de si Delvalle sufre una enfermedad mental o no. Durante años, los abogados de su caso han querido realizar una evaluación independiente, con la esperanza de que si Delvalle pueda ser liberado. El ICE declinó hacer declaraciones sobre la salud mental de Delvalle. No está claro si se ha realizado una evaluación independiente.

Eric Reinhart, psicoanalista de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard con experiencia en encarcelamiento y salud, dice que el diagnóstico del Trastorno Delirante de Delvalle es “inusual” y “no necesariamente significa que alguien esté funcional o gravemente deteriorado o sea una amenaza para los demás”.

“Eso significa solamente que alguien tiene delirios, tampoco tiene lo que se vería en un esquizofrénico, que por ejemplo, es alguien con pensamientos desordenados, alucinaciones y otros síntomas psiquiátricos”, dijo. “A menudo los delirios son fijos, una o dos cosas en particular que no concuerdan con la realidad. Es un diagnóstico un poco polémico. Lo que puede parecer un engaño en un contexto cultural no se considera necesariamente un engaño en otro”.

Reinhart no tiene ninguna conexión con el caso y revisó el el caso federal proporcionado por el Herald.

Agregó: “Así que si este hombre ha sido detenido durante 12 años, la mitad de ellos en confinamiento, sin una justificación legal que tenga sentido para él, uno podría decir que es un caso de persecución y llegar a una justificación para ello que no tiene sentido y potencialmente podría ser etiquetado como un trastorno delirante”.

Reinhart señaló que el diagnóstico no es erróneo necesariamente, pero que los méritos de ese diagnóstico son importantes de determinar.

“No necesariamente lo aceptaría así como así”, dijo. “Mucha gente tiene lo que yo puedo llamar un delirio y viven bastante bien en las comunidades, a veces bajo atención psicoterapéutica, viendo a un especialista cada cierto tiempo, o a veces sin ningún cuidado en absoluto”.

El ICE declinó hablar de los detalles sobre el diagnóstico de Delvalle.

Nazgol Ghandnoosh, analista de investigación de The Sentencing Project, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación y defensa de la justicia penal, dijo que es poco probable que personas como Delvalle sean delincuentes reincidentes. “Las investigaciones muestra que las personas que cometen lo que llamamos ‘crímenes pasionales’, una vez que se alejan de los acontecimientos que llevaron a su crimen, maduran, se rehabilitan y no es probable que se vean en esa situación de nuevo”, dijo Ghandnoosh.

“Las investigaciones sugieren que después de 10 años de participación en actividades delictivas, las personas por lo general maduran y salen gradualmente de una vida de criminalidad. También están los problemas del envejecimiento, y tiene 70 años. El delito de esta persona fue sustancial. Pero en términos de lo que pensamos como sociedad, cuando hablamos de ancianos, es mucho más improbable que vuelvan a reincidir”.

Pero hay un componente de la situación de Delvalle que hace que su resultado sea diferente de cualquier otra persona con su mismo pasado penal y su diagnóstico de salud mental: su estatus migratorio. Delvalle no está cubierto por ninguna política que proteja a los cubanos debido a su condena penal.

El martes, Estados Unidos deportó a 48 ciudadanos cubanos en su primer vuelo de expulsión desde finales de febrero, cuando comenzó la pandemia, dijo la agencia al Herald el miércoles. El vuelo desde Louisiana fue dos meses después que un informe del Herald detallara cómo los agentes de ICE obligaron a algunos detenidos, a veces a través de violencia física, a firmar un formulario que decía que deseaban regresar a Cuba para visitar a su familia.

Delvalle no estaba en el vuelo.

Centro de detención se convierte en ‘hogar’

Algunos llaman a Delvalle un “mito”, otros prefieren leyenda”.

“Es porque pensaron que sería imposible que alguien estuviera encerrado aquí tanto tiempo o porque están sorprendidos de que haya sobrevivido tanto tiempo”, dijo Delvalle mientras comía unas galletas.

“De cualquier manera, estoy aquí y esto se se ha convertido en mi hogar.”

“Creo que soy el único en esta instalación del infierno que se atrevería a llamar a una prisión ‘hogar’. “

Han pasado años desde que los guardias dejaron de obligarlo a ir a almorzar o cenar con los demás en la cafetería.

“Si quiere ir, va, si no, se queda y lee un libro o ve la televisión o lo que sea”, dijo un guardia, quien habló a condición de no ser identificado.

Nunca ha vuelto a ver a su hija.

Heriberto Delvalle con su hija Bárbara a principio de los años 1990. Obtained by the Miami Herald

No fue hasta 2015, que hizo lo que llamó su “primer amigo”.

Glenn Hutchinson, el director del Centro para la Excelencia en Redacción de la Universidad Internacional de Florida, se convirtió en amigo por cartas de Delvalle cuando los estudiantes y profesores comenzaron a visitar Krome.

“Una carta se convirtió en cinco y cinco se convirtieron en cientos”, dijo Hutchinson, señalando los montones de correspondencia. “Somos amigos. Me habla de sus días y le hablo de los míos. Estamos ahí el uno para el otro. Lo único con lo que no pude ayudarlo es en encontrar a su hija. Mucha gente lo ha intentado, pero nunca ha salido nada de ello”.

Correspondencia y documentos enviados por DelValle a su amigo de cartas Glenn Huchingson, profesor de la Universidad Internacional de la Florida.. Courtesy of Glenn Huchingson

Detenidos y el propio Hutchinson dicen que Delvalle es una persona “compasiva y cariñosa”. Otros dicen que este hombre delgado de pelo cano es una especie de rebelde.

“Estaba preocupado por mí cuando ocurrió la pandemia”, dijo Hutchinson. “Me instó a tener cuidado. Pensé que era un detalle significativo, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado y está pasando. También es audaz y no tiene miedo de hablar”.

Como parte de las investigaciones para esta información, la hija de Delvalle, Bárbara Delvalle, fue rastreada por el Herald utilizando bases de datos disponibles públicamente. Ahora que vive en Chicago con un hijo pequeño. Dijo que no tenía idea de que su padre todavía estaba detenido, o incluso vivo.

En un grito de llanto, le preguntó al reportero por la información de contacto de su padre y le escribió una carta.

“Padre, no sé por dónde empezar”, comenzó con la misiva. “Ahora tengo 29 años y vivo en Chicago con mi hija de 3 años. Su nombre es Aiva (pronunciado Ava).”

“Me gustaría venir a verte, si es posible”, continuó. “No estás solo. Queremos conocerte”.

El recluso guarda las cartas en una bolsa en su celda.

“Soy el hombre más contento del mundo”, dijo, sonriendo de oreja a oreja. “Ahora puedo morir feliz”.