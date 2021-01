‘Oye, estamos en una pandemia’ La gente bailó y gozó en todo Miami durante el fin de semana

¿COVID, qué es eso?

Los participantes en las fiestas durante el fin de semana parecieron olvidar que todavía hay una pandemia mundial y que vacunas, aunque en camino, tardan en llegar.

A pesar del toque de queda ampliado desde 1 a.m. en la víspera de Año Nuevo anunciado por la alcaldesa de Miami-Dade Daniella Levine Cava, muchas personas parecieron pasarlo por alto, y el coronavirus, para recibir el nuevo año con algo de diversión.

Mientras que los más responsables se quedaron en casa, otros fueron vistos en las redes sociales sin mascarillas en los clubes, bebiendo, bailando y básicamente haciendo lo que hace a Miami famoso, todo documentado en selfies.

Celebridades como Tyga y su amigo/colaborador Chris Brown, así como las socialités abarrotaban los clubes, inundaron las redes sociales.

En el post de Tyga, el rapero es visto en un escenario con un micrófono con mujeres ligeras de ropas (pero con mascarillas) rodeando al ex de ex de Kylie Jenner.

Los fans de Instagram del rapero no pudieron resistirse a comentar sobre la ironía de la situación:

“Espero que sepas que el covid no se va sólo porque es 2021”

“Oye, estamos en una pandemia.”

Según su Instagram, el ex productor local Scott Storch estaba pasando el rato con Tyga y Marshmello, quien irónicamente es conocido por usar una mascarilla tipo casco. El DJ está trabajando con Brown y Tyga en la nueva canción “Light it Up”.

El príncipe Fred, un bon vivant de Los Angeles estaba por todas partes descorchando botellas.

Fred tuvo una fuerte batalla contra al COVID después de viajar a Miami en julio y le ha dicho a los seguidores que desde entonces ha dado positivo por los anticuerpos. Pero según los CDC, se pueden volver a infectar, A pesar de todo, el Príncipe Fred estaba cansado de todo. En su post más reciente, el productor de cine estaba en Miami recibiendo un suero con vitaminas, agradeciendo al empresario de clubes nocturnos Chris Paciello (Joia Beach Club) por conectarlo.

“Es inaceptable que estas fiestas sigan sucediendo en Miami-Dade, cuando tenemos nuevos casos todos los días”, dijo un promotor del club que deseaba no ser identificado. “Me horroriza que los restaurantes, bares y discotecas no se tomaron en serio el COVID . El aumento de los casos y las muertes se agrava por la afluencia de visitantes procedentes de ciudades y estados que tienen estrictas medidas, que hacen de Miami su patio de recreo”.

El rapero Nelly celebró un concierto de Nochevieja dentro del hotel Fontainebleau Miami Beach. El hotel pagó la presencia de la policías fuera de servicio en el evento y las autoridades “confirmaron que no hubo problemas”, dijo una portavoz de la ciudad.

El sábado, más de las mismas tonterías sin máscaras, sin distanciamiento social, solo durante el día. Las playas estaban repletas de residentes y turistas, mostraron fotografías en el Daily Mail.

La noche llevó al cierre de 24 horas de los populares locales de Miami Beach como el Palace, Clevelander South Beach Hotel and Bar y Caffe Milano por tocar música por encima de los niveles ambientales permitidos. Las autoridades del código de la ciudad también cerraron Club Madonna y Miami Live por permanecer abiertos después del toque de queda.

“Las órdenes de apertura de la Fase 3 de la ciudad dicen que los restaurantes y otros establecimientos de servicio de alimentos solo pueden tocar música a nivel normal”, escribió la portavoz de la ciudad en un correo electrónico.

Tiffany Fantasia, drag performer del Palace, publicó un video en Facebook acusando a la ciudad de cerrar los negocios debido a la reciente “mala publicidad” que la ciudad ha experimentado debido a fiestas en el distrito de entretenimiento de South Beach.

Mientras que California tiene la peor tasa de diagnóstico en Estados Unidos, Florida apenas está fuera de la zona de mayor propagación.

El Estado del Sol vio la mayoría de los nuevos casos COVID-19 y los residentes confirmados durante las vacaciones de Año Nuevo. El Departamento de Salud de la Florida reportó 31,518 nuevos casos y 328,293 pruebas de residentes durante el período de dos días el sábado.

Martin Vassolo, reportero de Miami Herald, contribuyó a este artículo.