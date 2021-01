Tras meses de “ocupación a la fuerza”, ex esposa de Phil Collins dejará mansión de Miami Beach

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Parece que después de todo, Phil Collins y su ex esposa Orianne Cevey decidieron llegar a una tregua.

El llamado asedio de la mansión de Collins en Miami Beach se terminó, reportó The Real Deal

La ex del famoso rockero y su nuevo esposo se mudarán de la suntuosa casa de $40 millones en North Bay Island para un nuevo hogar en Fort Lauderdale.

Cevey, de 46 años, y Thomas Bates, de 31 años, han debido reducirse un poco, y pagaron solo $5.5 millones en diciembre por la casa de seis dormitorios, y siete baños y medio con vista al mar. La vivienda de 8,017 pies cuadrados, de dos pisos, se construyó en 2004.

Cevey, quien se divorció de Collins en el 2008, y se volvió a unir al célebre músico en 2016, podrá continuar con su lujoso estilo de vida, ya que la casa tiene piscina, teatro, muelle y otras comodidades.

Según documentos judiciales, Cevey, nacida en Suiza —que tiene dos hijos con Collins— tiene hasta el 21 de enero para abandonar la propiedad.

Collins, que está en el extranjero preparando una gira con su histórica banda, Genesis, ahora tratará de vender la mansión. Los agentes de bienes raíces podrán mostrarla a los interesados después que los enamorados se hayan marchado, le dijo un abogado al Miami Herald.

Una fuente le dijo a The Daily Mail que la mudada podría ocurrir en cuestión de “semanas”.

Hasta ahora, Cevey había evitado que nadie entrara a la casa, y colocó cinta adhesiva en las cámaras de seguridad a medida que la batalla por la casa que alguna vez compartieron como pareja se tornaba más feroz. De acuerdo con Collins, Cevey “ocupó por la fuerza” la mansión de Miami Beach, y se negó a que ninguno de sus agentes entraran en la propiedad de Collins, al tiempo que se negaba absolutamente a irse.

Sin embargo, Collins, de 69 años, una leyenda de la música, no se ha librado por completo de Cevey. En la actualidad, su ex tiene presentada una demanda por $20 millones en contra del cantante de You Can’t Hurry Love, por la mitad del valor de la casa, debido a un “acuerdo oral” al que, dijo Cevey, ambos llegaron cuando se mudaron juntos en 2016.

No hay motivos para preocuparse por Cevey, quien tiene otra casa en Las Vegas, donde ella y Bates se casaron en una rápida boda el verano pasado, en momentos en que técnicamente aún vivía con Collins.

Traducción de Jorge Posada