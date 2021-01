Rubio esperó después de ataque al Capitolio para decir que los políticos mintieron a amotinados de Trump

El senador Florida Marco Rubio dijo el viernes en un video que a las personas que asaltaron el Capitolio federal fueron “les mintieron políticos que les dijeron que el vicepresidente tenía el poder de cambiar los resultados de las elecciones”.

Pero en los días previos a un asalto que horrorizó al mundo ha dejado cinco muertos, Rubio no hizo ningún esfuerzo público para contrarrestar lo que ahora llama una mentira impulsada por políticos que quienes no identificó. Tampoco dijo nada cuando se le preguntó esta semana sobre un último intento de sus colegas republicanos del Senado de revocar las elecciones bloqueando la certificación formal del presidente electo Joe Biden, aunque más tarde votó en contra.

Y no dijo nada sobre cuando, horas antes de la revuelta, el presidente Donald Trump tuiteó que caravanas de sus partidarios que se dirigían a Washington que “si el vicepresidente Mike Pence nos defiende ganaremos la presidencia”.

El viernes, Rubio no quiso explicar por qué no habló sobre lo que ahora dice que es una falsedad, impulsada por políticos que no identifica, en los días previos al ataque al Capitolio. Su oficina dijo que no tenía declaraciones al respecto.

En el video publicado en Twitter y YouTube, Rubio, un líder en el Partido Republicano que se postuló para presidente contra Trump en las primarias y sigue albergando ambiciones presidenciales, trató de presentar una manera de hacer avanzar el partido, enmarcarse en una posición de “centroderecha” y criticar la violencia, pero sin referirse a Trump específicamente.

Insistió en que “99 por ciento” de los partidarios de Trump que llegaron a Washington no eran parte de la turba violenta. Argumentó que la cobertura de los medios de comunicación de las protestas violentas relacionadas con la muerte de George Floyd llevó a más estadounidenses a aceptar teorías de conspiración y violencia y trató de reunir a los republicanos para que se unieran para ser una “alternativa atractiva a la agenda de la izquierda radical”.

“Y podemos hacer todas estas cosas sin complacer los instintos más oscuros ni incitar a los impulsos más destructivos, y sin la retórica o el comportamiento que impiden que los millones de estadounidenses que están de acuerdo con nosotros se unan a nosotros en esta lucha”, dijo Rubio.

También pidió al partido que reflexione sobre por qué ya no controla la Casa Blanca, el Senado y la Cámara federales. Muchos demócratas y algunos republicanos piden con insistencia Trump sea sacado del cargo antes que termine su mandato el 20 de enero, aunque Rubio no está a favor de usar la 25a Enmienda para ello antes de la toma de posesión de Biden.

Pero como Rubio, de un estado que apoya a Trump, trató de abrir un camino hacia adelante, para él y su partido, el Partido Republicano reeligió unánimemente a Ronna McDaniel, la líder del Comité Nacional Republicano respaldada por Trump que supervisó las elecciones perdidas. Trump anunció el viernes que no asistirá a la toma de posesión e Biden. Y los partidarios militantes del presidente prometieron más violencia durante la transición del próximo fin de semana.

En el video, Rubio llamó a la calma en la lucha contra la izquierda, aunque cita al deshonrado presidente Richard Nixon para reafirmar su postura, señalando que Nixon dijo que los enemigos políticos que te odian “no ganan a menos que los odies, y luego te destruyes a ti mismo”.

“No podemos destruirnos a nosotros mismos”, dijo Rubio en el mensaje. “No hace mucho tiempo que controlábamos la Cámara, el Senado y la Casa Blanca. Cuatro años después, hemos perdido los tres”.

No está claro dónde encaja Rubio en la jerarquía del futuro partido. Se ha distanciado del senador texano Ted Cruz y del senador de Missouri Josh Hawley, los líderes del esfuerzo contra el colegio electoral. No votó con ellos, como hizo el senador floridano Rick Scott, aunque Scott dijo el viernes que quiere que Trump asista a la toma de posesión de Biden.

Rubio tampoco ha criticado a sus colegas republicanos por su nombre ni ha sugerido que Trump no sea apto para el cargo, como el senador de Carolina del Sur Lindsey Graham o el senador de Nebraska Ben Sasse.

En una entrevista con Fox News el jueves por la noche, Rubio calificó “pérdida de tiempo” echar mano a la 25a Enmienda para sacar a Trump del cargo”.

También dijo que estaba “realmente decepcionado” con el discurso de Biden el jueves, donde el presidente electo contrastó el tratamiento de los alborotadores del miércoles con los manifestantes involucrados en las manifestaciones de Black Lives Matter el verano pasado.

“Si hubiera sido un grupo de Black Lives Matter protestando ayer, habrían sido tratados de manera muy, muy diferente a la turba que irrumpió en el Capitolio”, dijo Biden. “Todos sabemos que es verdad. Es inaceptable. Totalmente inaceptable”.

Sin embargo, el mensaje en video de Rubio se centró en el Partido Republicano, y lo que él ve como la necesidad de centrarse más en la clase trabajadora y menos en las corporaciones mientras continúa desafiando a los medios de comunicación de izquierda y de la corriente principal.

“No deberíamos, y no podemos, volver al partido de 2012, una fiesta que estaba francamente fuera de contacto con millones de estadounidenses trabajadores”, dijo Rubio. “Debemos seguir luchando por los estadounidenses que trabajan, no por las corporaciones. Damos la bienvenida a los inmigrantes legales, pero tenemos que hacer cumplir nuestras leyes”.

Pero no está claro cómo es el futuro en el Partido Republicano para cualquiera que no estuviera en Trump, especialmente para los republicanos en Florida, donde Trump ganó por un cómodo margen.

Ni siquiera el asalto al Capitolio por parte de los partidarios de Trump desanimó a la mayoría de los aliados más firmes de Trump en el Estado del Sol. La mayoría de los republicanos de Florida continuaron respaldando el desafío electoral de Trump. Trece de los 15 republicanos floridano de la Cámara de Representantes, incluido el ex alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, votaron a favor de impugnar los resultados electorales tanto en Arizona como en Pennsylvania.