Carlos Giménez tiene una emergencia médica, cancela entrevista sobre los votos electorales

El representante republicano miamense Carlos Giménez canceló una entrevista programada en esta semana con la televisora WPLG en el sur de Florida para discutir con la anfitriona Glenna Milberg su voto para revocar los resultados del colegio electoral en Arizona y Pennsylvania, alegando que tenía una emergencia médica.

La oficina de Giménez no proporcionó de inmediato una explicación para la emergencia o detalles sobre su estado de salud.

Fue invitado al programa para responder preguntas sobre sus votos el miércoles por la noche y el jueves por la mañana, tras el motín y el ataque al Capitolio federal por seguidores del presidente Donald Trump, un asalto de una hora de duración que dejó cinco muertos. El programa de noticias de televisión invitó a todos los representantes federales republicanos del sur de Florida, según un tuit de Milberg. Giménez fue el el único que aceptó.

Al emitir su voto para anular los resultados en dos estados Giménez apoyó los esfuerzos del presidente Donald Trump para invalidar la victoria del presidente electo Joe Biden, tomando una posición que incluso algunos miembros de su propio partido han dicho que es un ataque abiertamente partidista contra la democracia.

Trump respaldó a Giménez en la carrera por el Distrito 26 congresual de la Florida contra la titular demócrata Debbie Mucarsel-Powell.

Después de la votación, el nuevo representante no respondió a las preguntas del Miami Herald al respecto, emitiendo una declaración el jueves por la tarde diciendo que votó para sostener objeciones en los resultados electorales de Pennsylvania y Arizona debido a cambios en los procedimientos electorales hechos por las administraciones de esos estados sin la aprobación de sus legislaturas.

“Aunque reconozco que mis objeciones a estos electores en particular, nunca habrían cambiado el resultado de las elecciones”, dijo Giménez, “es mi deber como legislador ejercer los poderes de supervisión del Congreso para apoyar y defender la Constitución de Estados Unidos”.

Antes de la votación, había dicho que “hay un listón muy alto para anular esa elección”.

El senador republicano de Florida Marco Rubio votó contra de invalidar a los electores de Arizona y Pennsylvania. El senador Rick Scott votó a favor de invalidar a los electores de Pennsylvania, pero no a los de Arizona. El representante miamense Mario Díaz-Balart se unió a Giménez para oponerse a ambos grupos de electores, junto con 13 de los 15 republicanos por la Florida que votaron.

La representante miamense María Elvira Salazar no estuvo en Washington para la votación mientras se recupera del coronavirus. Salazar no dicho cómo habría votado. Salazar no ha jurado el cargo y no ha dicho cuándo lo hará.

El vicepresidente Mike Pence, una mayoría de republicanos del Senado y todos los demócratas finalmente rechazaron el desafío y certificaron la elección. Giménez y su esposa dieron positivo al COVID-19 en noviembre, aunque el representante dijo que nunca experimentó ningún síntoma.