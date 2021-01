Ex policía de North Miami Beach apareció en vivo en Facebook desde el Capitolio durante los disturbios

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Un ex policía de North Miami Beach se encontraba entre los cientos de manifestantes que entraron a la fuerza en el Capitolio de Estados Unidos durante los disturbios del pasado 6 de enero en Washington, D.C., que buscaban evitar que el Congreso certificara los resultados de las elecciones presidenciales, según un video que colgó en su cuenta de Facebook el propio ex policía .

En el video que compartió con el Miami Herald, Nicholes Lentz, que trabajó en la policía de North Miami Beach desde junio de 2016 hasta agosto del 2020, discute temas de insurrección mientras recorre los pasillos del Capitolio con cientos de partidarios del presidente Donald Trump.

“Estados Unidos habló”, dice Lentz en el video, que desde entonces se eliminó de la página de Facebook. Lentz, ex infante de Marina, puede verse con una gorra de béisbol de color rojo y un chaleco negro. “No se puede parar a millones de personas, no se puede. Es imposible”, agrega Lentz. “El país tiene una voz, le dimos el poder, le dimos el poder, el pueblo le dio el poder. Y estamos aquí para recuperarlo”.

Rodeado por otros simpatizantes de Trump, Lentz dijo que “no estaba allí para hacerle daño a ningún policía”. Y luego, agregó: “Esto es demasiado para ellos. No hay manera que nos puedan detener”.

Un agente de la policía murió durante la revuelta. Las imágenes que Lentz colgó no estaban tenían el propósito de ser vistas públicamente, pero el Herald pudo obtenerlas gracias a una fuente anónima, y las compartió. En el video no se ve a Lentz participando en ningún acto de violencia física, ni tampoco se revela cómo entró al Capitolio.

Hasta ahora, por lo menos 90 personas han sido arrestadas por su participación en el motín, que fue incitado por Trump, y provocó la muerte de cuatro de los manifestantes.

El lunes, Lentz no respondió una solicitud que se le hizo para saber qué tenía que decir de lo sucedido. Un portavoz de la policía de North Miami Beach dijo que Lentz trabajó en el departamento hasta agosto del año pasado, pero no quiso decir si Lentz era el hombre que se ve en el video de Facebook. Por el momento, el departamento no mencionó la razón para que Lentz dejara su trabajo allí.

Sin embargo, el alcalde de North Miami Beach, Anthony DeFillipo, le dijo al Herald que, en efecto, Lentz era el hombre que se ve en el Capitolio. Por su parte, Esmond Scott, administrador de la ciudad, declaró que la semana pasada, el Departamento de Policía le dijo que un ex policía había entrado en el Capitolio durante los desórdenes.

Las imágenes que pudo obtener el Herald indican que se colgaron en una cuenta de Facebook con el nombre de Lentz y que tiene su actual perfil fotográfico. El mismo perfil de Facebook describe a Lentz como veterano de los infantes de Marina. Anteriores reportes de prensa confirmaron que Lentz es un ex infante de Marina.

Lentz, de 41 años, trabajó en el Departamento de Policía de Fort Pierce en el Condado St. Lucie, del 2014 al 2016. De acuerdo con el Departamento de Policía de la Florida (FDLE), Lentz dejó voluntariamente su puesto en North Miami Beach el 17 de agosto de 2020. Un portavoz del FDLE dijo que los archivos no indican que Lentz en la actualidad trabaje en el estado como agente de de policía.

En una historia que se publicó en septiembre de 2017, se describió cómo Lentz ayudó a rescatar a una madre y a su hijo de cuatro meses cuando las inundaciones que provocó el huracán Irma entraron y amenazaron su casa de North Miami Beach. La parte pública de su página de Facebook es, por otra parte, bastante inocua, llena de fotos de su motocicleta y sus tatuajes, y donde se incluye un video de él tocando guitarra y cantando. En una foto, aparece un letrero de Trump al fondo, pero no hay nada más de política.

Sin embargo, las publicaciones de sus amigos en su cuenta —como las imágenes del Capitolio— son más explícitas, según publicaciones compartidas con el Herald. El 2 de noviembre, el día antes de las elecciones, Lentz compartió imágenes de sí mismo en un campo de tiro con un pie de foto que dice: “Cuando Trump gane, estoy deseoso de ver si alguien se atreve a jugar (quiero que los hijos de pu--- vengan y lo descubran) conmigo. La ola ROJA viene acercándose”.

En junio del año pasado, un usuario de Twitter compartió una fotografía de un comentario insensible en Facebook que parece venir de la cuenta de Lentz, sobre la policía de North Miami Beach, y donde decía que pensaba que Lentz debía ser despedido.

El comentario en Facebook de la cuenta de Lentz sugiere que no hay un racismo sistemático en Estados Unidos, y menciona el hecho de que algunos de los mejores atletas del país son afroamericanos, y añade: “La policía no persigue a nadie por su raza, pero si una persona se viste como un delincuente y habla sin educación, se va a buscar problemas”.

Otro sitio web llamado wypipocancelled.com publicó una página sobre Lentz más o menos por la misma fecha, con fotos de memes racistas que la cuenta de Lentz compartió en Facebook.

En la página también aparece una publicación del 30 de mayo de la cuenta de Lentz donde decía: “Los veteranos del sur de la Florida y de otras partes no van a permitir que pasen revueltas y saqueos como estos. Estoy muy mal si lucho por la paz en el extranjero y no defiendo mi propia tierra. No quiero hablar nada por Facebook, solo a través de mensajes privados. Tenemos que organizarnos”.

El contexto de la publicación no está claro, pero tuvo lugar cinco días después que George Floyd murió a manos de la policía en Minneapolis, lo que provocó violentas protestas en todo el país, y críticas por parte de grupos del sector conservador.

Con anterioridad, Lentz era propietario de dos franquicias con la compañía de gimnasios Body20 en Boca Raton, donde vive, según su perfil de Facebook. Un portavoz de Body20 dijo que Lentz terminó su afiliación con la compañía hace poco más de un año.

“Los comentarios y publicaciones del señor Lentz son personales, y de ningún modo se pueden atribuir a BODY20 ni al sistema de franquicias de BODY20 ”, dijo la compañía en una declaración.

Traducción de Jorge Posada