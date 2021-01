¿Habrá vacaciones de primavera en Miami Beach? Alcalde quiere evitar una propagación masiva del virus

Menos de un mes después de recomendar que la ciudad de Miami Beach gastara $1.5 millones para organizar un festival de vacaciones de primavera de un mes de duración, el gerente interino de la ciudad, Raúl Águila, dijo que ahora no es “el momento apropiado” para celebrar el evento en medio de más vasos de COVID-19 y horarios universitarios variados que resultarán en unas vacaciones de primavera más largas.

El festival de marzo, que se espera que ofrezca fiestas de baile y conciertos patrocinados por la ciudad en South Beach, buscaría dar a los estudiantes una forma organizada de canalizar su energía mientras se minimizan los disturbios públicos y los roces con la policía. El inicio de la pandemia en el sur de Florida frenó el primer intento de la ciudad de organizar un festival de vacaciones de primavera en marzo pasado.

Aguila, quien hizo la recomendación a los comisionados en diciembre, echó atrás su decisión en un memorando adjunto a la agenda de la comisión del miércoles. En lugar de organizar el evento, la ciudad debería “concentrarse en esfuerzos de aplicación de la ley adicionales este año”, dijo. Los comisionado, que ordenaron a la administración en febrero que propusiera un plan de vacaciones de primavera, votarán el miércoles sobre si posponen el evento hasta 2022.

La ciudad no ha firmado un contrato con el organizador del evento, pero si la comisión aprueba el concepto, el evento seguirá adelante.

“La cantidad de casos de COVID están aumentando, así que no creo que sea el momento adecuado para implementar un programa piloto para la programación de vacaciones de primavera que incluya música en los eventos en de playa, fiestas de baile y conciertos en vivo”, dijo Águila en un comunicado. “Hacer cumplir el uso de mascarillas y el distanciamiento social en estas circunstancias va a ser un reto”.

El festival, que organizará Tom Bercu Productions, se celebrará en la playa y en el Parque Lummus, entre las calles Séptima y 11 con eventos programados todos los jueves, viernes, sábados y domingos. Estaba destinado a atender a los residentes y visitantes por igual. Los miembros del Comité de Finanzas y Resiliencia Económica pidieron que la ciudad redujera el precio a alrededor de $1 millón y los comisionados tomarán una decisión final el miércoles.

El organizador del evento presentó el plan a la Ocean Drive Association, una coalición de negocios de South Beach, y “recibió comentarios positivos”, dijo la ciudad.

Debido a que no hay contrato, la ciudad no debe dinero si la comisión decide desguazar el evento, dijo Aguila. La ciudad no ha encontrado una fuente para financiar el evento, ni ningún patrocinador para apoyarlo.

“Creo que la programación es una idea interesante, pero no este año”, dijo.

Alcalde y jefe de Policía concuerdan

El alcalde Dan Gelber y el jefe de Policía Rick Clements concuerdan con la solicitud de Aguila de cancelar el evento de este año.

“Estoy muy preocupado de que, francamente, entre la vacuna y la fatiga, hayamos bajado la guardia”, dijo Gelber al Miami Herald. “Y creo que es muy preocupante. No creo que debamos promover reuniones. Lo último que queremos es promover una propagación masiva del virus”.

Si la ciudad cancela sus eventos o no, los jóvenes vacacionistas seguirán llegando a South Beach como lo hicieron el año pasado. La ocupación hotelera en Miami-Dade disminuyó 76% entre enero y marzo, pero algunos jóvenes juerguistas hicieron el viaje. En marzo pasado, un vacacionista de Ohio que visitaba Miami le dijo a la agencia de noticias Reuters: “Si me atrapa el virus, pues me atrapa el virus. No voy a dejar que eso me impida salir de fiesta”

Gelber tenía este mensaje para los estudiantes que quieren visitar South Beach estas vacaciones de primavera: “Si están buscando una locura, vayan a a otro lugar. Este no va a ser ese tipo de experiencia”.

La Policía dice que la mayor parte de los colegios y universidades, 137 en total, estará en vacaciones de primavera del 7 al 21 de marzo. Aunque son menos que en años anteriores —la Universidad de Florida y otros han cancelado las vacaciones de primavera por completo, algunas escuelas han programado sus vacaciones de primavera para abril. Durante las vacaciones de primavera, los los policías suelen trabajar turnos de entre 12 y 14 horas por día con días libres limitados.

No es lo mismo

En una nota a la Comisión Municipal, Clements dijo que organizar el evento enviaría “mensajes poco uniformes” al público de que la ciudad está funcionando normalmente a pesar de la pandemia.

“Como ciudad, hemos aplicado medidas extremas, como multas, regulaciones de distanciamiento social y un toque de queda muy estricto, destinado a frenar y prevenir la propagación del COVID-19”, escribió Clements. “El mensaje de que estamos activando o programando un festival mientras todavía estamos en medio de una pandemia no es bueno”.

Las vacaciones de primavera han planteado un desafío a la Policía y a los líderes municipales en años pasados. Incluso con unas vacaciones de primavera truncadas el año pasado, la policía estuvo involucrada en una serie de arrestos bruscos en South Beach. El capítulo Miami-Dade de la NAACP condenó las acciones policiales, calificándolas de “racistas” después que videos mostraran a los turistas negros arrestados por delitos mayoritariamente menores.

Clements dijo que asignar a sus más de 400 agentes a turnos extendidos durante varias semanas no es sostenible. La aplicación de las restricciones por el COVID-19 hará que la vigilancia sea más difícil, dijo.

Águila dijo que la ciudad determinará cuánto dinero necesitan la Policía y los oficiales de control de código para “mantener unas vacaciones de primavera ordenadas y lícitas”.

“La Policía, como bien saben, no es conocida por ser atractiva, y hay un lado feo en nuestros esfuerzos de aplicación de la ley”, dijo Clements. “Si los períodos de vacaciones de primavera son conocidos por ser incómodos, esta temporada, con los refuerzos adicionales en su lugar y nuevas leyes de salud y seguridad, podría ser especialmente difícil para todos los visitantes y el público en general.”