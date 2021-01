Senador estatal Manny Díaz acusado de comportamiento indebido cuando era maestro en Hialeah-Miami Lakes

Ël senador Manny Diaz Jr., republicano por Hialeah), hab;a junto al gobernador Ron DeSantis durante una ceremonioa en la William A. Kirlew Junior Academy, a una escuela Adventista del Séptimo Día Sin Miami Gardens, el jueves 9 de mayo de 2019. dsantiago@miamiherald.com

El prominente senador estatal miamense Manny Díaz Jr. enfrenta a acusaciones de comportamiento inapropiado ante antiguos estudiantes —acusaciones que niega y amenaza con acciones legales— tras publicaciones en las redes sociales y una transmisión de su acusador en la radio en español de Miami.

JennyLee Molina, graduada en 2000 de la escuela Hialeah-Miami Lakes Senior High cuando Díaz era maestro allí, acusó a Díaz de hacer comentarios inapropiados sobre drogas y clubes a los estudiantes, así como sobre la apariencia de las alumnas, alegaciones que otras dos ex estudiantes corroboraron en gran medida al Miami Herald.

“No esperaba que fuera [tan] explosivo porque esto era de conocimiento común, esta era la cultura que la que la gente conocía y hablaba en círculos”, dijo Molina al Heraldo. Las acusaciones de Molina se hicieron públicas por primera vez el viernes, cuando tuiteó que ella y sus ex compañeros de escuela secundaria recuerdan a Díaz como un “maestro pervertido e inapropiado”, quien dijo que hablaba abiertamente de consumir éxtasis en los clubes de Miami.

Díaz, de 47 años, enseñó Estudios Sociales durante cuatro años en Hialeah-Miami Lakes a partir de 1995. También pasó dos años como subdirector. El martes por la tarde, Molina, de 38 años, apareció en Radio Caracol, invitada por el ex alcalde de Hialeah y presentador de radio Raúl Martínez. Repitió las mismas acusaciones y dijo que Díaz no la había contactado para impugnar lo que había dicho el viernes.

Tres horas después de que la entrevista radiofónica se emitió, Díaz negó las reclamaciones por primera vez en una declaración proporcionada al Herald. También publicó el comunicado en su cuenta de Instagram el martes por la noche, pero con la sección de comentarios desactivada.

“Es repugnante e inadmisible que los agentes demócratas hayan fabricado un ataque político calumnioso para atacarme a mí y a mi carácter porque no les gustan mis fuertes valores y opiniones conservadoras”, dijo Díaz en la declaración del martes. “Mi historial demuestra que los comentarios que se han hecho sobre mi carrera como educador son infundados y difamatorios”.

El miércoles por la noche, el abogado del senador estatal envió una carta de cese y desista a Radio Caracol por amplificar las acusaciones de Molina, que el abogado de Díaz calificó de “calumniosas” y “políticamente motivadas”.

El miércoles anterior, Roberto Céspedes, productor jefe de contenidos de Radio Caracol, aplazó preguntas sobre el asunto a Martínez.

Molina, profesional de las comunicaciones, Molina trabajó como empleada temporal en la campaña presidencial de Joe Biden. Dice que nunca ha hecho trabajo político hasta que perdió a todos los clientes de su firma debido al COVID-19. La mujer tuiteó sus acusaciones en una respuesta al tuit de Díaz cuestionando por qué las escuelas públicas de Broward ofrecieron servicios de salud mental a los estudiantes el día después que partidarios del presidente Trump irrumpieran en el Capitolio federal, con un saldo de cinco muertos, pero no después de las protestas de Black Lives Matter durante el verano.

“Cuando abordó sus preocupaciones, yo abordé las mías”, dijo Molina al Herald. “Nunca ha hablado de financiar la salud mental; nunca ha hablado de financiar profesores. Fue una combinación de todas esas cosas”.

Otros estudiantes de Hialeah-Miami Lakes recuerdan el comportamiento de Díaz

Acusaciones contra Díaz comenzaron a aparecer poco a poco en las redes sociales, incluidas las páginas de Instagram y Facebook del cineasta local Billy Corben y una cuenta llamada “Dade”, que publicó capturas de pantalla de los tuits de Molina. Varias personas comentaron y dijeron que ellos también habían asistido a Hialeah Miami-Lakes y recordaban historias similares sobre Díaz.

“Siempre estaba coqueteando con las niñas y tratando de ser el maestro popular”, dijo Noel Pernas, de 38 años, quien dijo que fue alumna de Estudios Sociales de D’’iaz. “Todo lo que ella dijo de él es cierto”.

Una solicitud de Miami Herald para obtener una copia del archivo de personal de Díaz de las escuelas públicas de Miami-Dade está pendiente. Pero el abogado de Díaz, Robert H. Fernández, dijo que “no hay absolutamente nada en ninguno de sus registros disciplinarios que corrobore cualquier acción disciplinaria o acusación con respecto a conductas inapropiadas que involucren a un estudiante”.

Sin embargo, Pernas dice que recuerda que Díaz siempre tenía conversaciones con alumna y que sus asistentes —estudiantes que repartían papeles y se quedaban después de clase— eran todas alumnas. Pernas dice que no conoce a Molina, pero también se graduó en 2000.

Pernas dice que no recuerda que Díaz hablara de consumo de drogas, pero sí lo recuerda comportarse “como el hermano mayor popular” y hablaba con alumnos de 15 y 16 años sobre clubes, como el Baja Beach Club.

“Es una persona completamente diferente a lo que era en ese entonces”, dijo Pernas. “No sé si quiere ser eso ahora o solo está haciendo eso debido a su carrera”.

Neyda Borges, quien se graduó en 1999 y ahora enseña periodismo en su alma mater, dice Díaz no le impartió clases, pero recuerda que era uno de los maestros cool más jóvenes en una cultura de “comportamiento realmente extraño”.

“Quería bromear con los chicos del equipo de béisbol y hablar sobre ese tipo de cultura del club”, dijo, y había “insinuaciones de que él era una de esas personas que miraban hacia otro lado si los muchachos se involucraban en cualquier cosa o [comentaba] sobe lo que las chicas llevaban puesto”.

Borges dice que las acusaciones no han sido sorprendentes para la gente que conoce que estaba en la escuela en esa época.

“Parte de lo que ha salido a relucir es que la gente se sorprendió cuando salió como un tipo muy conservador, porque ese no era él cuando estaba allí”, dijo.

Díaz señala textos positivos de Molina

Díaz, miembro del liderazgo republicano en el Senado de la Florida que se postula para presidente de ese foro, se defendió de las acusaciones que dice que están políticamente motivadas.

En la carta de cese y desista, Fernández, el abogado de Díaz, señala una serie de mensajes de texto que dice que Molina envió a Díaz el 10 de julio de 2103: “Te estoy muy agradecido como maestro y ahora un gran líder comunitario... Gracias, muy feliz de volver a conectarme. ¡Fuiste un gran maestro!”

Molina, contactado el miércoles por la noche después de enterarse de la carta de cese y desista, dijo: “Nunca he odiado a Manny Díaz, pero yo, junto con otros, puedo dar fe de que se comportó indebidamente.

“La maternidad y la edad adulta cambian mucho la perspectiva, y nunca dije que no me gustara como maestro”, continuó. Yo y muchas otras personas hemos dicho que participaba en una cultura generalizada y que en retrospectiva fue muy indebido en su papel como educador. Por lo general así es como funciona el abuso de la estructura de poder”.

Fernández también señaló el trabajo pasado de Molina para la campaña de Biden en Florida, señalando que “cualquier afirmación de que esto no está impulsado políticamente es respetuosamente risible”.

Molina niega que la política influyera en su decisión de hacer pública.

Fernández también apuntó a la política de Martínez.

“Como ex candidato demócrata al Congreso en 2008, el Sr. Martínez estaba demasiado ansioso por escuchar estas escandalosas afirmaciones contra un oponente político”, dijo Fernández.

Martínez, hablando en el programa de radio del martes, criticó a Díaz por tratar de intimidarlo para que no entrevistara a Molina. El ex alcalde calificó a Díaz de “cobarde” por tratar de que uno de sus consultores políticos interfiera en su programa, algo destinado, escribió Fernández, a servir de “aviso de las posibles afirmaciones calumniosas que se iban a hacer”.

Martínez lo vio de otra manera. En el programa del martes, dijo: “Debe haber algo de verdad en las acusaciones si Manny Díaz está tan preocupado que tiene gente llamando para evitar que una persona, que no tiene el poder que él tiene hable en público”.

Así fue como comenzó la entrevista.

Molina: Díaz le pedía que se quedara después de clases

Molina repitió las reclamaciones contra Díaz en el programa durante 25 minutos. Dijo que Díaz le pedía que se quedara después de clases sola con él, solicitudes que madre de Molina consideró inapropiadas cuando se enteró, y que hacía ría comentarios inapropiados sobre drogas a los estudiantes. Molina tenía 16 años en ese momento, dijo.

“Es muy feo y muy triste que uno envíe sus hijos a la escuela para que se les hablen de drogas”, dijo Molina. “Como madre, estaría furiosa si un maestro hablara con mi hijo de la manera en que recuerdo a Díaz hablando”.

Martínez dijo que no tenía el número de teléfono para Díaz, pero lo invitó a través del comisionado condal René García y el representante estatal Eddy González.

“Conozco a Manny Díaz desde hace años, nunca he conocido ninguno de estos problemas, así que decidí que iba a rastrear a esta señora que no conozco”, dijo Martínez. “Y la tuvimos. Si Manny Díaz quiere venir a decir que no la conoce, que nunca hizo eso, tiene derecho, y yo voy a hacer preguntas”.

Martínez dijo que la estación de radio recibió un correo electrónico 15 minutos antes del programa de 4 p.m. del consultor político del Partido Empresarial David Custin, advirtiendo que sería “calumnioso y equivocado para un agente político utilizar su programa de radio” para acusar falsamente a Díaz.

Otro correo electrónico llegó poco después, ofreciendo una explicación de la portavoz de Díaz sobre cómo las acusaciones fueron desacreditadas la semana pasada.

“Si Manny quiere demandarme a mí o a la estación, tendrá que hacer una declaración bajo juramento”, dijo Martínez.

Mientras tanto, Molina recuerda haber ayudado a Díaz con las tareas del equipo de fútbol después de la escuela. Dijo que le decía que tenía las piernas tonificadas y y que se veía bien ese día. Molina dice que habló con un consejero en ese momento para salir de ese compromiso.

“Siento que me miraba demasiado”, dijo. “Incluso en ese entonces, podía sentir el radar.