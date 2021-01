‘Pesadilla’: Estrella de telenovela embarazada habla de su batalla contra el COVID

Ximena Duque NBCU Photo Bank via Getty Images

Ximena Duque ha tenido un tercer trimestre complicado de embarazo.

La actriz contrajo el coronavirus y hubo que hospitalizarla.

Su esposo, Jay Adkins y su hija de 3 años, Luna, tuvieron la enfermedad hace dos semanas, la Duque no la había contraído todavía.

Desafortunadamente, le cambió la suerte. Duque compartió una historia el lunes en Instagram con sus 4 millones de seguidores desde un habitación de hospital, con mascarilla puesta y cierta dificultad para respirar.

La estrella de 35 años de Pecados Ajenos dijo que su ginecólogo le recomendó que verse debido a su estado avanzado de embarazo.

“Es muy duro estar aquí sola”, reconoció Duque. “Pero tengo que seguir fuerte y positiva en mi mente”.

En agosto, la actriz y Adkins anunciron que esperaban otra niña, que se llamara Skye. La salud de la bebé es buena, aseguró la madre a sus fanáticos.

En enero de 2018, mientras daba a luz a Luna, la estrella de Days of our Lives tuvo complicaciones y el parto demoró 40 hpras.

Su esposo la apoyó totalmente en ese momento, igual que ahora. Adkins grabó un video el fin de semana en respuesta a las personas que no quieren ponerse la mascarill y piensan que el virus es una mentira.

“Nuestro hogar fue muy afectado por el COVID”, dijo el empresario de Carolina del Norte, cuyos síntomas fueron ligeras, igual que los de su hija Luna. “Cuando tocó en mi casa ahí fue cuando me di cuenta que es totalmente en serio”.

Duque agregó a su mensaje en español, respondiendo a críticos que han dicho que la familia no fue lo suficientemente cuidadosa.

“Es muy fácil criticar y asumir que nos contagiamos por irresponsables, o porque no usamos mascaras etc etc la realidad es que los que están cerca a nosotros saben como durante casi un año nos hemos cuidado y hemos tomado medidas extremas para evitar esta terrible pesadilla”

En lo relativo a la bebé que está por llegar, hay una probabilidad de que Skye nazca con coronavirus, aunque no hay pruebas de la enfermedad se trasmita a través del líquido amniótico o la lactancia.