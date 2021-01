Plan inmigratorio de Biden da nueva vida a viejas esperanzas en el sur de la Florida

Defensores marchan en apoyo al DACA, que protege a algunos inmigrantes indocumentado. Getty Images

Apenas el mes pasado, todo lo que Franchesco Ramírez, de 19 años, podía imaginar era trabajar en la construcción, o tal vez como amo de llaves en un hotel, como su madre.

Esos trabajos son algunos de los pocos que pagan en efectivo. Y debido a que el inmigrante hondureño, cuyos padres lo trajeron cuando tenía 2 años, es indocumentado, no puede conducir, no puede ir a la escuela y su futuro estaba lleno de obstáculos.

Hasta ahora.

El miércoles, después de tomar el juramento del cargo, el presidente entrante Joe Biden planea proponer una revisión importante al sistema de inmigración . La amplia reforma incluye amplias protecciones legales para millones de inmigrantes indocumentados, así como una vía expedita a la ciudadanía para los llamados dreamers, individuos que vinieron a Estados Unidos cuando eran niños, y aquellos que viven con estatus de protección temporal.

Ramírez, un recién graduado de la secundaria Miami High quien presentó su solicitud para acogerse al programa DACA hace unas semanas, después que un juez federal ordenó al Departamento de Seguridad Nacional reanudar el programa DACA,dijo que la propuesta de Biden significa “soñar más a lo grande”.

“Eso significa que puedo aprender, ir a la escuela y convertirme en enfermera”, dijo. “Significa que no tendré que acompañar a mi hermana todos los días al prekinder y llevar a mis padres a las citas con los médicos, no tomar un Uber allí.

“Significa”, agregó después de una larga pausa, “que puedo silenciar a la gente que me dice que me case con un estadounidense, porque eso no es lo que está en mi mente. Quiero cambiar las cosas. Significa que finalmente puedo contribuir a este mundo”.

Bajo el presidente Donald Trump, el sistema de inmigración implementó el enfoque más agresivo de su historia reciente. Biden prometió en la campaña cambiar eso mediante la presentación de nuevas leyes, sino también medidas ejecutivas para extender la protección a los beneficiarios del TPS y el DACA.

Algunos ven su amplio proyecto de ley de inmigración como un deseo de pasar la página sobre el enfoque de Trump. A diferencia de otras propuestas de reforma migratoria, como dos esfuerzos legislativo infructuosos en 2007 y 2013, y el amplio programa de amnistía de 1986 del presidente Ronald Reagan, la propuesta de Biden no se centra en la aplicación de la ley.

Si sigue siendo así aún está por verse, dijeron observadores, quienes señalan que, al igual que toda la legislación, estará sujeta a negociaciones en el Congreso. Pero si se aprueba, la legislación sería la mayor revisión migratoria desde que Reagan amnistió a 3 millones de indocumentados en 1986.

El martes, el Senado no logró confirmar rápidamente al candidato de Biden para director de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, después que el senador republicano de Missouri Josh Hawley bloqueó la consideración rápida. Hawley dijo que no estaba satisfecho con la respuesta de Mayorkas sobre cómo hará cumplir la ley federal y asegurará la frontera sur, dada la promesa de Biden de echar atrás las principales medidas de cumplimiento y seguridad.

Se estima que hay al menos 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Mientras tanto, los investigadores estiman que hay entre 690,000 y 800,000 beneficiarios del DACA. En virtud de la legislación propuesta, los beneficiarios del DACA también obtendrán un camino acelerado hacia la ciudadanía, junto con más de 300,000 beneficiarios del TPS. Se espera que el presidente entrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, presente la legislación el miércoles, confirmó un asistente de esa comisión.

El proyecto de ley también aumenta la entrada de refugiados. Menéndez dice que ni uno de los 945 solicitantes de asilo trasladados de Estados Unidos a Guatemala como parte del plan de la administración de Trump de desviar a los migrantes ha recibido ese beneficio. Menéndez defiende que la administración de Biden ponga fin a los Acuerdos de Cooperativa de Asilo con Guatemala, Honduras y El Salvador como un primer paso necesario para restaurar el liderazgo estadounidense en la defensa del derecho a solicitar asilo y en la protección de los refugiados.

En una declaración al Herald, Menéndez dijo que “no es ajeno a las duras peleas, especialmente en lo que se refiere a la reforma migratoria”.

“Sacar adelante un proyecto de ley de reforma de las leyes de inmigración no es fácil, pero creo que es posible”, afirmó.

El programa DACA se creó en 2012 durante la administración del presidente Barack Obama. Desde entonces, ha permitido que cientos de miles de jóvenes adultos traídos a Estados Unidos cuando eran menores no sean deportados. Cuando el presidente Trump asumió el cargo en 2017, el programa fue reducido.

Casi tres años más tarde, la Corte Suprema federal bloqueó el esfuerzo de la administración de Trump en 2017 para poner fin al DACA, pero menos de un mes después las esperanzas fueron destruidas de nuevo cuando el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, emitió un memorando en que afirmaba que la agencia rechazaría todas las solicitudes de DACA a pesar del fallo de la Corte Suprema.

Las cosas cambiaron una vez más en noviembre cuando el juez Nicholas George Garaufis, del Tribunal Federal de Distrito del Este de Nueva York dejó sin efecto ese fallo, dictaminando que Wolf había llegado ilegalmente a la dirección de la agencia y no tenía autoridad para hacer ningún cambio al DACA, lo que llevó al fallo. Poco después, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración cumplió con el reciente fallo, pero no descartó la posibilidad de una apelación.

“He pasado por mucho con el TPS”, dijo Yolnick Cadet, una trabajadora de la salud haitiana y madre de cinco hijos que vive en Riviera Beach. “Pero siempre digo que si alguna vez recibo la residencia permanente, seré la mejor versión de mí misma. Porque sin una solución permanente, siempre tengo que pensar qué sigue, cómo será mi vida, y siempre me pregunto qué va a pasar con mis hijos?”

Cadet, de 48 años, dijo que mientras ella ha pasado los últimos 11 años en Estados Unidos viviendo con miedo, su preocupación se profundizó bajo Trump desde que empezó a hacer campaña para frenar la inmigración ilegal y acabar con el TPS.

“Una viene aquí para ganarse la vida y luego piensa que, en cualquier momento, tendrás que dejar atrás todo por lo que trabajabas”, dijo Cadet, que se estima es una de unos 60,000 haitianos con el TPS después del devastador terremoto de Haití en 2010. “Siempre vivo con miedo... Siempre estamos preocupados por lo que viene después. ¿Volvemos a casa? ¿Adónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? Siempre estamos confundidos”.

Cadet no solo ha recibido con alegría la noticia de la propuesta de Biden, sino que dijo que está rezando para que los legisladores la acepten.

Ese sentimiento también es compartido por los defensores de los inmigrantes que han criticado las más de 400 órdenes ejecutivas de Trump dirigidas a inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Todos, junto con las políticas de deportación de línea dura, han cambiado el sistema de inmigración de Estados Unidos.

“Estamos listos para movilizar a la Florida y sé que si el equipo de Biden-Harris demuestra que se toman en serio esto, verán cómo podemos movilizarnos”, dijo Marleine Bastien, organizadora comunitaria haitiana defensora desde hace mucho de una reforma migratoria integral. “Va a ser una batalla cuesta arriba. Pero creo que es una batalla que podemos ganar”.

Bastien dijo que un proyecto de ley integral de reforma migratoria que cubra a todos está muy atrasado y espera que los legisladores de ambos partidos estén listos para trabajar en una solución.

“No podemos tener miedo de hacer lo correcto. Como dijo Martin Luther King, nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto y ahora es el momento de hacerlo”.

Pandemia y recesión son obstáculos a la reforma

La reforma migratoria bajo cualquier circunstancia es un desafío. Mientras que los demócratas controlarán la Casa Blanca, así como el Senado, como resultado de los votos senatoriales en Georgia, tiene una escasa mayoría.

Tampoco es garantía de victoria, dicen algunos recordando 2009, cuando Obama estaba en la Casa Blanca y la reforma migratoria no se aprobó a pesar del control demócrata de la Cámara y las negociaciones bipartidistas. En ese entonces, Estados Unidos estaba en medio de la Gran Recesión. Hoy se enfrenta a una recesión y a una pandemia mundial de coronavirus.

“La administración de Biden entra en funciones en medio de un colapso económico masivo, una respuesta completamente desastrosa a la pandemia y la implementación de las vacunas, una insurrección literal en el Capitolio y una amenaza para la democracia misma”, dijo Tom Jawetz, vicepresidente de Políticas de inmigración del Center for American Progress en Washington.

Pero incluso así, Jawetz cree que la inmigración puede ser una prioridad, señalando que cuando Biden anunció su campaña y decidió que la levantaría alrededor de “restaurar el alma de Estados Unidos”, eso ocurrió después de Charlottesville. En 2017, un violento enfrentamiento estalló en la ciudad de Virginia y Trump fue duramente criticado por decir “hay culpa en ambos lados”, dando la impresión de que puso a grupos supremacistas blancos y manifestantes en pie de igualdad.

“Una gran parte de cómo Estados Unidos perdió su camino en los últimos cuatro años son sus ataques a los inmigrantes y la destrucción del sistema de asilo”, dijo Jawetz.

Jawetz agregó que no ha leído el proyecto de ley de inmigración, pero cree que es una posición positiva para la administración Biden.

“Veremos qué se materializa; veremos si el Senado realmente toma esa legislación rápidamente, si las conversaciones bipartidistas comienzan a usar esa legislación como punto de partida y dónde termina el Congreso”, dijo Jawetz. “No creo que lo sepamos.”

Aunque está interesado en conocer la estrategia legislativa general para el proyecto de ley de inmigración integral de Biden, Jawetz dijo que el Congreso tiene la oportunidad de trabajar en proyectos más pequeños , como incluyendo las leyes Dream y Promess. Las dos leyes, aprobadas por la Cámara en 2019, pueden ser aprobadas de nuevo sin demora y enviadas al Senado para su consideración. El Congreso también puede abordar la protección permanente para los trabajadores esenciales y sus familias, los dreamers y beneficiarios del TPS como parte del paquete de alivio del coronavirus y recuperación económica que va a ser una prioridad.

Al mismo tiempo, Biden tiene el poder de la orden ejecutiva. Puede usarla para ampliar las protecciones a la inmigración, especialmente para los beneficiarios del DACA y el TPS, mientras que el Congreso debate si apoyara su revisión.

Biden ha dicho que planea revisar el TPS para ver qué programas fueron eliminados por Trump, incluidos los beneficios para los inmigrantes que huyeron de El Salvador, Nicaragua y Haití, que pudieran renovarse.

Pero no todos los dreamers están tan convencidos. Bartira Rodrigues, una brasileña de 32 años que vive en Homestead y trabaja de niñera, dice que todavía es escéptica sobre los planes de Biden, teniendo en cuenta cómo “lo desgarrador que tantos dreamers ya han soportado”.

“Hemos vivido con miedo estos últimos 4 años, un estado de pánico e incertidumbre”, dijo Rodrigues. “Todo lo que quiero —queremos— es sentirnos seguros y seguros en nuestro futuro. Con suerte, Biden y todos los legisladores pueden hacer realidad estas promesas”.

Pero los defensores quieren algo más que una revisión, o los tipos de prórrogas que los beneficiarios han recibido bajo Trump como resultado de los desafíos judiciales en curso. Los defensores de los inmigrantes dijeron que aunque la administración Biden por sí sola no puede proporcionar a los beneficiarios del TPS y el DACA un camino hacia la ciudadanía, sí tiene la capacidad de echar atrás las cancelaciones al TPS iniciadas por la administración de Trump y apuntalar las protecciones del DACA.

En el caso de Haití, por ejemplo, los abogados que representan a los demandantes en una demanda federal en Nueva York con el objetivo de detener la eliminación del TPS argumentaron que la decisión estaba “preacordada, premeditada desde el principio” y basada en “intenciones raciales”. Esa demanda es una más de seis contra el DHS.

Durante los argumentos finales, los abogados citaron correos electrónicos del gobierno y otros documentos internos, como una carta manuscrita de noviembre de 2017de la secretaria interina del DHS, Elaine Duke, para demostrar que la Casa Blanca no estaba interesada en los hechos sobre las condiciones en Haití mientras los funcionarios del DHS reflexionaba sobre si continuar protegiendo a 60,000 haitianos de la deportación, y Duke fue sometida a repetidas presiones para eliminar el programa.

Los abogados también presentaron como evidencia un cable de la embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe que decía que Haití no estaba listo para recibir a los titulares del TPS. El cable estaba entre varios, de altos diplomáticos estadounidenses en la región y de altos funcionarios del Departamento de Estado que fueron ignorados a pesar de la advertencia de que las deportaciones masivas de centroamericanos y haitianos podrían desestabilizar la región y desencadenar una nueva ola de inmigración ilegal.

Los defensores de la inmigración quieren ver una modificación del TPS para al menos El Salvador, Nicaragua y Honduras, y una nueva designación para Guatemala, citando los dos huracanes que azotaron el país a finales del año pasado. Los defensores de los haitianos, citando la inseguridad y la falta de progreso 11 años después del devastador terremoto que provocó la designación del TPS bajo Obama, también están presionando para una modificación.

“Creo absolutamente que la forma en que la administración Trump llevó a hizo sus revisiones fue políticamente motivada e ilegal”, dijo Jawetz. “Era ilegal de muchas maneras, incluyendo en algunos casos, estaba infectado con animás racial”.

Nora Gámez Torres, redactora del Miami Herald, contribuyó a este reportaje