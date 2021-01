Presidente Trump le otorga clemencia a los raperos Lil Wayne y Kodak Black en casos de posesión de armas en Miami

Leer más

Donald Trump pasó sus últimos momentos como el 45to presidente de Estados Unidos en el sur de Florida saludando a sus nuevos vecinos desde el interior de un Escalade blindado y asentándose en la vida pospresidencial en Palm Beach, en lugar de asistir a la toma de posesión del presidente Joe Biden.

Trump, en compañía de su familia, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach a las 10:54 a.m. este miércoles en el Air Force One, convirtiéndose en el cuarto presidente en la historia de Estados Unidos en no asistir a la toma de posesión de su sucesor.