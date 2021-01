Legislador floridano propone que una autopista se llame Donald Trump

Leer más

‘Dreaming with Lions’, de Alexandre Arrechea (1970, Trinidad, Cuba), anima a pensar en todo lo que ha pasado y, también, en todo lo que está por venir. Y lo hace en una instalación monumental en forma de rotonda de 62 pies de diámetro (18 metros aproximadamente), con apariencia de una biblioteca cuyas estanterías, en lugar de libros, están compactadas por toallas. Entre los lomos blancos y rojos de estas, el espectador puede leer frases extraídas de “El viejo y el mar” (1952), novela del Premio Nobel de literatura Ernest Hemingway, (USA, 1899-1961). Frases como, por ejemplo, “Un hombre puede ser destruido pero no derrotado”. Para Arrechea frases como estas convidan a reflexionar sobre la actual situación desde un “diálogo interno, luchando contra la incertidumbre, manteniendo un diálogo con la muerte”. Y, sobre todo, insistiendo en la voluntad, en el deseo de mantenernos vivos, “de salir victoriosos –afirma Arrechea- a pesar de las circunstancias”.

El título ‘Dreaming with Lions’ está inspirado en la frase de Hemingway “dreaming about lions” y hace alusión al viejo que aún mantiene sus fuerzas, al espíritu juvenil que no se da por vencido, y sale al mundo a dar la batalla.