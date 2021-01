Cazaba compradores de bienes raíces en Miami y ahora captura gigantescas pitones

Para la mayoría de las personas encontrarse con una monstruosa pitón de 18 pies de largo puede ser una experiencia aterradora, pero es “algo muy emocionante” para Donna Kalil que dejó su lucrativo trabajo como agentes de bienes raíces para convertirse en cazadora de estas poderosas serpientes.

Kalil decidió capturar pitones birmanas en los pantanos de los Everglades, en el sur de la Florida, después de leer un artículo publicado en Miami Herald sobre una de estas culebras que explotó al engullir un caimán de unos 1.8 metros tras un enfrentamiento en 2005.

Se dio cuenta que había un problema con esas serpientes aunque desconocía que tan grande era y le dio un vuelco a su vida para ayudar a remover pitones en el frágil ecosistema de los Everglades donde son una especie invasiva.

Estas enormes culebras tienen un tremendo impacto en la vida silvestre nativa de la Florida. Hasta mediados de 2020 se determinó que consumen 24 especies de mamíferos y 43 especies de aves. También devoran caimanes, de acuerdo con datos de la Conservancy of Southwest Florida.

Las pitones birmanas se establecieron en la Florida como resultado de mascotas escapadas o liberadas y fueron descubiertas por primera vez en los Everglades hace casi dos décadas donde se han transformado en el principal depredador de la zona, según la Comisión de Pesca y Conservación de Vida Silvestre de la Florida (FWC).

Científicos estiman que existen cerca de 300,000 pitones en los Everglades.

“Se gana mucho más dinero en bienes raíces que capturando pitones, yo ahora gano el salario mínimo más un monto por las culebras que capturo, pero lo que estoy haciendo actualmente es mucho más satisfactorio. Y es una forma de retribuirle a la comunidad donde crecí”, dijo en una entrevista con el Nuevo Herald.

Y Kalil no se arrepiente de su decisión, asegura que en sus horas laborales tiene uno de los mejores panoramas del mundo, los Everglades, y la adrenalina que causa saber que en cualquier momento puede toparse con una gigante de 18 pies.

“Es muy emocionante cada vez que te encuentras con una pitón y sabes que cada vez que capturas a una estás contribuyendo a preservar a la fauna nativa de los Everglades. A pesar de haberse convertido en un problema en el sur de la Florida, las pitones son animales majestuosos”, dijo la cazadora de 58 años de edad.

Aún cuando Kalil tenía una carrera en bienes raíces, asegura que ha capturado culebras toda su vida porque desde que tenía cinco años sentía fascinación por estos reptiles, lo que estuvo a punto de poner en peligro su vida cuando viviendo en Caracas, Venezuela, sus hermanos trajeron a su casa una serpiente que ella desconocía que era venenosa.

“A pesar de que me habían dicho que no lo hiciera, yo la encontraba fascinante y gracias a Dios no me mordió. La culebra posiblemente era una coral porque me acuerdo que tenía anillos muy bonitos”, recordó.

Vivir en Venezuela, país donde la Fuerza Aérea de EEUU asignó a su papá hasta 1969, la ayudó a desarrollar la habilidad de descubrir a animales en la naturaleza, muchos transitaban por el patio y la parte boscosa detrás de su casa, algo que en la actualidad es esencial para detectar a las pitones que son difíciles de encontrar.

La cazadora dijo que cuando decidió capturar pitones en los pantanos no era tan exitosa, pero ha mejorado la forma de atraparlas, lo hace con sus manos, y ha logrado apresar a 481 de estas voraces culebras.

Primera mujer con licencia para cazar pitones

Kalil fue la primera mujer contratada por el Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida (SFWMD) para su programa de erradicación de pitones en 2017 y desde entonces ese es su trabajo a tiempo completo.

Actualmente hay 15 mujeres certificadas, pero ella fue pionera en el programa que comenzó con 25 cazadores y que tendría una duración de tres meses, pero lograron capturar tantas serpientes en un periodo corto de tiempo que las autoridades decidieron ampliarlo hasta convertirlo en permanente.

El “primer monstruo” con el que se encontró después de la medianoche en los Everglades tenía entre 17 a 18 pies de largo. En ese momento tenía seis meses en el programa y estaba cazando con un amigo.

La pitón la atacó y Kalil tuvo que dispararle, pero usó las balas equivocadas y no la mató. El proyectil rebotó en la cabeza de la culebra que decidió escabullirse en vez de contra atacar a la cazadora.

“Una culebra de ese tamaño aterroriza porque uno sabe que pitones de ese tamaño han comido gente en sus países de origen. Por lo general no les disparamos, esa fue la única vez que usé un arma de fuego, pero no podía atrapar algo tan grande por mi propia cuenta. Afortunadamente decidió irse en vez de atacarme otra vez”, relató.

Esa fue la pitón más grande que ha encontrado, después capturó a dos que tenían unos 15 pies de largo.

“Son muy, muy poderosas, no solo tienes que agarrarlas muy bien, tienes que saber lo que estás haciendo porque puede ser muy peligroso, incluso una pequeña se puede enrollar alrededor tuyo, son constructoras. Y te puedes meter en problemas si se enrollan en tu cuello”, advirtió.

A pesar de lo peligroso de su trabajo, la cazadora dijo que es una labor muy importante para ayudar a preservar la fauna en los pantanos, “queremos eliminar el mayor número de pitones posibles para que los animales nativos tengan una oportunidad de vivir”.