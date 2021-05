Con limitación de vacunas en la Florida, los que tienen enfermedades crónicas no tienen opciones

La enfermera registrada Leonida Lipshy sostiene un bulbo de vacuna de Moderna contra el COVID-19 en Broward Health Imperial Point en Fort Lauderdale, Florida, el 23 de diciembre de 2020. mocner@miamiherald.com

La mascarilla favorita de Matthew Smith en su colorida es la verde de Baptist Health que recibió en una media de Navidad de su programa de día para adultos.

Smith, de 31 años, se preparaba para usar su mascarilla verde cuando fue a recibir su vacuna en el Baptist el 2 de febrero. Baptist fue el único hospital en el sur de Florida que aceptó citas para personas con otras afectaciones, en su caso el síndrome de Down. Su hermana, Rosemary Smith Hoel, le arrebató un lugar después de una hora de refrescar el portal en línea del sistema hospitalario para tomar una cita en el momento en que uno estuvo disponible. La orden ejecutiva del gobernador Ron DeSantis sobre quién puede vacunarse incluía a personas como Smith, que tienen menos de 65 años pero tienen condiciones de salud subyacentes que las hacen considerablemente más vulnerables al COVID-19 y sus efectos.

Según la orden ejecutiva, las personas en esa categoría deben vacunarse a través de un programa hospitalario como el del Baptist. Cuando el Baptist canceló todas las primeras citas la semana pasada citando falta de suministros, la hermana de Smith, Rosemary Hoel, se sintió derrotada. Baptista era el único lugar donde había encontrado que podían vacunas a su hermano. En otros lugares del sur de La Florida, como los apoyados por Jackson Health System, el condado Miami-Dade o el estado, solo están sirviendo a trabajadores de la salud o a los mayores de 65 años.

Cuando el Baptist terminó sus citas con vacunas, cientos de personas como Smith se quedaron sin opción.

“Hemos estado muy, muy ansiosos por protegerlo”, dijo Hoel, quien vive en Palmetto Bay con su hermano, su esposo y sus dos hijos. Su marido y su hijo están enfermos con COVID-19 y están viviendo en un vehículo recreativo de la familia para aislarse.

Las personas con síndrome de Down, el trastorno cromosómico más común, no son más susceptibles a contraer el virus, pero si están infectadas, tienen cinco veces más probabilidades de ser hospitalizadas y 10 veces más probabilidades de morir que la población general, según un estudio del Reino Unido publicado en los Annals of Medicine Internal Medicine en octubre. El estudio concluyó que los riesgos se originan en el hecho de que el síndrome de Down está asociado con enfermedades enfermedades pulmonares, disfunción inmune y males cardíacos congénitos.

La orden ejecutiva de diciembre de DeSantis indica: “Durante la primera fase de la implementación de la vacuna, todos los proveedores solo vacunarán a las siguientes poblaciones: residentes y personal de los centros de atención a largo plazo; personas mayores de 65 años y personal de atención médica con contacto directo con el paciente”.

Luego dice que “los hospitales, sin embargo, también pueden vacunar a las personas que consideren extremadamente vulnerables al COVID-19”.

Pero a medida que el suministro de vacunas del gobierno federal a los hospitales se retrasa, mientras que otros sitios de vacunación comienzan a aparecer en lugares como las farmacias Publix, los hospitales han tenido que cancelar las citas y notificar a los pacientes que no tienen suficiente vacunas para nuevas citas.

“La incapacidad del gobierno federal para proporcionar suficientes vacunas ha puesto a los hospitales en una posición complicada”, dijo Kenneth Goodman, profesor de la Universidad de Miami y director del Instituto de Bioética y Política de Salud de la escuela.

Goodman dijo que si el estado fuera más transparente sobre cómo eligió sus criterios para las vacunas y tal vez permitió que personas con condiciones subyacentes fueran vacunadas fuera de un entorno hospitalario, las cosas podrían ser diferentes.

“Es culpa colectiva por no haber estado preparados para esto”, dijo. “Hacerlo bien éticamente implica mucha más transparencia de la que hemos tenido hasta ahora”.

Al igual que Smith, a Kathleen Eckhart, paciente de cáncer de 62 años, la cancelaron cita cancelada en el Baptist y ahora no tiene adónde acudir. Dijo que el Condado Broward le ha dicho que los centro de vacunación apoyados por el estado pueden cambiar su política pronto. Pero por ahora, espera y limita su tiempo fuera de casa lo más posible. Incluso así, los pacientes con cáncer todavía tienen que asistir a las citas médicas y recoger medicamentos en las farmacias, lo que los pone en peligro de infección, dijo Eckhart, de Boca Ratón.

“Sería una sentencia de muerte. Cuando pasas por un tratamiento oncológico, [la infección] simplemente te afecta. Somos más susceptibles a infectarnos”.

Sarah Bramblette, de 43 años, fue una de las afortunadas que logró vacunarse en el Baptist antes que cancelara todas las citas. Bramblette, que tiene trastornos de la piel y los ganglios linfáticos.

Dijo que desde el golpe de la pandemia ha sido difícil que satisfacer sus necesidades médicas. Sus tratamientos de fisioterapia fueron limitados y los viajes a la sala de emergencias debido a infecciones se complicaron por las precauciones contra el COVID-19.

Ver la orden del gobernador, incluidas las personas con condiciones subyacentes, le dio esperanza, pero dijo que a pesar de que pudo vacunarse, sigue pensando que el mensaje de la orden fue principalmente para calmar a la gente sin hace mucho.

“Quieren decir que somos la prioridad, pero en realidad no somos una prioridad”, dijo Bramblette, quien vive en Miami Shores.

La escasez y las consecuencias

Después de que Baptist y Mount Sinai Medical Center, que no estaba tomando pacientes menores de 65 años, cancelara miles de citas de vacunación COVID-19 la semana pasada debido a la falta de suministro, la alcaldesa de Miami-Dade Daniella Levine Cava firmó una orden de emergencia que ella dice que le dará al condado más control sobre el proceso de vacunación al poner fin al exceso de cupo de vacunación .

Bautista emitió una declaración diciendo que había estado operando bajo una directiva del estado que obligaba a los hospitales a vacunar a tantas personas elegibles como sea posible, lo más rápido posible, y que el estado había asegurado que recibirían vacunas adicionales según sea necesario “sin limitación”.

Según el Servicio de Noticias de Florida, el Cirujano General Scott Rivkees dijo a los funcionarios del hospital la semana pasada que no sabe cuándo se enviarán primeras dosis adicionales de las vacunas Pfizer-BioNtech o Moderna al estado o cuántas dosis habría en un envío futuro.

Gigi Gronvall, académica senior en el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, dijo que es probable que más vacunas corrijan los problemas de suministro que los estados como Florida están enfrentando, pero agregó que el despliegue accidentado y la naturaleza competitiva de asegurar la vacunación provienen de la falta de coordinación entre los estados estados y el gobierno federal.

“Es un síntoma de cómo han ido las cosas y te muestra las limitaciones de ese enfoque porque las cosas son terribles”, dijo. “El objetivo final es vacunar a todos. Es difícil. Mientras más barreras haya, más desafíos son para eliminar los problemas”.

Como la familia de Smith espera otra oportunidad de inscribirlo para su primer tiro, están tratando de vivir por el mantra en una camisa de tinte de corbata que usa, una que señala si alguien comienza a discutir o estresarse.

“Deténgase. Sonrisa. Respira hondo. Relájate”, dijo Hoel. “Eso es lo que todos estamos tratando de aferrarse mientras estamos esperando ansiosamente.”