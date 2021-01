Rubio y Scott votan para declarar inconstitucional juicio político a Donald Trump

Los dos senadores republicanos de la Florida apoyaron al ex presidente Donald Trump el martes durante una votación procesal en el Senado federal que pudiera indicar si hay suficientes votos para condenar al ex presidente en el juicio político que se avecina.

Marco Rubio y Rick Scott estuvieron entre 45 republicanos que se opusieron a un intento por presentar una moción del senador Rand Paul, de Kentucky, para declarar inconstitucional el juicio político a Trump porque ya no es presidente. Cincuenta y cinco senadores —48 demócratas, dos independientes y cinco republicanos— votaron para apoyar la moción de Paul.

En última instancia, la moción de Paul no irá a votación. Pero 45 votaron en contra.

Y eso probablemente significa que Trump no será condenado, como dijo Paul antes de la votación del martes. “Creo que habrá suficiente apoyo para demostrar que no hay ninguna posibilidad de que puedan condenar al presidente. Si 34 personas apoyan mi resolución de que se trata de un procedimiento inconstitucional, demuestra que no tienen los votos y básicamente estamos perdiendo el tiempo”, dijo Paul a los periodistas.

“Demuestra que el juicio político está muerto a su llegada”, dijo Paul a los periodistas después de la votación.

Para evitar una condena de Trump, 34 senadores deben votar en contra, asumiendo que los 100 están presentes para la votación.

La votación procesal del martes ocurrió justo después que los 100 senadores fueran juramentados como jurado para el juicio que comenzará el 9 de febrero, después de que los líderes del Senado acordaron retrasar el comienzo para confirmar el gabinete del Presidente Joe Biden.

El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, y el liderazgo republicano del Senado, se unen a Paul. Los cinco republicanos que votaron con los demócratas fueron Susan Collins, de Maine; Lisa Murkowski, de Alaska; Ben Sasse, de Nebraska; Pat Toomey de Pennsylvania y Mitt Romney de Utah. Trump fue procesado por la Cámara de Representantes por segunda vez el 14 de enero por incitar a un motín en el Capitolio federal el 6 de enero durante el escrutinio de los votos de los colegios electorales. Los amotinados irrumpieron a la fuerza en el edificio y mataron policía después de ser exhortados con mentiras de que el resultado de las elecciones de 2020 podría ser anulado por el vicepresidente Mike Pence.

Más temprano el martes, Rubio tuiteó que el juicio político es una “pérdida de tiempo” y prometió votar para poner fin al juicio lo antes posible.

“En primer lugar, creo que el juicio es estúpido”, dijo Rubio en una entrevista con Fox News el domingo. “Ya tenemos una situación candente en el país, y es esto es como alimentar ese fuego. En segundo lugar, cuando miro hacia atrás en el tiempo, por ejemplo a Richard Nixon, creo que todos estaríamos de acuerdo en que el perdón del presidente Ford fue importante para que el país pudiera avanzar y la historia hizo que Richard Nixon fuera bastante responsable de lo que hizo como resultado”.

La defensa preventiva de Trump por parte de Rubio es una desviación del año pasado, cuando el senador se negó a sopesar el primer juicio político, bajo acusaciones de que Trump buscó interferencia de Ucrania para ayudar a sus perspectivas de reelección. Rubio recaudó dinero a costa del juicio político entregando plumas a los donantes después de causar un revuelo cuando sacó el instrumento emplumado para escribir de su escritorio durante el primer día del juicio.

En ese momento, Rubio dijo que su papel como jurado le impidió hablar sobre la conducta del presidente antes o durante el juicio durante 11 días, aunque finalmente votó en contra de sacar a Trump del cargo, diciendo que eso “causaría un daño extraordinario y potencialmente irreparable a nuestra nación ya dividida”. Scott, quien fue el único miembro del liderazgo republicano del Senado que votó para revocar el resultado de las elecciones en Pennsylvania horas después de la revuelta, también ha defendido sistemáticamente a Trump y se opone al juicio político.

“Este juicio político no es más que teatro político”, tuiteó Scott el martes. “Los demócratas están confundiendo el Capitolio federal, donde deberíamos estar ayudando al pueblo estadounidense, con otro gran edificio en Washington dedicado al teatro y espectáculos... el Centro Kennedy”.

A diferencia de Rubio, Scott fue un defensor franco de Trump durante su primer juicio político y ha tomado el mismo camino durante el segundo. Trump solo puede ser declarado culpable si 67 senadores votan por condenarlo, una perspectiva poco probable en un Senado dividido uniformemente entre republicanos y demócratas. La probabilidad de condenarlo se redujo todavía más después de la votación del martes. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso publicado el 15 de enero dice que el texto de la Constitución no aborda explícitamente si la Cámara y el Senado pueden acusar y juzgar a un ex presidente por las acciones tomadas mientras estaban en el cargo, aunque la mayoría de los eruditos ha argumentado que el Congreso tiene la autoridad para ampliar el juicio político a funcionarios que ya no están en el cargo.

“La historia y el precedente son claros, el Senado tiene el poder de juzgar a ex funcionarios”, dijo el líder de la mayoría en el Senado Chuck Schumer antes de la votación sobre la propuesta de Paul. “La teoría de que el Senado no puede juzgar a ex funcionarios equivaldría a una tarjeta constitucional para salir de la cárcel para cualquiera que cometa un delito imputable”.

Pero Rubio y Scott no están de acuerdo y argumentaron que las acciones de Trump el 6 de enero, donde dijo falsamente a la multitud que ganó las elecciones de 2020 y los exhortó a “luchar” minutos antes del motín en el Capitolio, no fuera suficiente para sacarlo del cargo.

El Senado, si vota para condenar a Trump, también podría tomar un voto separado para impedir que Trump ocupe en el futuro cualquier cargo federal. Rubio dijo que tampoco está a favor de eso. Trump ha reflexionado sobre postularse para presidente en 2024, mientras que tanto Rubio como Scott podrían considerar una futura carrera en la Casa Blanca.

“Creo que es una declaración arrogante para cualquiera”, dijo Rubio, refiriéndose a un voto para prohibir que Trump ocupara el cargo. “Los votantes pueden decidir eso. ¿Quiénes somos nosotros para decir a los votantes por quién pueden votar en el futuro?”