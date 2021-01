‘Los cimientos de nuestra familia’: presentadora de Miami anuncia presa de la emoción, la muerte de su madre por el COVID

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

La pandemia del coronavirus ha atacado duramente a la presentadora de CBS4, Marybel Rodríguez, y a su familia.

A finales de diciembre, poco antes de las fiestas navideñas, la personalidad televisiva le dijo a sus televidentes que no solo ella había arrojado positivo al COVID-19, sino también su madre.

Desde entonces, la periodista, con tres hijos, se ha recuperado por completo, y en la actualidad, solo presenta “síntomas leves”.

El lunes, Rodríguez reportó que su madre había fallecido. Su madre de Rodríguez estaba ingresada en el Hospital Baptist donde debió luchar “el combate más grande de su vida”.

Visiblemente emocionada ante las cámaras, Rodríguez le rindió homenaje a su madre, que perdió la batalla contra el virus hace dos semanas. Rodríguez colgó el anuncio en las redes sociales con un pie de foto que decía: “Nuestro ángel en la tierra, ahora nos cuida desde el cielo”.

“Desafortunadamente, mi mamá murió”, dijo la locutora nacida en Miami, al cerrar su segmento. “No solo he perdido a mi mamá, sino también a mi mejor amiga, a mi confidente, y a una televidente leal. Ella siempre fue mi mayor apoyo, y mi crítica más dura; siempre me mandaba mensajes cuando se me trababa la lengua, o mi pelo estaba un poco desarreglado”.

Rodríguez terminó diciéndole a los televidentes que tenían que seguir tomando con gran seriedad la enfermedad.

“Hoy, estoy hablando no como periodista, sino como una amiga: tienen que disfrutar cada momento con sus seres queridos”, dijo Rodríguez. “El coronavirus es una amenaza real. Se ha llevado cientos de miles de personas, entre ellas mi madre, que era los cimientos de nuestra familia. Era nuestro ángel en la tierra. Por favor, cuídense, y cuiden a su familia”.

El lunes, el Departamento de Salud de la Florida reportó 8,720 nuevos casos de coronavirus, lo que lleva el total del estado a 1,658,169. Se han anunciado 153 nuevas muertes en el condado, y el total asciende a 25,446.

Las vacunas están siendo distribuida de forma gradual por todo el estado.

Traducción de Jorge Posada