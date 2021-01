Uno de los destinos turísticos emergentes internacionales está en Florida

Panama City Beach, en el noroeste de la Florida, ocupa el segundo lugar como el “destino emergente” internacional en los reconocidos premios “Travellers Choice 2021 Best of the Best” de Tripadvisor que afirma ser la mayor plataforma de viajes del mundo.

Esta ciudad de la Florida integró la lista de los 10 principales destinos emergentes internacionales que lideró Martinica, mientras que en el tercer lugar se ubicó Armacao dos Buzios, Brasil, seguida de Isla Holbox, México; St. Ives, Reino Unido; Mazatlán, México; Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos; Shoalhaven, Australia; Wroclaw, Polonia y Mudgee, Australia.

Tripadvisor dijo que los destinos emergentes muestran los lugares con el mayor aumento año tras año en “ahorros” en esa plataforma en todo el mundo y que a diferencia de las otras categorías, que destacan dónde los viajeros ya han visitado, la lista identifica los lugares que quieren visitar.

“Estos son los destinos con los que soñaban los viajeros mientras estaban atrapados en casa todo el año, y adónde pueden ir después”, indicó la plataforma.

La designación fue celebrada por Visit Panama City Beach, el ente que promociona el turismo en esa ciudad.

“Estamos encantados de ser nombrados por los viajeros como uno de los destinos emergentes más importantes del mundo”, dijo el presidente y director ejecutivo de Visit Panama City Beach, Dan Rowe.

Panama City Beach tiene 27 millas de playas de arena blanca, “como el azúcar”, brillantes “aguas verde esmeralda” y 320 días de sol al año, destacó.

Otras ciudades de Florida también destacaron en la categoría “Los destinos de tendencia” que reconocen los lugares que experimentaron el mayor aumento en una combinación de calificaciones positivas y reseñas durante el último año.

En esa categoría están St. Augustine, Fort Myers Beach, Marco Island y Clearwater.

¿Cuáles son los lugares más visitados?

La plataforma dijo que los premios revelan dónde se aventuraron los viajeros en 2020, mientras se podía viajar, así como adónde soñaban con ir mientras la pandemia los mantenía atrapados en casa.

Con restricciones de viaje vigentes durante gran parte del año, los viajeros exploraron el mundo de manera muy diferente: hicieron más viajes locales más cerca de casa y prefirieron lugares al aire libre, lejos de las ciudades concurridas.

Según una encuesta reciente de viajeros de Tripadvisor, más de la mitad (52%) dice que es más probable que hagan un viaje al aire libre o por la naturaleza que antes de la pandemia del COVID-19.

Como resultado, los destinos de tendencia de “Travelers ‘Choice” para 2021 son casi en su totalidad destinos al aire libre.

Gatlinburg, Tennessee, en el corazón del Parque Nacional Great Smoky Mountains, ocupa el primer lugar en Estados Unidos.

En el escenario mundial, Cabo San Lucas, México, es el destino de tendencia número uno, y registró el mayor aumento en las mejores críticas y calificaciones el año pasado.