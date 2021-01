Usted puede ganar $10,000 buscando un tesoro en Miami

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Treasure Quest Adventures quiere darle un premio de más de $10,000 en efectivo a cualquier persona en Miami. Pero si usted quiere ganarlo, tiene que ser lo suficientemente inteligente para descubrir dónde está el dinero.

El nuevo evento para encontrar el tesoro, tras la crisis del COVID, llegará a Miami en febrero, con pequeños premios relacionados con búsquedas, y luego llegará a los condados Broward y Palm Beach.

Hay que pensar en el evento como si se tratase de una noche de juegos de preguntas que se mezcla un poco con un juego para escapar, con un grupo de adivinanzas y con el popular Tropic Hunt de Miami. El interesado se puede inscribir por internet. A las 11 a.m. del día del evento, recibirá un correo electrónico con un enlace que le permite entrar al portal de Treasure Quest, donde encontrará pistas hacia dónde deberá ir. Al final, terminará en un amplio espacio abierto —Treasure Quest Adventures cumple con las reglas de distanciamiento social— donde descubriría más pistas que quizás lo lleven a la tierra prometida, es decir, a los $10, 000 en efectivo.

Según su fundador Ian Lovejoy, quien lanzó los eventos en el área metropolitana de Washington, D.C. en agosto del año pasado, las pistas podrían ser diversas, desde un problema matemático hasta preguntas sobre la cultura popular. También habrá pistas visuales y de audio.

“Empieza como si fuera Who Wants to be a Millionaire?”, dice Lovejoy. “Las primeras preguntas son fáciles. Luego, la persona recibe una pista específicamente sobre un lugar público en el área del Condado Miami-Dade. Podría ser un parque, un sitio histórico o una popular área cívica. Tratamos de utilizar lugares conocidos”.

Treasure Quest Adventures comenzó como una forma de sacar a las personas de sus casas durante la pandemia del COVID. De acuerdo con Lovejoy, la mayoría de los concursantes en los eventos celebrados en el área de Washington, D.C., han sido familias (cualquier participante menor de 18 años, concursa de forma gratuita, pero el resto tiene que comprar un boleto).

El atractivo de la búsqueda del tesoro, dice Lovejoy, es que no es una aventura pasiva. Hay que pensar y trabajar juntos para poder ganar.

“Es algo divertido porque no es como la lotería, no es al azar”, dice Lovejoy. “Si la persona es habilidosa y tiene los sentidos despiertos, puede ganar. Cualquiera puede ganar. Las personas que son competitivas, que tienen un interés natural en acertijos, pueden ganar. Hemos tenido madres de 50 años que han ganado, hombres de 20 y tantos años que han ganado. Es realmente fascinante, ya que nunca se sabe quién ganará”.

Un detalle extra es que el 10 por ciento de las recaudaciones irá a Feeding South Florida, una organización sin fines de lucro que ayuda a familias necesitadas

Lovejoy espera llevar la búsqueda del tesoro a 10 ciudades más a principios de 2021, sobre todo, a ciudades sureñas con climas cálidos, como Orlando, Atlanta, Houston, Dallas, y posiblemente a otras en Carolina del Sur y Carolina del Norte.

“Es por eso que no estamos en Detroit ahora”, agrega.

TREASURE QUEST ADVENTURES

27 de febrero: premio de $10,000 en el Condado Miami-Dade; boletos $55; menores de 18 años participan gratis en todas las búsquedas

6 de marzo: premio de $1,000 en Fort Lauderdale y en el Condado Broward; boletos $35

13 de marzo: premio de $1,000 en West Palm Beach y en el Condado Palm Beach; boletos $35

20 de marzo: premio de $1,000 en el Condado Miami-Dade; boletos $35

Para inscribirse, visite el portal: finishthequest.com/registration

Traducción de Jorge Posada