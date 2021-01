Marla Maples se vio recorriendo un popular mall de Miami. ¿Pensará también mudarse al área?

GETTY IMAGES

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

¿Podríamos tener otro familiar —o casi familiar— de Donald Trump como vecina nuestra?

Poco después de la noticia de que su única hija, Tiffany Trump, se había comprometido, Marla Maples fue fotografiada paseando por el mall Bal Harbour Shops.

Maples apareció en su excursión de compra sin Tiffany ni tampoco con el futuro esposo, Michael Boulous, de modo que quizás estaba comprando algún regalo de boda. O tal vez, miraba el área en busca de un nuevo hogar.

Desde que escuchamos que la pareja estaba buscando una propiedad en Miami Beach, es lógico pensar que Maples quiera estar cerca de ambos.

La ex señora de Donald Trump en la actualidad vive en Nueva York, pero también tiene una propiedad en Georgia, donde, según se ha reportado, ha pasado gran parte de la cuarentena por el COVID.

El jueves, Maples, de 57 años, colgó en Instagram una foto suya en una playa, con un pie de foto que decía: “Moviéndome con las olas de la vida … y encontrando tiempo para todavía tener ganas”.

Esto no quiere decir que Maples pudiese tener algún deseo de mudarse, pero sí podría también estar cerca de su ex esposo, que en la actualidad vive en su complejo de Mar-a-Lago en Palm Beach. Quizás podrían discutir amigablemente los detalles de las nupcias. O tal vez no.

Si Maples decide mudarse al sur de la Florida, entonces habría un montón de Trumps en el área: se ha reportado que Don Jr., y su novia, Kimberly Guilfoyle, están buscando un sitio en Jupiter, a pesar de que algunos residentes se oponen.

La ex residente de Washington, D.C. Ivanka Trump y Jared Kushner compraron un estupendo terreno en Indian Creek Island, y en la actualidad tienen alquilado un exclusivo condominio en Arte Surfside.

Josh, el hermano menor de Kushner, y su esposa, la supermodelo, Karlie Kloss, compraron una propiedad en la elegante North Bay Road.

De modo que estar en un estado mental surfloridano parece ser algo natural para esta familia que nunca deja de ser noticia.

Traducción de Jorge Posada