Era un influyente maestro en el sur de Dade: otra ex alumna lo acusa de conducta sexual indebida

Hace varios meses, un amigo le envió un artículo sobre el arresto del Tom Privett Jr, ex profesor de las secundarias South Dade y Terra Magnet. La mujer quedó devastada, y no solo porque Privett fue acusado de manipular a una menor para entrar en una relación sexual de larga duración en el campus en 2016.

Le había hecho lo mismo a ella, 32 años antes, declaró al Herald.

La mujer dijo que Privett la coaccionó durante meses de encuentros sexuales regulares dentro de su camioneta en la secundaria South Dade High en 1989. Privett, en ese momento, tenía unos 30 años y estaba casado. Ella tenía 17 años, se rebelaba contra su padre, atraída por el oído aparentemente comprensivo de Privett y se ofreció a fumar marihuana después de clases.

“Realmente tenía esa capacidad de manipular a ciertos tipos de menores”, dijo la mujer, que ahora tiene 49 años y vive en el Medio Oeste, y quien pidió ser identificada por el seudónimo de Lisa. “Se afinaba fácilmente en el hecho de que yo tenía un problema con mi padre. Definitivamente se aprovechó”.

Su relato, también entregado a la Policía y a los fiscales, es acusación más reciente contra Privett, que está a la espera de juicio en el tribunal de circuito de Miami-Dade. Su historia también subraya que los investigadores creen que el comportamiento inapropiado y posiblemente ilegal de Privett con los estudiantes se remonta a décadas atrás.

Privett fue una destacado maestro en la South Dade High de Homestead, donde pasó casi tres décadas enseñando gobierno, entrenando al equipo de campo traviesa campeón y estableciendo el reconocido equipo de simulación de juicios de la escuela para los aspirantes a abogados.

Pero las entrevistas con antiguos estudiantes y miembros del personal revelan que había preocupaciones de larga data sobre el comportamiento inapropiado de Privett con jóvenes estudiantes. Entre algunos profesores, Privett era conocido como “Teflon Tom” porque siempre parecía salirse con la suya a pesar de las sospechas sobre su conducta, dijo un maestro jubilado.

Una ex alumna le dijo al Herald que planteó preocupaciones sobre las relaciones inadecuadas de Privett con las estudiantes directamente al director de la escuela en 1997, y no pasó nada.

Una ex estudiante de periodismo dijo que una imagen de Privett besando a una chica en el estacionamiento —capturada subrepticiamente— estuvo en un cajón lleno de fotos impresas en el cuarto oscuro de la clase de periodismo durante años a principios de la década de 2000. La misma estudiante de periodismo, en 2003, escribió una columna mordaz sobre Privett después que el maestro se burló de su peso, un artículo que aparentemente no levantó las cejas entre la administración de la escuela.

Problemas con la ley

Privett, que ahora tiene 71 años, enfrenta 47 cargos de delitos graves derivados de la supuesta relación con la adolescente en la escuela Terra Environmental Research Institute en 2016. Las autoridades creen que identificaron a otra víctima, una mujer que ahora tiene 30 años y que era estudiante de Privett a principios de la década de 2000. Pero a mujer no quiso cooperar con las autoridades, testificó en abril un detective escolar de Miami-Dade.

“Ella no quería revivirlo. Ahora es madre y esposa y ese fue un punto muy traumatizante en su vida”, testificó el detective John Messenger.

Lisa es la tercera víctima sospechosa. Aunque Privett no es acusado directamente de abusar de Lisa, su testimonio se había convertido en parte del caso de la fiscalía y podría ser usarlo en un juicio contra el ex maestro. Lisa pidió ser identificada por un seudónimo porque muchas personas en su vida no saben sobre el incidente; el Herald generalmente no identifica a las víctimas de crímenes sexuales para proteger su privacidad.

En una medida legal no relacionada, la abogada de Privett está pidiendo a un juez que desestime algunos de los cargos por delitos graves y hay una audiencia fijada para el 1 de marzo. Privett se ha declarado inocente.

La abogada de Privett, Nina Tarafa, no devolvió las solicitudes de declaraciones. Contactado en su casa de retiro en Clearwater, Privett declinó ser entrevistado. “No creo que deba hablar con usted, señor”, dijo Privett a un periodista. “Están tratando de vender periódicos”.

Privett es el más reciente ex maestro Miami-Dade acusado de abuso sexual. Jason Meyers, ex profesor de las secundarias Palmetto y Krop, todavía está a la espera de un juicio acusado de tener relaciones sexuales con una escolar, parte de una serie de supuestas relaciones indebidas. Otro, Wendell Nibbs, profesor de la escuela intermedia Brownsville, fue condenado recientemente a ocho años de prisión después que nueve niñas alegaron mala conducta sexual. “Solo quiero justicia”, dice la madre presentando una demanda contra la Junta Escolar de Miami-Dade

En cuanto a Privett, el Distrito Escolar de Miami-Dade subrayó que no había recibido quejas sobre Privett a lo largo de los años, pero “continúa animando a cualquier persona que esté al tanto de actividades sospechosas a denunciarlo”.

“No hay nada en los archivos de personal del ex empleado que indique una acusación de comportamiento indebido con los estudiantes”, dijo el distrito en un comunicado.

En el caso penal, los registros policiales retratan a Privett como un depredador calculador que preparó a la adolescente en Terra durante años.

La Policía dijo que conoció a la estudiante vez en 2012 cuando la jovencita era alumna suya de Historia Mundial en noveno grado, y pronto comenzó a tocarla indebidamente. En el décimo grado, Privett comenzó a hacer comentarios “groseros e irrespetuosos” sobre el peso de la niña, quien finalmente desarrolló un trastorno de la alimentación según la orden de arresto, con el fin de “verse bien” para Privett.

En 11o grado, dijo la Policía, las conversaciones se volvieron explícitamente sexuales: Privett comenzó a hablar con ella acerca de sus “deseos sexuales” y fetiches. En su último año de secundaria, en 2016, Privett había convencido a la chica para que comenzara a tener relaciones sexuales regularmente con él, según las autoridades.

Después que la chica reportó a Privett a la Policía en diciembre de 2019, ella lo llamó mientras los detectives grababan en secreto. En la llamada, obtenida por el Herald, Privett comienza ansiosamente a recordar sus encuentros sexuales con un detalle sorprendentemente gráfico. Cuando la chica menciona que tenía 17 años durante sus primeros encuentros, Privett se convierte en abogado.

“Nunca admitiría lo que acabas de decir en una conversación telefónica”, dice Privett. “Piénsalo... siempre pienso como un abogado, recuerda eso”.

En un momento grotesco, Privett dice que se está sacando sus genitales, antes de agregar: “Acabas de hacer una declaración que aprendiste en mi juicio, que se llamaría una pregunta principal. Si la contestara, lo aceptaría y habría alegado que habría cometido un crimen”.

Tom Privett, maestro retirado de la secundaria South Dade High, en fotos del anuario escolar de 2003, espera un juicio bajo acusaciones de que manipuló a una alumna menor de edad para tener relaciones sexuales.. - South Dade High yearbook

Pasado de abogado

Durante sus décadas como profesor en las Escuelas del Condado de Miami-Dade, Privett nunca perdió la oportunidad de hablar sobre su antigua profesión como abogado. Pero pocos sabían por qué dejó la profesión.

Privett era hijo de un maestro de escuela en Friendship, Tennessee, y más tarde se hizo abogado en la década de 1970 en el Condado Shelby. Los registros de la Corte Suprema de Tennessee muestran que en 1980, fue suspendido tres años después de una condena por posesión ilegal de cocaína e influir indebidamente en el testimonio de un testigo. Los detalles del caso son desconocidos. Pero un artículo en 1979 en el Kingsport Times ofrece una pista de sus problemas.

Privett, en calidad de informante secreto de la oficina del procurador general del estado, le pidió a un detective de narcóticos que probara algo de cocaína para ver “si sería peligroso que una amigo la usara”, según el artículo.

“Tengo una amiguita y me temo que está a punto de meterse en algo que no es nada bueno”, dijo en la llamada grabada que llevó al arresto de un agente de policía de Memphis, dijo el artículo.

Lo suspendieron como abogado menos de un año después. Se mudó a Miami y en 1983 había sido contratado por las Escuelas del Condado de Dade como profesor.

“No podemos hablar de prácticas de contratación que se remontan a casi cuatro décadas... pero el distrito (hoy) tiene estrictas pautas de contratación que impiden que las personas condenadas por delitos graves sean contratadas”, dijo el distrito en un comunicado.

Durante las décadas de 1980 y 1990, Privett ganó elogios por entrenar a corredores de campo traviesa mientras dictaba clases de gobierno, historia y debate. Pero se ganó su mayor aclamación al lanzar el equipo de simulación de juicios de South Dade, que compitió contra clases de estudios legales en todo el estado. Año tras año, el equipo ganó campeonatos del condado, interrogando a testigos, escenificando argumentos de cierre y argumentando puntos de vista legales.

Los estudiantes recordaron que Privett era audaz y extremadamente competitivo en los juicios simuladas.

“Quería saber lo que todo el mundo estaba haciendo. Le encantaba hablar de rumores”, dijo un ex estudiante de principios de la década de 2000 que ahora es educador. “Mirando hacia atrás ahora como adulto, estoy asombrado de que esto llegara a donde llegó. Pero a muchos les parecía genial”

Después de 26 años en South Dade, Privett fue transferido a Terra en 2009, aunque es exactamente por qué sigue sin estar claro. Nada en el archivo de personal indica por qué fue trasladado.

Después del arresto de Privett en enero de 2020, Lisa decidió presentarse porque cree que su historia podría ser valiosa para otras víctimas. Madre de dos hijas, dice que el incidente con la ex maestro la dejó susceptible a relaciones tóxicas.

Hace siete años, Lisa regresó a la escuela para obtener una maestría en asesoría de salud mental. Hoy trabaja con víctimas de violencia de “pareja”.

“Caminas con esto como un peso pesado”, dijo Lisa. “Es importante entender que no es tu culpa. Pasé la mayor parte de mi vida pensando que era mi culpa. No era así. Un adulto en una posición de autoridad se aprovechó de mí”.