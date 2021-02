Grupos civiles saldan demanda con condados floridanos para exigir boletas en español

Varias personas hacen fila para votar en la Biblioteca John F. Kennedy en Hialeah, Florida, durante las elecciones generales de martes 3 de noviembre de 2020. mocner@miamiherald.com

Varios grupos cívicos hispanos saldaron el lunes una demanda colectiva de 2018 con 31 condados de la Florida que exige a todos los condados del estado que ofrezcan las boletas electorales en inglés y español, al igual los materiales de votación y que una línea directa de asistencia al elector funcione todas las elecciones en los próximos 10 años.

El acuerdo, presentado el lunes, es la conclusión de una batalla legal de varios años por parte de organizaciones de derecho al voto que alegaron que algunos condados de la Florida no cumplían la Sección 4(e) de la Ley de Derecho al Voto de 1965 al no proporcionar boletas en español a los electores que se habían mudado a la Florida desde Puerto Rico y no hablaban inglés con fluidez.

Los abogados de los demandantes argumentaron que los condados que no tenían materiales en español estaban excluyendo en gran medida a los electores puertorriqueños, que son ciudadanos estadounidenses, miles de los cuales se trasladaron en masa a diferentes partes del Estado del Sol después que el huracán María devastó la isla en 2017.

“Hasta que presentamos esta demanda, en muchas partes de la Florida se hacían elecciones con boletas solo en inglés”, dijo Stuart Naifeh, abogado senior de la firma de investigación de políticas Demos, uno de los grupos que demandó al grupo de condados de la Florida. “El derecho a votar es un derecho vacío si no puedes votar en un idioma que entiendes y estamos muy contentos con el acuerdo que se alcanzó en la última semana”.

Entre los otros requisitos electorales incluidos en el acuerdo: boletas por correo en español y formularios de solicitud, sobres e instrucciones de secreto en español, traducción de las páginas oficiales de los supervisores electorales y carteles en español en las oficinas de los supervisores.

Durante las medidas cautelares en el caso, la secretaria de Estado de la Florida, Laurel Lee, notificó a los supervisores locales de elecciones que requieren boletas y asistencia en español, incluso para el 17 de marzo de 2020, las primarias de preferencia presidencial.

Aunque el acuerdo no descarta futuros litigios si los condados no cumplen, Lee ya ha abordado muchas de las demandas de las organizaciones en una nueva regla de votación estatal, que entró en vigor el 23 de abril. La nueva regla requiere “el uso estatal de las boletas en español porque la población puertorriqueña del estado ha aumentado desde la devastación del huracán María en septiembre de 2017”, según el propósito declarado de la regla.

La oficina de Lee no hizo declaraciones inmediatas sobre el acuerdo.

Los otros grupos que participaron en la demanda fueron Faith in Florida, Hispanic Federation, Mi Familia Vota Education Fund, UnidosUS y Vamos4PR.

“Este acuerdo envía un mensaje claro de que la Constitución y las leyes de esta nación protegen a estos ciudadanos estadounidenses, independientemente del idioma que hablen”, dijo Yanidsi Vélez, directora de la Hispanic Federation para la Florida y el sureste, en un comunicado.

La demanda originalmente demandó a 32 condados de que no ofrecían boletas en español, pero el Condado Charlotte fue el único que no firmó en el acuerdo definitivo. El supervisor de elecciones de Charlotte, Paul Stamoulis, no respondió inmediatamente a una solicitud de declaraciones del Miami Herald.

“Vamos a mantener la atención en el Condado Charlotte”, dijo Naifeh.

Kira Romero-Craft, abogada gerente de la oficina sureste del Fondo de Defensa y Educación Legal puertorriqueña de LatinoJustice, dijo que el mayor obstáculo ahora será encontrar maneras de hacer saber a los votantes que tienen el derecho de solicitar la boleta en español.

“Hemos estado monitoreando el cumplimiento y hemos determinado que los condados están en gran parte en cumplimiento, y en gran parte estaban dispuestos a comprometerse” al acuerdo, dijo Romero-Craft. “Uno de los mayores desafíos que tenemos es hacer correr la voz a las comunidades afectadas”.

Una de las principales demandantes, Marta Valentina Rivera Madera, de 73 años y vecina del Condado Alachua salió Puerto Rico después de la tormenta de 2017 y se mudó con su hija, quien vive en Gainesville. Rivera Madera dijo que la mayoría de sus muebles y pertenencias fueron dañados en la tormenta, y debido a que su residencia no tenía electricidad ni agua corriente en ese momento, no tenía forma de almacenar de forma segura su medicamento para la diabetes.

“Estoy muy satisfecha con la decisión sobre la demanda para que nuestras papeletas puedan estar en español”, dijo Rivera Madera a los periodistas durante una conferencia de prensa virtual el lunes por la tarde. “No necesitaremos que nadie venga con nosotros a votar, podemos hacerlo nosotros mismos sin la ayuda de nadie más”.

Rivera Madera dijo que le gusta donde vive y ha estado tomando clases de inglés en línea para “mantenerse activa”.

“Aunque todo aquí está en inglés, siempre tienes a tus amigas latinas”, dijo.