Asesino de agentes del FBI identificado como David Lee Huber

El agresor que asesinó a tiros a dos agentes del FBI e hirió a tres más en la puerta de su apartamento en Sunrise ha sido identificado como David Lee Huber, un hombre de 55 años que hasta el martes parece haber vivido una vida tranquila.

Según los registros públicos, tuvo un negocio de asesoría informática, tenía licencia de piloto, estuvo casado durante 16 años antes de divorciarse en 2016 y sus únicos encuentros previos con la ley se limitaron a multas de tráfico y un desalojo en Colorado.

No parece haber tenido ninguna presencia en as redes sociales. El FBI, que todavía investiga uno de los días más sangrientos en la historia de la agencia, aún no ha identificado formalmente a Huber como como el agresor, pero se espera que lo haga más tarde el miércoles.

Varias fuentes policiales confirmaron el nombre al Herald, entre ellos un funcionario que dijo que el sospechoso es el mismo que la persona en una orden judicial federal sellada: Huber. Fuentes federales dicen que Huber asesinó a los agentes del FBI Daniel Alfin y Laura Schwartzenberger e hirió a otros tres justo antes del amanecer del martes mientras los agentes intentaban ejecutar una orden la judicial como parte de una investigación de pornografía infantil en su apartamento en el complejo Water Terrace en Sunrise, varias millas al norte del centro comercial Sawgrass Mills.

Una fuente policial dice que los investigadores creen que vio a los agentes que se acercaban por la cámara de su timbre y les disparó a través de la puerta cerrada.

La propiedad y la entrada en la comunidad cerrada donde vive permanecieron selladas el miércoles mientras el FBI esperaba un equipo forense de Washington para investigar la tragedia

El miércoles por la tarde Huber todavía no había sido identificado formalmente por el FBI y los investigadores no habían proporcionado ningún detalle de lo investigaban, aparte de la posesión de pornografía infantil.

Su nombre no fue mencionado durante una conferencia de prensa del martes por la tarde por el agente especial del FBI en Miami, George Piro. El director del área de Miami dijo que sus agentes fueron atacados durante una investigación de delitos contra menores de edad.

“Dan y Laura salieron de su casa esta mañana para llevar a cabo la misión de su trabajo”, dijo Piro. “Siempre los honraremos.”

Los registros públicos muestran que Huber, quien pasó la mayor parte de su vida en el sur de Florida, nació en Louisiana. Se casó a finales de 2000 y se divorció una década más tarde, según los archivos del tribunal. El Herald no identifica a su ex esposa porque la pudo contactar para que ofreciera declaraciones.

Hasta que se divorciaron, la pareja vivió en una casa junto al lago en una comunidad cerrada en Pembroke Pines, muestran los registros. Los registros, que no se podían abrir en línea, también muestran que la pareja creó algún tipo de plan de crianza para al menos un niño que compartían juntos.

Ese mismo año, Huber firmó una escritura de renuncia, dejando a su ex esposa como la único dueña de la propiedad.

La historia laboral de Huber es escasa. Los primeros registros comerciales disponibles en Sunbiz, una página de registros corporativos estatales, indican que dirigía una compañía llamada World Tech Supplies en Kendall en 1988. Parece que recibió la licencia de piloto comercial en 1994, aunque no está claro por los registros si alguna vez trabajó en el sector de la aviación.

Los registros comerciales de Florida también muestran que Huber registró dos negocios de asesoría informática de corta duración en la dirección de Pembroke Pines a mediados de la década de 2000. Tanto Huber Computer Consulting como COMPUTER TROUBLESHOOTERS 0512 INC estaban inactivos unos años después de su incorporación.

Un par de multas de tráfico de finales de 2016 muestran que Huber se mudó al complejo de apartamentos en Sunrise donde ocurrió el tiroteo del martes. El apartamento, en un complejo de casas adosadas, está ubicado en la esquina suroeste de Nob Hill Road y NW 44 Street, zona típica del oeste de Broward con grandes carreteras bordeadas por robles. Conducía un Hyundai de 2013.

Los empleados de Lyon Living, que administra el edificio donde vivía Huber, dijeron el miércoles que no estaban autorizados para hablar de lo ocurrido.

David Ovalle, reportero del Miami Herald, contribuyó a esta información.