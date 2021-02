Sin ser ciudadano, ¿puedo tener Ingreso Suplementario (SSI)?

María del Carmen Ortega evolvingservices.com

¿Puede un no ciudadano obtener Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)?

M. Noval, Hialeah

Las leyes y regulaciones relativas a los no ciudadanos difieren para los programas de Seguridad Social y SSI. El Seguro Social administra ambos, a pesar de que tienen diferentes requisitos de elegibilidad. Algunos no ciudadanos califican para SSI. Para obtener más información consulte Ingresos de Seguridad Suplementarios (SSI) para quienes no son ciudadanos en www.segurosocial.gov/pubs.

Recibo beneficios del Seguro Social y de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Me acabo de casar y me pregunto si mis beneficios y los beneficios de mi cónyuge se mantendrán.

R. Lugo, Broward

Si se casa, los ingresos y recursos de su cónyuge pueden cambiar su beneficio de SSI. Es su responsabilidad informar su cambio de estado al Seguro Social lo antes posible. Si usted y su cónyuge reciben SSI, el monto de su beneficio cambiará de una tarifa individual a una tarifa de pareja. Si recibe beneficios del Seguro Social como viuda, viuda divorciada, viudo o viudo divorciado, otros factores a tener en cuenta son:

• No puede obtener beneficios si se vuelve a casar antes de los 60 años.

• No puede obtener beneficios si está discapacitado y se vuelve a casar antes de los 50 años.

En general, sus beneficios terminan si usted recibía los beneficios del cónyuge divorciado y se vuelve a casar. Lea más sobre SSI y los beneficios del Seguro Social en www.segurosocial.gov/pubs.

Tengo 65 años, no estoy listo para jubilarme, pero quiero solicitar mi cobertura de Medicare. ¿Cómo lo hago?

A. Kaufman, Miami Beach

La forma más fácil y conveniente es solicitarla en línea. Use nuestra aplicación en línea para inscribirse en Medicare. Tarda menos de 10 minutos. En la mayoría de los casos, una vez que su solicitud se envía electrónicamente, ya está. No hay formularios para firmar y generalmente no se requiere documentación. El Seguro Social procesará su solicitud y se comunicará con usted si necesitamos más información. Recibirá su tarjeta de Medicare por correo. Es conveniente, rápido y fácil. No es necesario conducir a una oficina local del Seguro Social o esperar una cita con un representante del Seguro Social.

Comience hoy en www.segurosocial.gov/benefits/medicare.

Quiero asegurarme de tener suficientes créditos para recibir los beneficios de jubilación del Seguro Social cuando los necesite. ¿Cómo puedo obtener un registro de mis ganancias del Seguro Social?

C. Peacock, Miami

La mejor manera de verificar si ha obtenido suficientes créditos (40 en total, lo que equivale a 10 años de trabajo) es abrir una cuenta gratuita de mi Seguro Social en www.socialsecurity.gov/myaccount para revisar su Declaración del Seguro Social en cualquier momento que desee .

Una vez que cree una cuenta, puede:

• Mantener un registro de sus ganancias para asegurarse de que su beneficio se calcule correctamente. El monto de su pago se basa en sus ganancias de por vida.

• Obtener un estimado de sus beneficios futuros si aún está trabajando.

• Obtener un reemplazo SSA-1099 o SSA-1042S.

• Obtener una carta con prueba de sus beneficios si actualmente los recibe.

• Administrar sus beneficios, cambiar su dirección o iniciar o cambiar su depósito directo.

Acceder a mi Seguridad Social es rápido, conveniente y seguro, y puede hacerlo desde la comodidad de su hogar.