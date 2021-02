Demócratas reducen Comisión de Asuntos Latinoamericanos. María Elvira Salazar protesta

Los demócratas de la Cámara de Representantes están reduciendo el número de legisladores en la subcomisión responsable de los asuntos de América Latina, lo que provocó una objeción de la representante republicana de Miami de primer mandato, María Elvira Salazar.

Salazar, que hizo de la política hacia América Latina y Cuba una parte importante de su campaña por el Distrito congresual 27 de la Florida, calificó la reducción de escaños en la subcomisión de las Américas, de 14 a ocho, “un ejemplo vergonzoso de cómo estamos descuidando a nuestros vecinos”.

A principios de esta semana, Salazar envió una carta al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, Gregory Meeks, para oponerse a la asignación de escaños a la subcomisión. Salazar planteó formalmente objeciones durante una reunión de la Comisión el el miércoles.

Cada dos años, el Congreso calcula el número de escaños disponibles en varios subcomisiones.

“Una vez más, América Latina enfrenta amenazas de brutales dictadores socialistas y comunistas como Cuba, de donde escaparon mis padres”, dijo Salazar durante la reunión de la Comisión el miércoles. “Miami está más cerca de Managua que de Washington. América Latina debería ser una prioridad absoluta ahora más que nunca porque siempre miran a Estados Unidos. Tal reducción solo envía un mensaje que no nos importa”.

Meeks le dijo a Salazar que ella será parte de cualquier discusión o audiencia de la Comisión relacionada con América Latina, aunque el cupo de republicanos aún no se sido determinada oficialmente. El mes pasado, Salazar fue nombrada a la Comisión de Relaciones Exteriores, que su predecesora, la representante de Miami Ileana Ros-Lehtinen, lideró entre 2011 a 2013.

Salazar dijo que representa “el sur de Florida, que es la capital de las Américas”, y que la región “se sentirá abandonada si reducimos esos escaños”.

Pero el presidente de la subcomisión, Albio Sires, demócrata por Nueva Jersey quien nació en Cuba, dijo que una subcomisión más pequeño facilitará a los legisladores como Salazar que están interesados en la política de América Latina a tener más impacto.

“El hecho de que no tengamos tantos miembros como algunos de los las otras comisiones no significa que seremos menos eficaces”, dijo Sires. “Si acaso, vamos a hacer más preguntas. Vamos a ir cuestionar a más personas y vamos a conseguir traer a más gente para decirnos exactamente lo que está pasando. A veces en una comisión numerosa hay una ronda de preguntas. Con nuestro comisión se puede cuestionar a cualquiera que traigamos”.

Cinco demócratas y tres republicanos formarán parte de la subcomisión.

El subcomisión de las Américas será ahora la más pequeña de las seis subcomisiones de e la Comisión de Relaciones Exteriores. En el lado del Senado, el senador floridano Marco Rubio es el principal republicano en el panel que supervisa los asuntos latinoamericanos.

Durante su campaña, Salazar se centró en gran medida en los votantes cubanoamericanos y otros electores hispanos no cubanos en Miami que se esforzaron a favor de los republicanos durante las elecciones de 2020. Tanto Salazar como el ahora representante cubanoamericano Carlos Giménez, ex alcalde de Miami-Dade, fueron elegidos, superando a los titulares demócratas y no cubanos.

Salazar ha indicado que la política exterior será una parte importante de su trabajo. Su primer proyecto de ley en el Congreso evitaría que Cuba fuera eliminada de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo hasta que libere a todos los presos políticos y se comprometa a elecciones libres y justas. Giménez y el representante republicano miamense Mario Díaz-Balart han respaldado el proyecto de ley de Salazar.

Es poco probable que el proyecto de ley de Salazar sea aprobado con los demócratas en control del Congreso.

El ex secretario de Estado Mike Pompeo colocó a Cuba en la lista estatal de patrocinadores del terrorismo poco antes de dejar el cargo el 12 de enero. El secretario de Estado del presidente Joe Biden, Anthony Blinken, debe iniciar una revisión que demuestre que Cuba no se involucró en actividades de terrorismo durante los últimos seis meses para eliminar al país de una lista que incluye a Corea del Norte, Siria e Irán.