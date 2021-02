Liberado el ‘abuelo’, un cubano detenido 11 años por el ICE. Ahora está desamparado

Heriberto Delvalle fue liberado por el ICE y ahora vive en un hotel en Miami, en una imagen del 29 de enero de 2021. Condenado por intento de asesinato por disparar al hermano de un hombre que creía era amante de su esposa, Delvalle cumplió 15 años de prisión en la Florida antes de pasar a la custodia del ICE, donde estuvo 11 años. jiglesias@elnuevoherald.com

Deshidratado y débil, el hombre de 70 años con un mono de recluso rojo brillante caminó por las calles de Miami en busca de refugio.

Dos días antes, Heriberto Delvalle había sido liberado de la custodia de la Policía de Inmigración y Aduanas tras pasar pasar casi la mitad de su vida tras las rejas. Los funcionarios lo dejaron en un motel en el que no se sentía seguro, así que decidió marcharse.

“Es la primera vez que probé la libertad en casi tres décadas, así que simplemente caminé y caminé”, dijo Delvalle al Miami Herald, con la voz temblorosa.

Cada pocos minutos entrecerraba los ojos para fijarse en la dirección de Camillus House, que se había escrito en tinta azul en la palma de una mano. Camillus House uno de los mayores proveedores de servicios para personas sin hogar de Miami-Dade.

“Pensé que nunca llegaría”, añadió el hombre de origen cubano sobre su caminata de cinco millas. “Me caí dos veces, me quedé en un parque y varios extraños me dieron agua, pero seguí caminando hasta que la encontré”.

La inesperada liberación del detenido por ICE la semana pasada ocurrió unas tres semanas después que el Miami Herald publicara un reportaje que narraba el tiempo que estuvo un lugar al que le dice “el purgatorio”, el centro de detención Krome en el oeste de Miami-Dade. Delvalle, quien fue declarado culpable de intento de asesinato a principios de los años 90, completó una sentencia de 15 años en una prisión de la Florida, y entonces lo trasladaron directamente a la custodia de ICE, donde permaneció 11 años.

Debido a que Cuba no lo acepta de regreso, durante más de un decenio el gobierno federal ha citado una exención que le permite mantener detenidas a personas “especialmente peligrosas” que consideran una “amenaza para el público”. En su caso, ICE citó una enfermedad mental que Delvalle y sus abogados han cuestionado repetidamente. Se convirtió en una presencia permanente en Krome, hasta que los reclusos decidieron llamarlo “abuelo”.

Pero las cosas cambiaron el 26 de enero, cuando el ICE decidió liberar a Delvalle, afirmando que su edad y varios problemas de salud lo ponen en un mayor riesgo debido a la pandemia, muestran registros federales obtenidos por el Herald.

Heriberto Delvalle U.S. Immigration and Customs Enforcement

Y sin embargo, donde terminó una odisea comenzó otra.

“Todavía está en el limbo. Ahora está sin hogar”, dijo Juan Carlos Gómez, director de la clínica de derecho de inmigración de la Universidad Internacional de Florida, que representa a docenas de inmigrantes sin hogar que luchan con problemas de salud mental.

“Esto no es necesariamente un problema del ICE, sino un problema social”, dijo. “Pudiera existir un mecanismo de los gobiernos estatal, federal o local. Un mecanismo para garantizar que haya atención médica continua y segura, servicios humanos básicos para estas personas, pero no existen”.

Gómez agregó: “Alguien nunca debería tener que elegir entre estar en prisión o conseguir la libertad pero quedarse sin techo. Tiene que haber una tercera opción para esta población vulnerable”.

Para alguien como Delvalle, las opciones son escasas o sencillamente no existen. Debido a su edad y su delicada salud, conseguir un trabajo es difícil. Y debido a su condición de indocumentado, los trabajos para elegir son aún más limitados. Los beneficios públicos no son una opción y los recursos disponibles son pocos.

Por ahora, Delvalle permanece en un motel cerca del Aeropuerto Internacional de Miami después que líderes de Camillus House lo pusieron en la lista de espera para una cama en el refugio. Debido a la pandemia, las habitaciones de hotel se usan como espacios de cuarentena para las personas sin hogar. Para asegurar un lugar, una persona debe dar negativo dos veces al COVID-19 y estar en cuarentena durante 10 días. Delvalle sigue esperando sus resultados.

Heriberto Delvalle habla en su habitación de hotel en Miami tras ser liberado de la custodia del ICE tras 11 años de encierro, en una imagen del 29 de enero de 2021. Jose A. Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

“No me estoy quejando. Algo es mejor que nada”, dijo Delvalle al Herald en una entrevista en persona desde su habitación de hotel.

Su sonrisa era amplia, sus ojos brillantes.

La entrevista se concretó después de casi un año en el que el Herald lo siguió por teléfono, chats de video y cartas tradicionales.

“Estoy tratando de encontrar algo de humor en todo esto”, dijo mientras sacaba una bolsa con seis cucarachas muertas dentro, una de sus fobias más grandes.

“Yo llamo a este lugar “el palacio de las cucarachas”, dijo con una risa.

“Si no las mato no puedo dormir. Duermo con las luces encendidas. Pero al menos tengo un techo y no he visto ningún ratón, como mi vecino”.

Confinamiento solitario en el ICE

Autoridades del ICE han calificado el caso de Delvalle de excepcionalmente raro”, con solo un puñado de casos similares. Antes de su liberación, la agencia dijo que hizo repetidos intentos de deportarlo o colocarlo en una instalación con “precauciones de seguridad propias de sus necesidades”.

La agencia no especifica cuáles serían esas precauciones, aunque expertos en inmigración dicen que se compararía con un centro de vida independiente o asistido. Sin embargo, debido a que ese tipo de arreglos para inmigrantes indocumentados con antecedentes penales significativos no existen, Delvalle quedó atrapado en el limbo.

Expertos y defensores de los inmigrantes sostuvieron que el tiempo que estuvo Delvalle bajo custodia de ICE era solo una extensión de su sentencia de prisión ya cumplida y una brecha importante en la política de inmigración de Estados Unidos, específicamente para un subgrupo de inmigrantes indocumentados que luchan con problemas de salud mental.

En 2012 Delvalle fue diagnosticado con trastorno delirante de persecución y trastorno obsesivo compulsivo, según documentos federales obtenidos por el Herald.

Las personas con ese tipo de trastorno creen que las maltratan o que alguien los espía o planea hacerles daño. Las personas este mal luchan con obsesiones, pensamientos invasivos o impulsos que desencadenan sentimientos intensamente angustiosos, según expertos médicos.

Durante años, Delvalle ha desafiado su diagnóstico de salud mental, atribuyendo su “paranoia” a la “decisión de ICE de encerrarme en aislamiento durante casi la mitad de mis 12 años aquí”.

EL ICE declinó hacer comentarios sobre la versión de Delvalle para su aislamiento, diciendo que la agencia “no puede proporcionar ninguna información adicional sobre este caso”.

Delvalle, que guarda varias copias de cada documento sobre su caso, dice que nunca ha recibido una explicación por estar aislado.

“¿Quién no se volvería loco?”, dijo.

En última instancia, fue liberado como resultado de la orden judicial de un juez federal de California en abril en el caso Fraihat vs ICE, que exigió que los detenidos vulnerables de cierta edad y criterios de salud específicos sean liberadas de la detención de ICE durante la pandemia.

Delvalle siempre ha cumplido esos requisitos debido a un diagnóstico de larga data de enfermedad de las arterias coronarias, insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes y otras afecciones cardíacas, escribió Kevin Sattler, asistente del director de la oficina del ICE en Miami, en la revisión de custodia de Delvalle.

“El gobierno de Cuba ha negado la repatriación del Sr. Delvalle en tres ocasiones y no es probable en un futuro previsible”, dijo Sattler. “Sobre la base de esta revisión, se ha tomado la decisión de liberar al Sr. Delvalle por una orden de supervisión e inscribirlo en el programa Alternativas a la Detención (ATD).” El programa ATD del ICE se usa para monitorear y supervisar a ciertos extranjeros con más frecuencia que aquellos liberados con supervisión anual. Si el inmigrante no se adhiere a las condiciones de inscripción, podría terminar arrestado de nuevo y detenido una vez más.

Cuando el ICE dejó a Delvalle en un hotel, una vivienda a corto plazo destinada a llevarlo a un refugio, su reacción inmediata fue el miedo.

“Me mintieron, me dijeron que iba al médico y luego me dejaron en un hotel al azar.

“Me quitaron las esposas y me dijeron que era libre, que fuera al hotel, pero ¿confías en la agencia que te encarceló durante más de 11 años?”, dijo. “Claro que no”.

Sin hogar en Miami-Dade

Mientras se miraba a los ojos en el espejo de su habitación de hotel, Delvalle no puede evitar considerarse uno de los más “afortunados”.

“Estás vivo”, se dice en español mientras toma un sorbo de su café negro instantáneo hecho con agua caliente de la sucia bañera. “Estás vivo y eso es lo que importa”.

Le dio una mordida a un pequeño muffin de canela, caminó hacia las ventanas y miró a las palmeras moviéndose al viento.

“¿Sabes lo primero que agradecí de la la libertad?” Se rió y levantó parte de la manga de su suéter para mostrar su quemadura roja y dolorosa: “Mi bronceado”.

“Olvidé cuánto tiempo había pasado desde que realmente sentí el sol en mi piel”.

Heriberto del Valle, en esta imagen del 29 de enero de 2021, fue liberado de la custoadia del ICE y colocado en un hotel en Miami. Jose A. Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Delvalle acredita su “amuleto de la suerte” por su segunda oportunidad de disfrutar de las pequeñas cosas: un voluntario de Camillus House.

Cada día, Camillus House ofrece a 100 personas sin hogar comida y agua. Una vez que se alcanza ese límite se dice a los demás que regresen el día siguiente.

“Heriberto [Delvalle] fue el No. 102”, dijo el voluntario, quien habló con el Herald a condición de no ser identificado porque no estaba autorizado hablar del caso. “Acabo de rechazar el No. 101. Pero, ¿cómo podría haber ignorado a este hombre en un mono de prisión, temblando, arrastrando sus piernas?

“Ahí fue cuando salté y le puse cuatro sandwiches de pavo en las manos, además de varias botellas de agua. No lo pensé dos veces”.

Dijo que permitió que Delvalle entrara en el edificio, le ayudó a encontrar ropa y lo dejó bañarse. Luego habló con un supervisor que pudo arreglar un lugar de vuelta en el hotel desde el que había caminado para poner en cuarentena.

“En ese momento era mucho más coherente. Había comido y era capaz de contarme su historia. Cuando lo escuché, reconocí que era el tipo sobre el que el Miami Herald había escrito”, dijo el voluntario. “Lo que nunca esperé fue ver al mismo tipo, justo delante de mí, sucio y completamente sin hogar, sin nada más que su brazalete de la cárcel Krome”.

En una imagen del 29 de enero de 2020 en Miami, Florida, Heriberto Delvalle muestra su pulsera de identificación de Krome en su hotel de Miami tras ser libertado. Jose A. Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

La respuesta de Delvalle de alejarse de un aparente refugio seguro, según expertos en salud mental que se especializan en encarcelamiento y salud, es “realmente muy racional”, dijo Eric Reinhart, psicoanalista y antropólogo médico de la Universidad de Harvard que no tiene ninguna relación con el caso.

“Es una especia de angustia, desapego de la realidad”, dijo Reinhart. “Pero la realidad lo que este hombre ha vivido ha sido esencialmente una pesadilla. Ha estado detenido durante mucho tiempo, lo que tiene importantes consecuencias para la salud mental”. Según un informe reciente publicado por la Iniciativa de Política Penitenciaria, un grupo de estudios de política pública de justicia penal sin fines de lucro con sede en Massachusetts, los efectos del confinamiento solitario en la salud mental pueden ser “letales”.

A pesar de que las personas en régimen de aislamiento representan solo entre 6% y 8% de la población carcelaria total, representan aproximadamente la mitad de las personas que mueren por suicidio. E incluso si alguien no sufre una condición de salud mental, es posible que desarrolle un síndrome psiquiátrico específico debido a los efectos del aislamiento, según el informe.

Reinhart hizo hincapié en que no proporcionar atención adecuada después de la prisión o la detención crea patrones cíclicos de trauma, pobreza, reencarcelamiento, problemas de salud mental, adicción y falta de vivienda.

“Tal vez tiene un trastorno psiquiátrico, pero el problema aquí es un problema del sistema. No solo los dejas solos y luego esperas que se comporten”, dijo. “Esto pone de relieve un amplio conjunto de problemas de los sistemas de reingreso a la sociedad que se aplican a más de 30,000 personas que son liberadas cada día de cárceles, prisiones y centros de detención”.

Agregó: “Hemos construido sistemas de castigo, pero no sistemas de cuidado, específicamente, estructuras para apoyarlos en la reincorporación de su comunidad”. El ICE no comentaría los detalles de la situación de Delvalle, citando litigios en curso. Pero según la política de ICE,”los detenidos, que han recibido atención médica, liberados de la custodia o retirados recibirán... cualquier medicamento médicamente necesario y las derivaciones a proveedores comunitarios según sea médicamente apropiado.”

Las políticas también dicen que a cada detenido liberado se le debe dar una lista de refugios y “un juego de ropa apropiada para el clima”, ninguno de los cuales se proporcionó, dijo Delvalle.

Ron Book, presidente del Homeless Trust de Miami-Dade, dijo que actualmente hay aproximadamente 3,250 personas sin hogar en todo el condado, alrededor de 10% de las cuales se cree que son indocumentadas. Desde el comienzo de la pandemia, las organizaciones han usado hoteles cercanos para servir como una ampliación de los refugios debido a las pautas de distanciamiento social de los CDC.

Book dice que los indocumentados que navegan por el sistema enfrentan desafíos extra únicos que los ciudadanos no necesariamente enfrentan.

“No son elegibles para programas subsidiados por el gobierno federal. Son los menos afortunados de nuestra comunidad”, dijo.

Esperanzas de una familia reunida

En cuanto a Delvalle, solo hay una cosa en su mente: su hija, a quien no ha visto desde que tenía 2 años.

Heriberto Delvalle con su hija a principios de los años 90. Obtained by the Miami Herald

“No solo me siento como un extraterrestre que acaba de aterrizar en la Tierra y tiene que adaptarse, tiene que encajar de alguna manera, sino que me siento como un extraterrestre que de alguna manera necesita compensar a su princesa”, dijo Delvalle, haciendo una pausa para enjuagarse los ojos con la manga de la camisa.

“Me robaron el tiempo y ahora podría acortarse debido al COVID, así que necesito compensar a mi bebé y a su bebé, mientras todavía puedo, sin ser una carga”.

Ahora que vive en Chicago con una hija propia, Barbara Delvalle, que inicialmente no tenía idea de que su padre estaba vivo hasta que un reportero del Herald la llamó,dijo que se regocijaba en la liberación de su padre y espera conocerlo, ya sea en Miami o Chicago. Actualmente está contactando con defensores de los inmigrantes sobre encontrar una manera de colocarlo en algún tipo de vivienda de transición.

“Toda la situación es muy frustrante, nunca me di cuenta de lo roto que estaba el sistema”, dijo su hija, que ahora tiene 30 años, durante una entrevista por teléfono. Su hija Aiva, gritó con una interrupción alegre: “¡Hola!”

La risa resonó a través de la habitación. Barbara la recogió en sus brazos y continuó: “Solo queremos que esté bien. Ser parte de nuestras vidas. ¿Verdad bebé?”

Respondió Aiva, de 4 años: “¡Sí!”