Restaurantes con inspecciones desastrosas: moscas sobre la mantequilla, roedores en en Hialeah

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Aquí en la lista de Sick and Shut Down (Restaurantes Sucios y Cerrados), siempre conocemos cuáles son los restaurantes del sur de la Florida que no prueban la inspección estatal.

Esta semana nos enteramos que que si nos fijamos en la forma en que dos restaurantes de North Lauderdale aprobaron las inspecciones el mismo día tras una batalla campal entre cucarachas y roedores, las criaturas deben haberse marchado por la noche a su casa. Al parecer, llegan a los locales temprano por la mañana o en las primeras horas de la tarde, y ya no están allí cuando el inspector regresa para una reinspección más tarde el mismo día,.

De cualquier modo, hablemos de ello.

El siguiente informe sobre las inspecciones de restaurantes en los condados Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe es publicdo por el Departamento de Negocios y Regulación Profesional (DBPR) de la Florida. El restaurante que no apruebe la inspección deberá permanecer cerrado hasta que que apruebe una segunda inspección. Si usted observa problemas en algún restaurante, llame al DBPR, no a nosotros..

Nosotros no controlamos quién hace las inspecciones, ni tampoco la forma en que el inspector hace su trabajo. No incluimos todas las infracciones , sino las más graves, y las reportamos sin pasión ni prejuicio, sino con cierta dosis de humor.

Pacífico, 1098 W. 29t St., Hialeah: Aquí se han identificado reincidencias, porque los inspectores encontraron en Pacífico algunos insectos cuando lo inspeccionaron en septiembre.

Esta vez tuvieron otros problemas, empezando con “se observó un roedor vivo saliendo por la puerta trasera”.

Incluso si el inspector no hubiera visto al maldito roedor, era difícil que no se diera cuenta de las 132 heces fecales de roedores en todo el establecimiento.

En en lugar hay “arroz y harina en el almacén de productos secos junto que no están debidamente protegidos”.

El lavamanos no tiene agua caliente ni jabón. “No hay lavamanos en el mostrador delantero para la preparación de bebidas”.

El inspector identificó cuatro latas dañadas de salda de ostras y una de zumo de piña.

En la reinspección, el inspector observó “un roedor vivo debajo de una mesa cerca de la puerta trasera, y también observó unas tres cucarachas vivas en la zona de la cocina y dos más cerca de los anaqueles encima de la mesa de preparación de alimentos”.

Taquería El Jovanazo, localizada en el 7130 Kimberly Boulevard, North Lauderdale: Por lo menos, el congelador Kelvinator donde había 20 cucarachas vivas no se está usando. Se encontraron otras cinco cucarachas vivas, dos en una pared, dando pasos de baile encima del fregadero de tres compartimientos.

Había agua acumulada en la cocina y en el área de fregar.

Se vieron tazones de pescado sin tapar en el congelador.

La lechuga cortada en la nevera, así como el arroz y la carne cocinada del día anterior que se encontraron en el congelador, no pasaron la inspección por mantenerse a temperaturas demasiado calientes.

“Las paredes de toda el área de la cocina estaban manchadas con grasa acumulada, restos de alimentos, y polvo”.

El lugar pasó la reinspección el viernes.

Achsah’s Delight Bakery, en 977 SW 71st Avenue, North Lauderdale: Se encontró una cucaracha viva en el piso frente al fregadero de tres compartimientos. De igual modo, una cucaracha muerta en el mostrador cerca de las batidoras junto al fregadero de tres compartimientos.

Y otras 41 cucarachas en … no, un momento, no eran cucarachas, sino excrementos de roedor: Pixie y Dixie haciendo de las suyas, y tratando de marcar sus territorios.

Entre las 41 cucarachas, había 10 “debajo de un secador de platos, donde se colocan sartenes y cacerolas ya fregados y limpios...” siete “en el mostrador donde se colocan cafeteras, arroz y sopas”, y otras tres “debajo de la alacena donde se guardan los recipientes para llevar comida”.

El restaurante pasó una reinspección el mismo día, lo que le permitió abrir para el tráfico del viernes. Estamos seguros de que todas las cucarachas y roedores se habían ido a la casa antes de la segunda inspección.

Bistro Creole, 6130 W. Oakland Park Boulevard, Sunrise: A continuación uno de los concursantes de la lista ¿Qué es peor?

¿Qué es peor que tres cucarachas vivas paseándose encima de dos cajas de pollo crudo en el suelo? (Aquí había dos violaciones).

En la habitación de empleados de la cocina principal, se hallaron aproximadamente 25 cucarachas muertas.

Había una cubeta dentro de un fregadero de la cocina. No parecía ser un área de mucho tráfico.

Bistro Creole pasó una reinspección el jueves.

DCafe, 4050 Weston Road, Davie: Las moscas proliferaban por todo el lugar.

“Se observaron dos moscas muertas encima de un paquete de mantequilla que estaba sobre la nevera”.

“Se pudo observar siete moscas muertas en un frasco de desinfectante que estaba en el fregadero de tres compartimientos”.

En otros lugares, el inspector contó 47 moscas, entre ellas “10 moscas vivas que volaban y se posaban donde quisieran, como en las paredes y las tazas al lado de la cafetera”.

Es un mal indicio cuando hay más moscas que agua caliente en un fregadero de tres compartimientos (73 grados) o en el lavamanos (76 grados).

Todavía había problemas en la reinspección del 26 de enero, cuando se detectó una “sustancia parecida al moho en la máquina de hielo”. Y las 11 moscas.

Para la la reinspección del miércoles, ya tenían controlado el problema con las moscas.

Jerk Machine, 4261 NW 12 Street, Lauderhill: El COVID-19 obligó a cerrar este establecimiento. El restaurante logró sobrevivir gracias a una campaña de recaudación de fondos que logró reunir $24,000.

Deseamos de veras que las inspecciones hechas en Jerk Machine no lo pongan en la Lista de Sick and Shut Down como ocurrió dos veces en el 2019, y también en septiembre del año pasado.

La inspección de 2021 reporta tres moscas vivas posadas en pollo cocinado y pollo crudo que estaba en la mesa para preparar los alimentos, y otras 15 moscas encima de una col. Se dejó de vender el pollo y la col, así como el hígado, el arroz y los frijoles hechos el día antes, ya que se mantenían en temperaturas demasiado altas para que fuera algo seguro de consumir.

“El restaurante anunciaba un tipo específico de pescado en el menú, pero sirvió otro tipo”.

“Todo el establecimiento no tenía agua caliente”.

El microondas de la cocina tenía una “gruesa acumulación de una sustancia negra que se cree era grasa y restos de comida”.

Cuando se llevó a cabo una reinspección el mismo día, el 26 de enero, el lugar seguía sin agua caliente. Hasta el martes por la tarde, el sitio web no indica que hubo una tercera visita por parte del inspector.

Lion Chef Chinese Restaurant, 979 S. Rock Island Road, North Lauderdale: “Un olor desagradable en el área de la cocina”.

Es el último lugar donde uno quisiera que se detectara una violación por un “olor desagradable”.

También es el último lugar donde uno quiere ver con cierta regularidad 65 pedazos de excremento de roedor. El estante de almacenamiento con salsa ketchup Hunt, el estante con salsa de soya y el estante con pinchos de bambú, sazones y especias, todos tenían 20 restos de excrementos.

Una cucaracha viva en el estante donde se guardaba una bolsa de azúcar, otras dos vivas también en una caja con papel parafinado y otras cinco “paseándose por la nevera”.

Había 10 cucarachas muertas en la junta, siete cucarachas muertas dentro de la nevera y otras 10, también muertas, “en la nevera donde alimentos sin tapar se mantienen fríos junto a los utensilios de cocina”.

Todas las neveras estaban “sucias con restos de comida”.

El Lion Chef pasó el mismo día una la reinspección. Qué sorpresa.

Traducción de Jorge Posada