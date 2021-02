Cómo comer en grande y barato en Miami: 10 lugares por menos de $20

FOTO ARCHIVO

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

En Miami es muy fácil encontrar una formidable comida.

Sin embargo, a veces uno no puede gastar demasiado dinero. Uno quiere una buena comida, una noche fuera de la cocina, y entonces, encuentra que no tiene suficiente fondos en la tarjeta, y no le gustaría tener que transferir de la cuenta de ahorros a la cuenta de cheques antes de ordenar un plato.

Por suerte, en Miami también se puede salir a cenar sin tener que gastar un dineral. Aunque uno se haya sentido cómodo ordenando solo comidas para llevar durante la pandemia, los mejores restaurantes de Miami han hallado formas creativas donde se puede escoger lo que a un o más le gusta.

Y no hay que limitarse a croquetas, empanadas y coladas, si bien ellas encarnan el espíritu culinario miamense. Ceviche peruano, guiso jamaicano, fideos tailandeses, y, sí, también excepcionales sándwiches cubanos, todos con deliciosos acompañantes están al doblar de la esquina.

A continuación, 10 lugares favoritos, con conexiones a sus menús, donde se puede ordenar una comida estupenda por $20 o menos.

ATCHANA’S HOMEGROWN THAI

A mi hija mayor nunca le gustó la comida tailandesa, hasta que comió conmigo en Atchana durante una reseña de restaurante que tuve que hacer. Resulta interesante señalar que en Atchana la cocina, no está adaptada al paladar norteamericano, desde el Thai beef jerky hasta las alitas Bangkok y el pad Thai. Pida el tazón de carne con fideos o los fideos pad kee con pollo y perejil por $15. Incluso, en el horario de la cena, un suculento tazón de fideos goodness cuesta menos de $20.

Ubicado en el 3194 Commodore Plaza, Coconut Grove. 305-774-0404. Para más información, visite: Atchanas.com

CLIVE’S CAFÉ

Durante 38 años, Pearline “Miss Pearl” Murray ha venido elaborando ricos guisos jamaicanos en su restaurante Clive’s localizado en Wynwood. Cuando en el 2014, el desarrollo urbano la obligó a mudarse, Miss Pearl se consolidó en el Pequeño Haití y nunca perdió el ritmo. Un enorme porción de chivo al curry, acompañado por arroz, guisantes, y plátanos maduros, cuesta 15 dólares. Pruebe el guiso de pollo o de puerco por menos de $13. ¿Está apurado? Entonces, ordene una empanada jamaicana y métala dentro de un arrebatador pan de coco (si no está en el menú, pregunte por él), y tendrá una comida que lo mantendrá lleno el resto del día por unos cuatro dólares.

Ubicado en el 5890 NW Second Avenue, Pequeño Haití. Para más información, visite: Clivescafe.com. 305-757-6512.

EMPANADA HARRY’S

No hay necesidad de visitar varias panaderías en busca de su empanada preferida cuando Empanada Harry’s las tiene todas, entre ellas una auténtica empanada peruana salpicada de azúcar de pastelería, una crujiente empanada colombiana de maíz, riquísima empanada venezolana, y hasta improvisaciones del panadero que incluye delicias como un sándwich cubano tipo empanada con puerco, jamón y pepinillo. La mayoría de las empanadas cuestan $3, de modo que se puede dar un paseo culinario por América Latina por menos de $20. Harry Coleman y su esposa Michelle también elaboran un tres leches fantástico por $4.50, (hecho con ron Flor de Caña) por el que a veces, en ocasiones especiales, conduzco 30 minutes hacia el oeste para disfrutarlo.

Ubicado en el 4009 SW 152 Avenue, West Kendall. 786-313-3888. Para más información, visite: Empanadaharrys.com

ITAMAE

La familia Chang, el papá Fernando, y los hijos Val y Nando, logró un éxito tan grande en el Design District, que decidió abrir un restaurante independiente. Aquí, la familia ha creado la quizás mejor cocina peruano-japonesa de Miami, , con una amplia selección de tiraditos y ceviches elaborados con pescados acabados de capturar hasta rollitos de sushi que son la especialidad de la casa. El pulpo con aceite de oliva hecho con pulpo fresco, y acompañado por aguacate viene cubierto con pedacitos de pulpo y salpicado por una salsa aioli, además de su exclusivo leche de tigre y cebolla morada cortada en rodajas. Los $16 que cuesta el plato valen la pena.

Ubicado en el 140 NE 39th Street, Design District. Para más información, visite: Itamaemiami.com

MISTER O1 EXTRAORDINARY PIZZA

Aquí la pizza es tan sabrosa que las autoridades de inmigración de Estados Unidos le otorgaron al pizzero Viola una visa O-1, que solo se le da a “personas con habilidades extraordinarias”, para que el país conozca de lo que es capaz. En realidad, Viola es un genio a la hora de hacer pizzas. Por $13, se puede disfrutar una pizza de corteza fina, al estilo napolitano para una persona, y hasta para dos, si no tiene mucha hambre. Mi favorita es la pizza Carlos (que no se llama así en mi honor) con chorizo picante. Incluso las “excepcionales” pizzas, hechas en forma de estrella donde cada pico está relleno con queso ricotta, cuesta menos $18. Las pizzas napolitanas salen frescas del horno a la boca, de modo que se pueden ordenar y luego encontrar un parque cerca donde disfrutarlas al aire libre.

Hay varios locales entre ellos el original, ubicado en el 1680 Michigan Avenue, #101, Miami Beach. Para más información, visite: Mistero1.com

PANOLO AT UNION BEER STORE

El cantinero Adrián Castro, que se hace llamar Manolo como el personaje de Scarface en el bar cuyo tema es la lucha profesional, logra que no se extrañen los emparedados de Mary’s Coin Laundry, otra institución culinaria de Miami. Su versión cobra un inesperado sabor con la mayonesa hecha con ajo, y el Que Eso incluye una rebanada del saladito queso frito queso nicaraguense y crujientes papitas (que en realidad son hash browns). Le recomendamos acompañar a un panolo por $11 (o un Que Eso por $12.50) con una cerveza que cuesta $6 para llevar, y entonces tendrá una pareja difícil de igualar. Abierto los jueves y viernes en Union Beer Store.

Ubicado en el 1547 SW 8 Street, La Pequeña Habana. Para más información, visite: Instagram.com/_panolos_/

ROYAL CASTLE

El empleado que formó parte de la amplia cadena de Royal Castle terminó por convertirse en el único dueño del último local de este restaurante especializado en hamburguesas. Ahora, James N. Brimberry ha puesto el sitio en manos de su nieto, también llamado James, para que sea él quien se encargue de esta verdadera joya de Miami. Ordene un paquete de seis hamburguesitas dentro de un panecillo deliciosamente tostado por $8.75 ($9.50 con queso) con una fuerte cerveza por un par de dólares. Es un clásico de Miami.

Ubicado en el 2700 NW 79 Street, Miami. 305-696-8241. Para más información, visite: royalcastle.com

TAQUERIA LOS POTRILLOS

Tengo que ordenar todos los tacos que aparecen en el menú de Los Potrillos, y cada uno viene con un sabor celestial, desde la lengua y tripa hasta las carnitas, carne asada y carne al pastor. Sus salsas son frescas y picosas. Y sus tacos de tortilla doble se sirven recién sacados de la plancha. Tres tacos cuestan alrededor de $10 (cada uno más o menos entre $2.50 y $3.25) y un burrito enorme que vale $7. En este lugar todo me gusta y todo me satisface .

Ubicado en el 3937 NW 7 Street, Miami. 305-456-2002. Para más información, visite: Taquerialospotrillos.negocio.site

TINTA Y CAFÉ

Este es el sitio perfecto para desayunos con huevos esponjosos y sándwiches increíbles. Su café con leche es dulce y cremoso, tal vez el mejor que he probado fuera del que se hace en mi casa. Pero también soy un feroz amante de los sándwiches, y me encantan algunas de sus creaciones. El Bori que cuesta $10 —prosciutto y huevos en una baguette tostada— es mi favorito para desayunar. Mi obsesión más reciente es un gigantesco emparedado que cuesta $13 al que llaman el Madurito, relleno con puerco asado, cebollas caramelizadas, chorizo cantimpalo, queso suizo, salsa con ajo y plátanos maduros para darle el tiro de gracia. Originalmente inaugurado en Coral Gables, ahora tiene también una sucursal en Miami Shores.

Ubicado en el 1315 Ponce de Leon Boulevard, Coral Gables. 305-285-0101

Ubicado en el 9840 NE 2 Avenue, Miami Shores. Para más información, visite: TintayCafe.co (sin la m)

UNITED STATES BURGER SERVICE (USBS)

No soporto a las hamburguesas que hay que comer con cuchillo y tenedor, un plato hecha para Instagram y no para nuestras bocas. Por eso me encantan las hamburguesas que Mikey Mayta y su esposa, Keily Vásquez, han creado en USBS (que quiere decir United States Burger Service) un guiño al Servicio Postal, porque se trata de un lugar en que la comida rápida se hace como Dios manda. No se puede esperar menos de dos antiguos alumnos de la chef Michelle Bernstein. Sus sencillas hamburguesas se presentan sin ostentación, pero se confeccionan con toda una vida de talento y técnica. Utilizan una mezcla especial de carne molida en la casa, recubierta con la Salsa Priority (también hecha en casa, a base de mayonesa y mostaza con sabor a sopa de cebolla), un queso fontina-cheddar, en panecillos con semillas de amapola que se hornean en el restaurante. Le recomendamos acompañar una hamburguesa de $7.50 con papitas fritas “Insurance” que se demoran cuatro días en preparar para queden crujientes por fuera y tiernas por dentro, y todo por solo $3.50. Considere pagar $1 por las papitas fritas “Southern Tariff” que vienen con una salsa verde que es un manjar para los dioses.

Ubicado en el 8300 NE 2 Avenue, Pequeño Haití en el salón The Citadel. Para más información, visite: Instagram.com/usbsmiami

Traducción de Jorge Posada