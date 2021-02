Mensaje del IRS: Cuídense de estafadores que quieren su pago de estímulo económico

Una nueva ola de estafas relacionadas con COVID-19 se están llevando a cabo mientras el Servicio de Rentas Internas (IRS) entrega la segunda ronda de pagos de estímulo económico, alertó la agencia gubernamental.

En los últimos meses, el IRS ha detectado una variedad de estafas con el pago de estímulo económico y otros esquemas financieros diseñados para robar dinero e información personal de los contribuyentes, dijo Tyler R. Hatcher, agente especial interino a cargo del IRS Oficina de Campo de Miami.

Los delincuentes se están aprovechando de la segunda ronda de pagos así como de la próxima temporada de presentación de impuestos, para engañar a los contribuyentes, dijo el funcionario.

“Los esfuerzos de ayuda económica están destinados a ayudar a los más necesitados que se han visto afectados por la pandemia de COVID-19. Los delincuentes creen que estos fondos son un objetivo fácil para aprovecharse de personas inocentes. Pero tenemos otros planes para aquellos que intentan aprovecharse del público, y estamos comprometidos a responsabilizarlos por sus acciones criminales ”, dijo Hatcher.

Instó a los contribuyentes a informar a las autoridades sobre cualquier llamada telefónica, correo electrónico o mensaje de texto que solicite su información personal u ofrezca un trato que parezca demasiado bueno para ser verdad.

Algunas estafas comunes relacionados con COVID-19 incluyen:

▪ Mensajes de texto pidiendo a los contribuyentes que revelen información de cuentas bancarias con el pretexto de recibir los Pagos de Impacto Económico de $ 1,200.

▪ Esquemas de phishing que utilizan correo electrónico, cartas y mensajes de redes sociales con palabras clave como “Coronavirus”, “COVID-19” y “estímulo” de diversas formas. Estas comunicaciones se envían a un gran número de personas y tienen como objetivo acceder a información de identificación personal e información de cuentas financieras (incluidos números de cuenta y contraseñas).

▪ La venta organizada y no oficial de kits de prueba de COVID-19 falsos para el hogar (así como ofertas para vender curas falsas, vacunas, píldoras y asesoramiento médico profesional con respecto a tratamientos de COVID-19 no comprobados).

▪ Solicitudes de donación falsas para individuos, grupos y áreas muy afectadas por la enfermedad.

▪ Oportunidades falsas para invertir en empresas que desarrollan vacunas COVID-19 al tiempo que prometen que la “empresa” aumentará drásticamente su valor como resultado.

Aunque los delincuentes cambian constantemente sus tácticas, los contribuyentes pueden ayudar a protegerse actuando como la primera línea de defensa.

La mejor manera de evitar ser víctima de una estafa es saber cómo se comunica el IRS con los contribuyentes.

El IRS no envía mensajes de texto ni correos electrónicos no solicitados. El IRS no llama a las personas con amenazas de cárcel o demandas, ni exige el pago de impuestos sobre las tarjetas de regalo.

Las estafas de COVID-19 deben informarse a la línea directa del Centro Nacional de Fraude por Desastre (NCDF) al 1-866-720-5721 o enviarse a través del Formulario de Quejas Web del NCDF.

El NCDF es una agencia nacional de coordinación dentro de la División Penal del Departamento de Justicia dedicada a mejorar la detección, prevención, investigación y enjuiciamiento de conductas delictivas relacionadas con desastres naturales y provocados por el hombre y otras emergencias.

Los contribuyentes también pueden reportar fraude o robo de sus Pagos de Impacto Económico al Inspector General de Hacienda para la Administración Tributaria (TIGTA). Los informes se pueden realizar en línea en TIPS.TIGTA.GOV.

Los contribuyentes que reciben correos electrónicos no solicitados o intentos contactarlos en redes sociales para recopilar información que parece provenir del IRS o de una organización estrechamente vinculada a esa agencia, deben enviar el mensaje a phishing@irs.gov. Se alienta a los contribuyentes a no involucrarse con posibles estafadores en línea o por teléfono.