Instan al régimen de Maduro a cesar hostigamiento contra ONGs venezolanas

El régimen de Nicolás Maduro debe cesar el hostigamiento y las amenazas contra organizaciones no gubernamentales y activistas defensores de los derechos humanos en Venezuela que se han intensificado desde noviembre de 2020, dijeron varios grupos internacionales.

Freedom House afirmó en comunicado, respaldado por diez organizaciones, que la reciente detención de cinco integrantes de la ONG venezolana “Azul Positivo” es un hecho más de una serie de amenazas, hostigamientos, ataques, restricciones, represalias y procesos penales contra grupos de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos en el país sudamericano.

Una comisión de de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) allanó el pasado 12 de enero la sede de “Azul Positivo” en Maracaibo, ciudad venezolana en el occidente del país, por un “supuesto procedimiento administrativo a las actividades del programa de asistencia humanitaria” que desarrolla la organización en el estado Zulia, dijo la ONG Provea de Venezuela.

Después de interrogar a miembros directivos de la organización presentes en la sede por un lapso de 6 horas, “sin orden legal ni permitir comunicación con ellos, los funcionarios procedieron a la detención” de miembros, entre ellos su presidente Johan León Reyes, agregó.

La detención generó rechazo por parte de organismos internacionales y de la representante republicana de Florida, María Elvira Salazar, quien dijo que “absolutamente vergonzoso cómo el régimen criminal de Nicolás Maduro sigue persiguiendo a activistas de derechos humanos en #Venezuela”.

Absolutely shameful how Nicolas Maduro’s criminal regime continues persecuting Human Rights activists in #Venezuela !https://t.co/rjoLDD3Y5x https://t.co/rjoLDD3Y5x — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) February 2, 2021

“Azul Positivo” es una organización sin fines de lucro con 16 años de trayectoria que realiza acciones de salud preventiva del VIH, violencia de género y asistencia humanitaria a las poblaciones de estudiantes, jóvenes, LGBTI, personas excluidas y en situación de pobreza, campesinos, pescadores artesanales y población en general del estado Zulia.

Freedom House detalló que en los últimos meses y semanas, agentes del Estado venezolano han entrado por la fuerza en las oficinas de las organizaciones de la sociedad civil; se han proferido amenazas públicas contra las personas defensoras que han interactuado con los mecanismos de derechos humanos, se han congelado las cuentas bancarias de las ONG y se han emitido órdenes de detención contra los trabajadores humanitarios.

“Instamos a las autoridades venezolanas a que garanticen el cese del hostigamiento y las amenazas contra las personas venezolanas y a que se respeten todas las garantías jurídicas internacionales. Hacemos un llamamiento a todos los Estados ya los organismos y agencias de la ONU para que apoyen activamente a las organizaciones de la sociedad civil, a las personas defensoras y a los activistas, y que se pronuncien con fuerza y coherencia a favor del derecho a defender los derechos humanos en Venezuela y en todo el mundo”, dijo.

Señaló que la sociedad civil venezolana opera en un contexto de “graves obstáculos legales y administrativos”, con leyes nacionales utilizadas para atacar a las personas defensoras de los derechos humanos como la llamada “Ley contra el Odio”, o que tienen el efecto de limitar las operaciones de las ONG y restringir su acceso a la financiación, “bloqueando el trabajo de muchas organizaciones vitales para las y los venezolanos necesitados”.

Consideró esencial que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos que responden a las graves crisis humanitaria y de derechos humanos en el país, que presionan para que se rindan cuentas por las violaciones y los abusos y para que se devuelvan las garantías que ofrecen las instituciones y los procesos democráticos, pueden realizar su trabajo sin miedo ni obstáculos.

“Los intentos de silenciarlos y acobardarlos son contraproducentes y vergonzosos”, expresó.

Las organizaciones que respaldan el comunicado, según Freedom House, son Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional, CIVICUS, Civil Rights Defenders, Conectas Directos Humanos y Freedom House Global Centre for the Responsibility to Protect Human Rights Watch.

Además de la International Commission of Jurists, International Service for Human Rights, People in Need y Washington Office on Latin America (WOLA).