Marco Rubio considera que juicio a Trump crea un mal precedente

El senador republicano Marco Rubio considera que el juicio al ex presidente Donald Trump crea un mal precedente, además de que viola la Constitución, porque cada vez que haya cambio de mando en la Casa Blanca se podría enjuiciar al gobernante saliente si es del partido diferente a quien gane la presidencia.

Rubio, legislador de la Florida, se refirió al juicio durante una entrevista en el programa Al Punto de la cadena de televisión Univision el domingo, en la que también habló sobre la distribución de las vacunas contra el COVID-19 en el estado y la política del presidente Joe Biden hacia Latinoamérica.

“Yo creo que este juicio tiene tres problemas. Primero, yo creo que viola la Constitución. El castigo automático de un ‘Impeachment’, de este tipo de juicio, es quitar, remover, a alguien de su posición, lo cual es imposible en este caso porque el presidente ya no es presidente, es un ciudadano privado”, dijo el senador federal.

Considera que, además, es un mal precedente porque de ahora en adelante cada vez que un partido tome el poder y “el presidente anterior era del otro partido, pues entonces lo vamos a enjuiciar también”.

Reiteró que esta medida sigue dividiendo a los estadounidenses y se está implementando en un momento tan difícil para el país porque está enfrentando la pandemia del COVID-19 que ya ha contagiado a casi 27 millones de personas en EEUU y ha dejado más de 463,000 muertos, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins.

El enfoque, según Rubio, debe estar en situaciones como la pandemia porque un juicio en el Senado tomaría entre siete y ocho horas al día, lo que impediría a los legisladores ocuparse de otros temas, incluyendo el trabajar en un plan de estímulo económico.

A eso se suma que el Congreso estará de receso la próxima semana, dijo.

“Así que, en fin, estamos gastando dos semanas adicionales cuando realmente no las tenemos. Estamos apurados en poder ayudar a lidiar con la pandemia, ayudar a las personas que están sufriendo a través de ella”, expresó.

Buen desempeño de Florida con las vacunas

A pesar de las quejas de las personas de la tercera edad para conseguir citas para vacunarse contra COVID-19 y los problemas con la distribución, Rubio aseguró que la Florida tiene un mejor desempeño que otros estados.

“En la Florida hay más de un millón, 1.2 millones de personas que han sido vacunadas por primera vez, obviamente esto lleva dos vacunas. Así que se está progresando, yo sé que ha sido difícil, y [sabía] que iba a ser difícil porque estamos en un estado enorme de 19 millones de personas. Pero, en comparación a Nueva York y California, que son un desastre total, la Florida lo ha hecho muy bien”, declaró en el programa conducido por el presentador Ambrosio Hernández.

Reconoció que hay temas por resolver y que se seguirá insistiendo para que llegue el número de vacunas necesarias.

“Realmente aquí lo que está pasando es la distribución de Washington hacia los diferentes estados. Esto se está distribuyendo a los estados y ahora se está empezando a distribuir directamente a farmacias como Walgreens, CVS, Publix y a otras así. Esta es la decisión que ha hecho la Administración Biden, que es una buena idea. Así que creo que va a mejorar”, manifestó.

Pero, agregó, al final del día se trata de que hay una enorme necesidad y simplemente la logística de llevar una vacuna que no se puede mandar por correo, que tiene que ser trasladada en equipos especiales por la temperatura en que hay que mantenerla.

“Creo que esto va a mejorar, pero le diré que los centros de distribución han sido hasta ahora hospitales, clínicas y centros de cuidado de ancianos. Esa ha sido la prioridad y le hemos escrito una carta a la administración preguntando específicamente sobre la demora en la entrega hacia la Florida”, comentó.

Biden y Latinoamérica

El senador defendió las medidas que tomó Trump hacia Latinoamérica y aseguró que son las acertadas para los los intereses de EEUU y a sus aliados en el hemisferio occidental, por lo que cree que la administración Biden “al fin del día le pondrán un nuevo nombre, pero seguirán siguiendo esas políticas”.

“Bueno, cuando lo estudien bien van a entender que muchas de las políticas que se llevaron a acabo bajo el presidente Trump, van a tener que seguirlas. En el caso de Colombia, tenemos que seguir apoyando al gobierno electo democráticamente en ese país, que enfrenta, encima del COVID-19, la amenaza constante de las FARC, del ELN y la violencia que trae eso”, dijo.

En cuanto a Venezuela, afirmó que cualquier “negociación con Maduro va a terminar igual que todas las otras negociaciones, con él utilizándolas como una manera de extender su periodo en el poder y no resultan en absolutamente nada”.

Destacó que en Nicaragua no hay democracia obviamente, ya no se permite operar ni partidos opositores, ni la Iglesia católica, ni la prensa libre, mientras que Argentina se ha complicado la situación y en Centroamérica “que tiene problemas que tenemos que seguir contribuyendo a tratar de ayudar a esos países a lidiar con la pobreza y el crimen.”

Con respecto a Cuba dijo que no cree que la administración Biden tomará una decisión inmediata sobre qué hacer con ese país, pero no se puede permitir que compañías como GAESA, que es una compañía controlada por militares cubanos, se beneficien “del intercambio económico entre EEUU y Cuba”.

“Esa ha sido nuestra primordial tarea, enfocarnos en prevenir de que eso ocurra. Creo que esa es una muy buena política. Creo que también dentro de algunas personas que apoyaron lo que hizo Obama hacia Cuba reconocen que eso no funcionó tampoco. Así que lo que yo le he dicho es que no descarten las medidas simplemente porque fueron hechas por Trump porque tienen mucha lógica”, manifestó Rubio.