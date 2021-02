Juez rechaza petición para desestimar demanda por muerte por COVID de empleado de Publix

Leer más

En Miami es muy fácil encontrar una formidable comida. Sin embargo, a veces uno no puede gastar demasiado dinero. Uno quiere una buena comida, una noche fuera de la cocina, y entonces, encuentra que no tiene suficiente fondos en la tarjeta, y no le gustaría tener que transferir de la cuenta de ahorros a la cuenta de cheques antes de ordenar un plato.

Por suerte, en Miami también se puede salir a cenar sin tener que gastar un dineral. Aunque uno se haya sentido cómodo ordenando solo comidas para llevar durante la pandemia, los mejores restaurantes de Miami han hallado formas creativas donde se puede escoger lo que a un o más le gusta.