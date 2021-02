Florida reporta 7,023 nuevos casos de COVID-19 y 232 muertes. Supera los 28,000 decesos de residentes

Leer más

El Coral Gables Art Cinema estrena The New Bauhaus (2020), documental dirigido por Alysa Nahmias. Durante la década de 1920, el artista László Moholy-Nagy enseñó en la revolucionaria escuela Bauhaus en Alemania. Rápidamente, Moholy se estableció como un visionario, y el enfoque que desarrolló mientras enseñaba se convirtió en el espíritu de su trabajo. Obligado al exilio por los nazis, Moholy se mudó a Chicago con sus dos hijas y su segunda esposa, donde se sintió inspirado por el nuevo país que lo recibía. Así, Moholy desafió a los estudiantes de la New Bauhaus a crear un diseño centrado en el ser humano. Objetos que ahora son omnipresentes en nuestra cultura fueron diseñados por esos estudiantes. Para más información y horarios: www.gablescinema.com.