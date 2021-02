¿Es la variante de COVID en Florida más contagiosa? ¿Funcionan las vacunas contra ella?

El Dr. Daniel Carvajal extrae una jeringa con la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech en The Palace Renaissance & Royale, un centro de vida asistida en Kendall, el miércoles 13 de enero de 2021. mocner@miamiherald.com

En la Florida hay más de 200 casos confirmados de B.1.1.7, la nueva variante del COVID que se descubrió en el Reino Unido y que se cree que es más contagiosa y ligeramente más mortal que el COVID-19.

También han aparecido otras dos variantes de COVID en Estados Unidos: la B.1.351, que se identificó por primera vez en Sudáfrica, y la P.1, que se identificó en las muestras de cuatro viajeros brasileños en el aeropuerto de Haneda, a las afueras de Tokio. Ninguna de las dos variantes se ha descubierto aún en Florida.

¿Funcionarán las vacunas para el COVID-19 contra estas variantes emergentes? Y si uno se enferma, ¿los síntomas serán diferentes?

Esto es lo que debes saber:

¿Es la nueva variante del COVID en la Florida más contagiosa? ¿Te hace sentir más enfermo? ¿Cómo puedes protegerte?

Las autoridades sanitarias creen que la B.1.1.7, también conocida como la “variante del Reino Unido”, es más contagiosa. Ya se ha convertido en la cepa dominante en otros países y podría convertirse en la versión más común del virus en Estados Unidos para marzo.

La cepa ya se está afianzando en la Florida.

Hasta el martes por la mañana, la Florida tenía el mayor número de casos confirmados de la variante en el país, según los U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Los CDC no respondieron a las preguntas relacionadas con los síntomas que causa la variante y si las personas pueden ser asintomáticas. En su lugar, la agencia sanitaria redirigió al Miami Herald a varias páginas web que no incluían la respuesta.

Sin embargo, según los datos del Reino Unido, parece que la tos, el dolor de garganta, la fatiga y el dolor muscular son los síntomas más comunes de la nueva variante británica, y menos personas reportan la pérdida del gusto o del olfato, según el Huffington Post. Todavía no hay evidencia de que la variante británica provoque que alguien se sienta más enfermo, informa la BBC.

Las investigaciones sugieren que la variante británica tiene un mayor riesgo de muerte en comparación con otras variantes, pero aún se necesitan más estudios para confirmar este hallazgo, según los CDC.

En cuanto a la protección contra la enfermedad, las autoridades sanitarias siguen afirmando que el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de manos son algunas de las mejores defensas. Los CDC también están estudiando si la gente debería llevar dos mascarillas en lugar de una, pero no han hecho una recomendación oficial.

¿Reconocen las pruebas de detección del COVID-19 las nuevas variantes?

Las pruebas de detección del COVID-19 pueden detectar las nuevas variantes, al menos por ahora.

Los expertos médicos coinciden en que muchas pruebas virales son capaces de detectar las nuevas variantes, aunque las pruebas de anticuerpos no, según ABC News. Las pruebas virales detectan una infección en curso, mientras que las pruebas de anticuerpos sugieren una infección previa.

Esto se debe a que las pruebas de PCR, como el hisopo nasal, suelen estar construidas para detectar múltiples partes del virus, de modo que incluso si una mutación afecta a uno de los “objetivos”, la prueba seguiría funcionando, según los CDC. Sin embargo, existe cierta preocupación de que las mutaciones puedan afectar a la capacidad de las pruebas que solo se basan en un identificador o si la mutación del virus cambia demasiado.

Para vigilar mejor las versiones mutadas del virus, los CDC se han asociado con laboratorios privados operados por Helix, Quest Diagnostics y LabCorp para obtener muestras del virus del COVID en todo el país y examinarlas en busca de cambios genéticos. Helix también está trabajando con funcionarios del Departamento de Salud de la Florida para ayudar a encontrar casos causados por la variante.

Investigadores universitarios también están formando alianzas para reunir recursos y buscar los virus mutados. Esto ocurre con el Jackson Health System, el hospital público de Miami-Dade, y la Universidad de Miami. En otros lugares del estado, la Universidad de Central Florida y la University of Florida también están analizando el virus en busca de cambios genéticos.

¿Funcionan las vacunas contra las nuevas variantes del COVID?

Las dos vacunas COVID-19 autorizadas para uso de emergencia en Estados Unidos durante la pandemia – Pfizer-BioNTech y Moderna – fueron autorizadas antes de que se identificaran las variantes.

Las farmacéuticas afirman que sus vacunas ofrecen cierta protección contra las variantes emergentes. Sin embargo, las vacunas no son tan eficaces contra la variante que se identificó por primera vez en Sudáfrica. La variante más contagiosa tiene una mutación que la hace experta en esquivar los anticuerpos en el torrente sanguíneo, según el New York Times.

La vacuna de dosis única de Johnson & Johnson, cuyo uso de emergencia será revisado por la U.S. Food and Drug Administration (FDA) a finales de este mes, también pasa apuros contra la variante sudafricana.

Los tres fabricantes de medicamentos, así como algunos del Reino Unido, están diseñando ahora inyecciones de refuerzo o nuevas vacunas que se centrarían en las variantes del COVID, en particular la que se identificó por primera vez en Sudáfrica y que ahora se ha extendido a otros países, incluido Estados Unidos, según The Wall Street Journal.

Las autoridades sanitarias también están preocupadas por la P.1, la variante que se ha extendido por Brasil y que también se encuentra en Estados Unidos. Los CDC afirman que hay cierta evidencia que sugiere que sus mutaciones pueden afectar a la capacidad de los anticuerpos, por infección previa o a través de la vacunación, para reconocer y neutralizar el virus.

Hay que tener en cuenta que todos los virus mutan. La vacuna contra la influenza, por ejemplo, se revisa cada año y se actualiza según sea necesario, en función del virus de la influenza que se prevea predominante. Por ello, las vacunas contra la influenza no se someten a un ensayo clínico completo cada año.

Si las vacunas contra el COVID-19 necesitaran continuamente nuevas inyecciones de refuerzo para combatir las mutaciones, probablemente se realizarían ensayos clínicos más pequeños, según Bloomberg Businessweek. Y, al igual que en el mercado de las vacunas contra la influenza, se puede ganar dinero con las vacunas de refuerzo de COVID.

¿Estados Unidos está dando seguimiento a los casos de COVID-19 causados por la variante?

Los CDC tienen un mapa online que muestra cuántos casos confirmados de COVID-19 en el país estaban relacionados con una de las nuevas variantes. El mapa desglosa los casos por estado y por variante.

Los CDC actualizan la página web los domingos, martes y jueves antes de las 7 p.m., por lo que hay un retraso en la notificación. También hay que tener en cuenta que los casos identificados se basan en muestreos de resultados positivos de COVID-19. Esto significa que es probable que no se cuente el número de casos de COVID-19 en la Florida y en el resto del país que están vinculados a una de las variantes emergentes.

El redactor del Miami Herald Ben Conarck contribuyó a este artículo.