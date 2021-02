Captado en video, cliente mata a ladrón en un lavadero de autos. No enfrentará cargos

En un lavado de coches de Miami Beach en diciembre de 2018, un ladrón de coches llamado José Antonio Reyes Bermúdez empujó a un empleado y se subió al SUV Mercedes vacío que pertenicía de un cliente. Mientras el SUV aceleraba de frente, el cliente corrió hacia el vehículo, con la pistola ya desenfundada.

El cliente, Stephen Allen Lott, apuntó con su pistola y disparó dos veces mientras el SUV intentaba alejarse del lugar.

Mortalmente herido, Reyes Bermúdez – quien no llevaba pistola ni cuchillo – perdió el control del SUV robado. Se estrelló contra el lado de un edificio, destruyendo una caja eléctrica y cortando el suministro eléctrico de la calle.

En el video de vigilancia recientemente divulgado, Lott no parece estar a punto de ser golpeado por el SUV. De hecho, el SUV ya había girado a la derecha, y las balas entraron por el costado del vehículo, y una de ellas penetró por el lado izquierdo de la cabeza de Reyes Bermúdez.

Pero en virtud de la ley Stand Your Ground de la Florida, Lott no tenía el deber de retirarse. Él dijo a la policía que, en esa fracción de segundo, pensó que el SUV se le echaba encima y disparó contra la parte delantera del vehículo. Y, según un memorando del fiscal recientemente publicado, pronunció la frase que ayudó a que la acusación fuera insostenible legalmente.

“Temí por mi vida y disparé”, dijo Lott a un agente de policía de Miami Beach.

Hace años, Lott bien podría haberse enfrentado a una acusación penal, en un caso que fue capturado en el video de vigilancia obtenido por el Miami Herald. Pero la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, citando la controvertida ley de defensa propia Stand Your Ground de la Florida, ha decidido ahora que no puede acusar a Lott porque no puede refutar que temía por su vida.

Los fiscales dictaminaron que Reyes Bermúdez, al volante del SUV robado, conducía “a gran velocidad” y suponía una amenaza para los empleados y otras personas en el lavadero de coches. “El señor Lott tenía el derecho legal de mantener su posición y utilizar la fuerza letal para protegerse de la muerte o de un gran daño corporal mientras el señor Reyes Bermúdez cometía y escapaba de cometer un delito grave por la fuerza”, según un memorándum final elaborado recientemente este mes por la Fiscalia Estatal de Miami-Dade.

No fue posible contactar a los familiares de Reyes Bermúdez el lunes por la tarde.

Es probable que la decisión se sume a las críticas que desde hace tiempo se hacen a la ley Stand Your Ground de la Florida, que anima a los ciudadanos a convertirse en vigilantes armados, disparando primero y haciendo las preguntas después. La decisión también surge mientras los demócratas de la Florida están impulsando un proyecto de ley que derogaría la ley, una medida que no tiene ninguna posibilidad real de ser aprobada por la Legislatura, controlada por los republicanos.

La ley Stand Your Ground de la Florida fue aprobada en 2005 y eliminó el deber de los ciudadanos de retirarse antes de utilizar la fuerza letal para contrarrestar una amenaza. También dio a los jueces mayor libertad para desestimar los cargos penales si consideran que alguien actuó en defensa propia.

Dustin Williamson, asesor legal de Everytown for Gun Safety, que apoya el proyecto de ley de derogación, dijo que la ley ata las manos de la policía y los fiscales y alienta a “los tiradores y otras personas que utilizan la fuerza mortal cuando podrían simplemente alejarse”.

“Como no existe el deber de retirarse, esta ley anima a la gente a ponerse en peligro y luego alegar que no tenían otra opción que usar la fuerza mortal”, afirmó.

La ley se ha convertido repetidamente en un foco de tensión social y política. En 2012, la policía citó la ley para no arrestar inicialmente a un vigilante vecinal en la muerte a tiros del adolescente de Miami Gardens Trayvon Martin, un caso que desencadenó tensiones raciales y el escrutinio de la ley de autodefensa del estado. El quien disparó, George Zimmerman, fue posteriormente acusado pero absuelto por un jurado del Condado de Seminole.

En 2017, en una medida a la que se opusieron las fuerzas del orden, los legisladores de Florida cambiaron la ley, haciendo que los fiscales sean los que asuman la carga de refutar la alegación de defensa propia de un acusado en una audiencia antes de que se celebre cualquier juicio con jurado. Ahora los fiscales deben demostrar con pruebas “claras y convincentes” que alguien no actuó en defensa propia.

El ex fiscal de Miami-Dade Aubrey Webb dijo que antes de que se aprobara la ley en 2005, los hombres armados como el del caso del lavadero de coches de Miami Beach probablemente habrían sido procesados.

“La ley Stand Your Ground da a los civiles una especie de licencia para matar”, dijo Webb, que no está involucrado en el caso del lavadero de coches. “En un país donde tenemos una de las mayores cantidades de muertes por armas de fuego en el mundo anualmente, tenemos que preguntarnos por qué también aprobamos leyes que fomentan o condonan más el uso de armas de fuego”.

Lott no era dueño del SUV Mercedes AMG G53, sino que trabajaba para el propietario, quien le pidió que llevara a lavar el vehículo. Mientras el SUV era lavado, Lott entró en la sala de espera, se sentó en el sofá y se puso a ver la televisión.

Según los fiscales, Reyes Bermúdez estaba merodeando por el lavadero y se acercó a un empleado que estaba terminando de lavar el Mercedes. Fingiendo ser el propietario del vehículo, recibió las llaves de la empleada, Marlene Armas, y se subió al asiento del conductor, mientras fingía buscar el recibo.

El gerente del lavadero de autos, Frank Díaz, se acercó y le pidió al hombre que se bajara del Mercedes. Reyes Bermúdez se negó, empujó a Armas, cerró la puerta y “luego arrancó el SUV y aceleró hacia el gerente”, según el memorando final.

El video muestra que Díaz se situó a un lado del SUV mientras éste aceleraba, girando a la derecha para escapar del lugar de lavado de coches.

En ese momento, Lott salió corriendo, gritó y dijo que se puso delante de la trayectoria del vehículo. “A medida que el SUV Mercedes se acercaba, el señor Lott dio un paso atrás y se preparó para el impacto, creyendo que estaba a punto de ser golpeado por el vehículo”, escribió la fiscal Suzanne von Paulus en su memorando.

“Disparé porque creí que estaba a punto de ser atropellado por el coche [...] Simplemente sabía que iba a morir hoy”, dijo Lott a la policía de Miami Beach.

Las balas no entraron en el parabrisas del Mercedes, aunque Lott afirmó que disparó a la parte delantera del SUV. Las balas impactaron desde el costado, y una penetró en el lado izquierdo de la cabeza de Reyes Bermúdez, según la Oficina del Médico Forense de Miami-Dade.

El abogado defensor de Lott, Michael Grieco, dijo que su cliente no tuvo más opción que usar la fuerza contra el hombre al volante de un vehículo que pesa casi 5,000 libras.

“No se trata de lo que está haciendo el vehículo, sino de lo que pudiera hacer el coche”, dijo Grieco. “Un auto es un arma mortal y es apropiado responder a la fuerza letal cuando se enfrenta con fuerza letal”.

(Grieco, representante demócrata de la Cámara de Representantes de la Florida, dijo que votaría a favor del actual proyecto de ley para derogar la ley Stand Your Ground si se presentara ante el subcomité de justicia penal, del cual es miembro.)

Von Paulus, la fiscal, señaló en su memorando que Reyes Bermúdez estaba cometiendo un delito grave por la fuerza, como el robo de un coche, el atraco, el hurto, o incluso el intento de asesinato o la agresión con agravantes por haber conducido contra el gerente y Lott.

“Después de revisar la minuciosa investigación policial, las declaraciones de los testigos y las pruebas físicas, es la conclusión de la abajo firmante que no se pueden presentar cargos en este asunto, ya que el Estado no podría probar que este homicidio no fue el resultado del uso justificado de la fuerza letal según todas las leyes aplicables en la Florida”, escribió.

Reyes Bermúdez, de Orlando, había sido condenado anteriormente por robo, hurto y agresión con agravantes, y había cumplido seis condenas de prisión entre 1987 y 2013.

Sus familiares reconocieron que Bermúdez había luchado durante mucho tiempo con problemas de salud mental y de abuso de sustancias. Un sobrino, Keu Reyes, dijo al Herald en diciembre de 2018 que no creía que Lott debiera haber disparado su arma.

“Se necesita más tiempo para sacar un arma, apuntar y disparar que para apartarse de un vehículo en marcha”, dijo Reyes.