Ivanka Trump en Surfside: la primera hija parece adaptarse al estilo de vida del sur de la Florida

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Ivanka Trump al parecer se está adaptando de lo mejor en su nuevo hogar del sur de la Florida.

Según se reportó, la hija de 39 años del presidente Donald Trump, su esposo, el magnate de bienes raíces, Jared Kushner, y sus tres hijos están viviendo en Arte Surfside.

La actual casa en el fastuoso edificio de 12 pisos y 16 unidades con vista al mar está alquilada hasta que esté lista su propiedad de $32 millones en Indian Creek Island.

“Arte Surfside aprovecha su privilegiada ubicación en Surfside, un exclusivo enclave junto al mar que es muy celebrado por su histórica arquitectura y amplias y tranquilas playas”, dice en su portal la propiedad. “Todas las residencias disfrutan de vistas espectaculares del océano desde terrazas privadas que festejan la vida al aire libre en un cálido estilo mediterráneo, así como servicios de primera clase y comodidades que se comparan con las de los sitios turísticos más lujosos del mundo”.

La pareja firmó un contrato de un año por unidad sin muebles, reportó el Wall Street Journal, lo que es común en la Florida. La propiedad está solo unas 60 millas del complejo Mar-a-Lago, en Palm Beach, donde Trump vive con su esposa, Melania, y Barron, el mediohermano de Ivanka.

Ya los paparazzi han captado en acción a la familia desde que se mudaron de Washington, D.C.

Ivanka, por lo menos, parece estar haciendo las mismas cosas que hace en invierno la mayoría de la gente del sur de la Florida: pasar el rato, mirar el teléfono, tomar el sol y, sobre todo, disfrutar que gran parte del país no tiene hasta julio.

Este lunes, la aspirante a política fue fotografiada en el balcón de su casa en un vestido de verano, con un aspecto muy calmado y feliz. Ivanka estaba sentada en una mesa con su hijo menor, Theo, de cuatro años. Sus otros dos hijos, Arabella, de nueve años, y Joseph, de siete, están matriculados en una escuela cercana en Miami Beach, le dijo una fuente familiarizada al sitio web Miami.com.

A diferencia de otras celebridades que viven en nuestro código telefónico 305, no se encontrará mucha información en las redes sociales sobre la nueva vida de la ex estrella del programa Apprentice. La última vez que Ivanka colgó algo en la página de Instagram donde tiene 7.8 millones de seguidores, fue poco después que su padre se fue de la Casa Blanca, donde dijo que era un “honor” haber trabajado como “consejera” en el gobierno de Donald Trump, donde, todo indica que no cobró ningún dinero. Al parecer, tampoco su esposo, ex propietario del New York Observer, que trabajó como “principal asistente”.

En el 2019, la poderosa pareja tuvo ingresos de por lo menos $36 millones, según documentos financieros que dio a conocer el pasado viernes The Washington Post. Los ingresos provienen de negocios, propiedades y otros activos.

Aunque el alquiler que paga la familia en Arte Surfside se desconoce, de acuerdo con el Wall Street Journal, propiedades similares en el condominio por lo general se alquilan por decenas de miles de dólares al mes, y un penthouse se vendió recientemente por $33 millones, lo que es un récord.

Traducción de Jorge Posada