Miami ordena a La Placita una vez más que cubra su mural de la bandera de Puerto Rico

El mural de tres pisos de una bandera puertorriqueña en el histórico Distrito MiMo sigue suscitando polémica. jking@miamiherald.com

Desde el momento en que apareció un mural de tres pisos con la bandera de Puerto Rico en el frente de un restaurante de Miami hace dos años, se vio envuelto en la polémica.

Ahora la ciudad de Miami ha ordenado a los propietarios que pinten sobre él – de nuevo.

A pesar de que hace un año se acordó que el mural en el restaurante puertorriqueño La Placita podía permanecer, la ciudad ha impuesto al negocio una infracción esta semana, amenazando con retirar la licencia del restaurante a menos que pinten sobre el mural.

“Aquí vamos de nuevo”, escribió el copropietario de La Placita, el chef José Mendín, en un post en Instagram con una foto de la notificación de violación. “La ciudad de Miami y el Distrito MiMo en medio de la pandemia no tienen nada mejor que hacer que decirnos de nuevo después de todo lo que ya hemos pasado que quitemos nuestra bandera. Esto es ridículo. Tal vez MiMo no se merece mi bandera aquí. Cansado de ser tomado como blanco por los inspectores de cumplimiento del código, por la policía todos los días por la música del restaurante mínima y normal. No nos rendiremos tan fácilmente, pero esto es simplemente estúpido”.

Los célebres propietarios del restaurante puertorriqueño La Placita – Mendín, cinco veces nominado al premio James Beard como mejor chef del Sur, y el actor de televisión argentino Julián Gil – encargaron a un famoso muralista que pintara la bandera roja, blanca y azul en su edificio de tres pisos cuando el restaurante abrió en diciembre de 2018. Pero fue pintado sin presentar primero el plan a la junta de preservación histórica de Miami, que supervisa cualquier cambio en el protegido Distrito MiMo. La junta rechazó otorgar un permiso después del hecho.

Después de más de dos años de negociaciones, los comisionados de la ciudad de Miami votaron en enero de 2020 que el restaurante podía conservar el mural, con una advertencia importante: La Placita tendría que pintar sobre el mural cuando un negocio vecino, al que la comisión también permitió mantener sus murales, pintara sobre los suyos.

La pandemia aceleró el proceso.

Organic Bites, al que se le permitió conservar sus cuatro murales tras un acuerdo en una demanda judicial de agosto de 2019, cerró por el brote del coronavirus. Y eso, según la votación de la comisión de la ciudad, significa que el derecho de La Placita a mantener su mural ha terminado.

Mendín declinó hacer comentarios más allá de su publicación en las redes sociales. El Miami Herald se ha puesto en contacto con la ciudad para obtener una respuesta.

Él y Gil, ambos criados en Puerto Rico, se asociaron para crear el restaurante puertorriqueño inspirado en el chef en 2018 en el 6789 Biscayne Blvd. Y contrataron al artista nacido en la isla Héctor Collazo Hernández para crear el mural, titulado “Plantando tu Bandera” (Staking Your Flag), el 27 de diciembre de 2018.

Pero sin la aprobación correcta, la ciudad citó al restaurante, le negó el permiso después de los hechos y multó a los propietarios con $250 al día, llegando el monto a $65,500.

La comisión municipal finalmente votó para renunciar a las multas y dejar que La Placita mantuviera el mural por un periodo específico.

“El pueblo puertorriqueño ha sufrido mucho. Necesitaban realmente esta victoria”, dijo el alcalde de Miami, Francis Suárez, la noche de la votación. “Simplemente sentí que era lo correcto”.