Familias de Parkland se opusieron a Marjorie Taylor Greene. Los republicanos de Miami respondieron

Stand With Parkland necesitaba entregar un mensaje al líder de la minoría de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy y recurrieron al representante republicano de Miami Mario Díaz-Balart para hacerlo.

Durante los últimos tres años, el grupo que representa a 15 de las 17 familias de víctimas del tiroteo más mortal en una escuela secundaria del país se ha centrado casi exclusivamente en la seguridad escolar. Es un tema que no obtiene recibe cobertura de noticias por cable ni domina las campañas políticas, pero el enfoque de Stand With Parkland permitió al grupo presentar proyectos de ley y generar confianza entre los legisladores de ambos partidos, particularmente los representantes de la Florida.

Pero la mayor historia política de la nación estaba colisionando con su trabajo de seguridad escolar.

La representante Marjorie Taylor Greene, miembro recién elegida del Congreso por Georgia que una vez dijo que que el tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas fue un ataque de “bandera falsa”, fue asignada por McCarthy a la Comisión de Educación de la Cámara. Las publicaciones en las redes sociales de Greene y los videos del sobreviviente de Parkland y defensor del control de armas David Hogg generaron atención nacional pidiendo su renuncia a los demócratas.

Y la posición de Greene en la Comisión de Educación la haría responsable de considerar proyectos de ley redactados por por Stand With Parkland, como la Ley de Seguridad Escolar Luke y Alex. La semana pasada, Díaz-Balart volvió a presentar el proyecto de ley que lleva el nombre de las víctimas de Parkland Luke Hoyer y Alex Schachter, que codifica en la ley un centro de compensación federal para las medidas de seguridad escolar.

Dos familias hablaron con Greene y el grupo decidió que la asignación a su comisión perjudicaba sus objetivos de seguridad escolar y restricción del porte de armas de fuego. Enviaron su carta a McCarthy, diciéndole que tenían que sacar a Greene.

“Ella era reacia a reconocer los efectos de los tiroteos escolares no solo en las familias sino en toda la comunidad”, dijo el presidente de Stand With Parkland, Tony Montalto, cuya hija Gina fue una de las víctimas. “Nos llevó a creer que no podía ser eficaz para detener el problema”.

Cabildeo con un propósito

En los últimos tres años, las 17 familias de Parkland se convirtieron en algunos de los cabilderos más eficaces en Washington, creando relaciones con los legisladores, entendiendo la elaboración de proyectos de ley y elaborando estrategias de relaciones públicas. Dos padres que no son parte de Stand With Parkland, Fred Guttenberg y Andrew Pollack, son defensores de diferentes causas. Guttenberg es un conocido defensor del control de armas, mientras que Pollack ha presionado para armar y capacitar al personal de la escuela para hacer frente a las amenazas y fue el único padre de Parkland en apoyar a Greene.

“El hecho de que haya llegado a este lugar es fascinante”, dijo Guttenberg, cuya hija Jaime fue una de las víctimas. Guttenberg compartió varios videos de Greene acosando a Hogg en las redes sociales y lideró llamadas para su remoción junto con el representante Ted Deutch, quien representa a Parkland en el Congreso.

El 3 de febrero, Stand With Parkland envió a McCarthy su carta pidiendo la destitución de Greene de la Comisión de Educación, lo mismo que hizo McCarthy hizo con el representante de Iowa Steve King en 2019 cuando el ex representante expresó simpatía por el nacionalismo blanco. El mismo día, McCarthy se puso en contacto con el líder de la mayoría de la Cámara, Steny Hoyer, y dijo que estaba abierto a reasignar a Greene a otra comisión.

Hoyer, consciente de que una resolución para despojar a Greene de sus asignaciones a comisiones dirigidas por la representante de Broward Debbie Wasserman Schultz, tenía el apoyo unánime de los demócratas, no aceptaría ningún acuerdo que mantuviera a Greene en esas comisiones, los órganos que elaboran y consideran los proyectos de ley.

El 4 de febrero, a solo 10 días del aniversario del tiroteo de 2018, se programó una votación sobre la resolución de Wasserman Schultz de sacar a Greene de las comisiones de Educación y Presupuesto de la Cámara. Se esperaba que los republicanos respaldaran a Greene antes de la votación, argumentando que había un precedente peligroso para castigar a un legislador por conducta antes de asumir un cargo electo.

Un demócrata pronosticó que se esperaba que uno o dos republicanos rompieran filas cuando los legisladores entraron al pleno.

Al final 11 republicanos de la Cámara, entre ellos Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar terminaron rompiendo con su partido para echar a Greene de las comisiones . Los tres republicanos de Miami se unieron a un grupo de ocho legisladores que emitieron su voto por sacarla a última hora.

Giménez dijo que su posición fue un voto de conciencia y argumentó que la retórica de Greene hundirá al Partido Republicano en futuras elecciones si no es rechazada a fondo. “En realidad, el problema es la retórica, el QAnon, las teorías conspirativas”, dijo Giménez en CNN un día después de la votación. Eso nos puede costar la a mayoría en [2022]. Rechazo todo eso. Creo que la mayoría de mis colegas del lado republicano lo rechazan”.

McCarthy nunca respondió a la carta entregada por la oficina de Díaz-Balart, dijo Montalto, pero esperaba que su posición marcara una diferencia entre los legisladores locales.

“Nos gustaría pensar que todos los representantes de la Florida trabajaron juntos y discutieron el tema”, dijo.

Punto de vista conservador

Ryan Petty, un padre de Parkland cuya hija Alaina fue una de las víctimas, es miembro de la junta de Stand With Parkland, pero también un conservador que generalmente apoya a los republicanos. Fue uno de los dos padres de Parkland en hablar con Greene y dijo que su publicación pasada de teorías de conspiración fue lo que llevó al grupo de padres a recomendar que no estuviera en la Comisión de Educación.

“Hablaré como el padre de una víctima y alguien que está más involucrado en el lado republicano del espectro político”, dijo Petty. “Tenemos la responsabilidad de ser embajadores de las cosas en las que creemos y difundir teorías conspirativas y participar en esas no ayudan, no son persuasivos, no mueven a la gente hacia las posiciones que nos importan. Mi consejo para ella fue que se mantuviera lo más lejos posible de ellos. Vamos a ver si lo hace”.

Después de hablar con Greene, Petty dijo que habló con varios conservadores y defensores de la Segunda Enmienda y se dio cuenta que Greene no tenía mucho apoyo. Las conversaciones le dieron la esperanza de que algunos republicanos votaran para sacar a Greene de sus comisiones, y finalmente hicieron de los votos de Díaz-Balart, Giménez y Salazar menos sorprendentes para él.

“Me sorprendió el poco apoyo que Green tenía”, dijo Petty. “No me sorprendió ver a varios republicanos votar en su contra. Estoy orgulloso de que los republicanos estén dispuestos a responder por las cosas que dicen y las cosas que hacen”.

Empatía de la madre de una víctima de Pulse

Otras familias que perdieron a seres queridos en tiroteos masivos también mencionaron a Díaz-Balart, Giménez y Salazar. MJ Wright, vecina de Miami cuyo hijo Jerry fue una de las 49 víctimas del tiroteo en el Club Pulse en 2016, dijo que envió una carta a los tres representantes agradeciéndoles su voto.

“Para mí era importante que como madre les diera las gracias por hacer lo correcto”, dijo Wright, republicana quien dijo que se mantiene en contacto con las familias de Parkland y de Sandy Hook, un tiroteo masivo de 2012 en una escuela primaria de Connecticut que Greene también consideró un ataque de “bandera falsa” para obtener apoyo para el control de armas. Wright dijo que el voto de los republicanos de Miami la hizo emocionarse.

“En realidad se me salieron las lágrimas cuando vi eso, porque tal vez hay esperanza de tener gente cuerda del lado conservador”, dijo Wright. “Podrían haber ido con la mayoría y no lo hicieron y creo que tenemos que reconocer que fue valiente y que hay que darle mérito”.

Petty, Guttenberg y Montalto concordaron en que la proximidad de los tres legisladores de Miami a Parkland fue un factor en su voto. Cuatro de los otros votos de los republicanos provinieron de miembros del área de Nueva York, ya que Greene también cuestionó la validez de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

“Si estaban en el cargo o no lo que sucedió en Parkland tuvo un tremendo impacto en muchos de nuestros líderes electos”, dijo Petty.

Guttenberg dijo que los políticos del sur de Florida no tenían otra opción que echar a Greene de sus comisiones, aunque estaba decepcionado de que las declaraciones republicanas después de la votación también criticaran a los demócratas.

“Estaba muy complacido por lo que hicieron esos tres legisladores”, dijo Guttenberg. “Ellos son parte de esta comunidad donde ocurrió lo que Parkland, no podrían haber tomado otra opción”.

Y los padres también dijeron que los votos de Giménez y Salazar les dan esperanza de que tendrán dos legisladores más que trabajen con ellos en temas de seguridad escolar. Ninguno de los padres tiene actualmente relaciones cercanas con Giménez y Salazar como con Díaz-Balart, porque fueron elegidos recientemente.

“Están en la lista de representantes que hay que conocer”, dijo Montalto. “Lamentablemente, el tiempo después de las elecciones es también la temporada de vacaciones, es muy difícil para nuestras familias y es difícil mantener el alcance político que otros grupos pueden con nuevos representantes. Tenemos que lidiar con el dolor de nuestra pérdida y encontrar fuerza y energía para seguir trabajando por la seguridad escolar”.