Inversor californiano da cheque de $250,000 para la reelección del alcalde de Miami

Toma de un video en el cual el alcalde de Miami, Francis Suárez, entrevista a la profesional de la tecnología Lucy Guo sobre los motivos por los que ha venido a Miami. Guo representa el repentino entusiasmo entre algunos en Silicon Valley por mudarse a Miami. Cortesía

La campaña de reelección de Francis Suárez se está beneficiando de su esfuerzo para atraer a las empresas tecnológicas de California a Miami.

Registros estatales divulgados el miércoles muestran que el alcalde de Miami recaudó más de $400,000 para su campaña de reelección en enero, meses antes de las elecciones del 2 de noviembre. Más de la mitad de esa cantidad provino de un cheque de un cuarto de millón de dólares entregado por un capitalista de riesgo quien fue anteriormente ejecutivo de Facebook.

¿El donante que dio a Suárez $250,000? El multimillonario Chamath Palihapitiya, uno de los varios peces gordos de la tecnología californiana con quienes se ha relacionado Suárez en su intento de atraer a Silicon Valley para que se reinicie en el sur de la Florida.

Suárez también recibió un cheque de $100,000 el mes pasado de James Pallotta, un inversor multimillonario que fundó Raptor Group Holdings, que cuenta con una serie de inversiones en empresas tecnológicas. Pallotta posee una casa en Weston.

El alcalde de Miami, Francis Suárez. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

Suárez, un abogado inmobiliario de 43 años que se postula para un segundo mandato como alcalde de la ciudad -- un puesto en gran parte ceremonial -- dijo que la contribución de Palihapitiya era probablemente el mayor cheque que había recibido. Pero el alcalde dijo que su impulso a la tecnología y su constante presencia en Twitter le han llevado a recibir contribuciones que no ha necesitado solicitar.

“Eso ha inspirado y motivado a la gente a apoyar a mi comité político. Ha habido mucha gente que ha llamado, a nivel local y de diferentes partes también, que quiere ayudar”, dijo. “Así que sí, no ha sido realmente algo intencional por mi parte”.

Suárez contactó por primera vez a Palihapitiya en Twitter el 16 de enero, después de que el gurú de la tecnología citara la letra del rapero Drake sobre Tootsie’s, un club de striptease de Miami Gardens. A esto le siguió una videollamada. Palihapitiya relató afectuosamente la conversación en Twitter en la noche del 24 de enero.

“Pasé tiempo con @FrancisSuarez esta semana”, escribió Palihapitiya a las 11 p.m. “Tengo que admitirlo, el entusiasmo es real. Es increíble ver el resultado cuando la persona se centra en una gobernanza competente y un liderazgo con sentido común.”

Cinco minutos después, Suárez respondía efusivamente.

“Gracias por creer en mí y en el futuro que podemos crear en el mejor país del planeta... No hay sustituto para el trabajo duro y un enfoque innovador para hacer que la ciudad en la que crecí funcione para todos...”, tuiteó el alcalde.

El miércoles, Suárez dijo que Palihapitiya le dijo que quiso apoyar su carrera política después de que le compartió la historia de su familia de inmigrantes cubanos y su ascenso en la política local. El padre de Suárez, Xavier Suárez, fue el primer alcalde de Miami de origen cubano.

“Me preguntó cómo podía ayudarme y si podía contribuir a mi comité político”, dijo Suárez. “Le dije que por supuesto”.

Según los registros financieros de la campaña, Palihapitiya – quien recientemente coqueteó con una candidatura a gobernador de California – contribuyó al nuevo comité político de Suárez el 28 de enero. Los registros federales de campaña muestran que Palihapitiya ha donado más de un millón de dólares en los últimos años a demócratas de todo el país. Suárez es republicano.

Suárez, un prolífico recaudador de fondos, apenas recientemente comenzó a recolectar dinero de nuevo para sus aspiraciones políticas. En septiembre, la campaña de Suárez abrió un comité con un nombre que se hace eco de uno de los temas de conversación del alcalde: Miami For Everyone (Miami para Todos). La primera contribución del comité, $315, provino del anterior comité de Suárez, Miami’s Future, Inc.

En comparación con elecciones anteriores, Suárez está empezando tarde. Acumuló un fondo sin precedentes de $3 millones para su campaña a la alcaldía de 2017, y había recaudado la mayor parte de ese dinero a estas alturas de la campaña de 2017.

Al año siguiente, utilizó $300,000 de fondos sobrantes para impulsar un referéndum destinado a hacerlo llegar al más poderoso puesto de administrador de la ciudad, el máximo responsable de las decisiones sobre las operaciones diarias de la ciudad. El referéndum fracasó, agotando una cuenta de campaña multimillonaria y parte de su capital político.

Ahora, Suárez, que se presentó a la reelección este mes, está montado en una ola de publicidad. El viernes tuvo una llamada con Elon Musk para hablar de la construcción de un túnel bajo el río Miami para vehículos eléctricos.

Contribuciones de grandes capitales

Hasta ahora, el comité Miami For Everyone de Suárez ha recaudado $476,000 de 15 donantes, una mezcla de individuos y empresas que van desde intereses inmobiliarios hasta una empresa de suministros de pintura. Todas las contribuciones, excepto $41,000, se hicieron en enero. Los registros muestran que el recaudador de fondos Brian Goldmeier está ayudando de nuevo al alcalde a recolectar dinero.

Cuatro contribuyentes que donaron en diciembre son directores o están relacionados con directores de un proyecto inmobiliario en Wynwood, un plan para reurbanizar el antiguo emplazamiento de la Rubell Family Collection en la Northwest 29 Calle.

David Levinson y Robert Lapidus, quienes dirigen la empresa neoyorquina L&L Holding Company, dieron al comité $10,000 cada uno. Esta empresa está asociada con Carpe Real Estate Partners, otra empresa neoyorquina, en el proyecto de Wynwood.

Los padres de los directores de Carpe Erik Rutter y David Weitz, Mitch Rutter y Perry Weitz, dieron a Suárez $10,000 cada uno en diciembre. La empresa conjunta planea cerrar un conjunto de 15 parcelas este año para construir un proyecto residencial y de oficinas de lujo, según The Real Deal. En enero, Carpe Real Estate Partners aportó otros $10,000.

Otra empresa inmobiliaria con sede en Miami, OKO Group, aportó $25,000.