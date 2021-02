‘Florida es un punto muy brillante’: JetBlue inicia sus primeros vuelos en el aeropuerto de Miami

Vuelos de JetBlue despegaron por primera vez el jueves del Miami International Airport.

Con destino a Nueva York, Newark, Boston y Los Ángeles, los nuevos vuelos diarios marcan el debut de la aerolínea de descuento en el MIA tras años de servicio desde Fort Lauderdale y Palm Beach.

El lanzamiento de Miami forma parte de una “estrategia más amplia para el sur de la Florida”, según Scott Laurence, jefe de ingresos y planeación de la aerolínea.

La operadora aérea sigue prestando servicio en Fort Lauderdale-Hollywood International y Palm Beach International.

“Miami era el aeropuerto más concurrido que no atendíamos”, dijo. “Descubrimos que cada vez más de nuestros clientes tienen como destino Miami”.

Aunque las aerolíneas se han visto muy afectadas por la pandemia del COVID-19, ya que los U.S. Centers for Disease Control and Prevention siguen advirtiendo que no se debe viajar, los vuelos a Florida siguen siendo populares, dijo Laurence.

En toda la red, la capacidad de JetBlue ha disminuido alrededor del 50%, y sus ingresos del cuarto trimestre de 2020 disminuyeron un 67% en comparación con el mismo trimestre de 2019.

Sin embargo, la aerolínea está ampliando su oferta en la Florida.

“La Florida, en general, se ha comportado mucho mejor en términos de demanda y de la cantidad de servicios que hemos podido restablecer”, dijo. “La Florida es un punto muy brillante”.

El tráfico aéreo internacional hacia Florida y otros lugares ha sido especialmente débil desde que los CDC empezaron a exigir a los viajeros entrantes pruebas de detección de COVID-19 negativas antes de abordar.

En los 13 días transcurridos desde que entró en vigor el requisito de las pruebas de los CDC para los viajeros internacionales el 26 de enero, el MIA ha visto una media de unos 71 pasajeros por vuelo en llegadas internacionales, en comparación con los 111 pasajeros por vuelo en los 13 días anteriores, según las estadísticas del aeropuerto.

En cuanto a los vuelos internacionales de JetBlue a otros aeropuertos, Laurence dijo que la compañía ha visto cómo los destinos del Caribe y América Latina han aumentado la capacidad de pruebas de detección para permitir los viajes.

“Seguimos trabajando en ello y nos aseguramos de que nuestros clientes sean conscientes de las restricciones antes de subir a un vuelo de regreso a los Estados Unidos”, dijo. “De cara al futuro, estamos viendo a varios de nuestros socios adaptarse a esto. Es un gran impulso para muchos de ellos”.

Además de los vuelos a Miami, JetBlue comenzó el jueves sus vuelos a JFK y Boston desde el Key West International Airport, que funcionarán hasta abril.

JetBlue es la tercera aerolínea de bajo costo que ha lanzado vuelos o los ha ampliado recientemente desde MIA, tras Frontier Airlines y Southwest Airlines el año pasado.