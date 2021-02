Royal Caribbean Group pronto exigirá a la tripulación que se vacune contra el COVID-19

El Grupo Royal Caribbean pronto exigirá a la tripulación que se vacune contra el COVID-19 antes de volver al trabajo.

En un correo electrónico enviado a los tripulantes el miércoles y obtenido por el Miami Herald, el Royal Caribbean Group indicó que la compañía sigue trabajando en los detalles de cómo vacunar a su personal a bordo, pero espera que pronto sea un requisito.

Es la primera gran compañía de cruceros que anuncia este requisito. El sitio web Crew Center fue el primero en informar del anuncio.

“El proceso podría ser diferente dependiendo del lugar en el que vivas, el momento de tu próximo contrato y si ya estás a bordo o de viaje”, señalaba el correo electrónico enviado a los miembros de la tripulación.

Tripulantes a bordo del Vision of the Seas de Royal Caribbean pasan el tiempo en sus balcones mientras el barco está atracado en PortMiami el viernes 15 de mayo de 2020, en Miami, Florida.

Los tripulantes de los cruceros siguen sufriendo por el COVID-19. Aunque los cruceros en Estados Unidos y en gran parte del mundo se han cancelado indefinidamente, pequeñas tripulaciones permanecen a bordo de cientos de cruceros a la espera del visto bueno de los reguladores para volver a recibir a los pasajeros.

Según una investigación del Miami Herald, al menos 1,779 miembros de la tripulación han contraído el virus y al menos 29 han muerto a causa del COVID-19.

A medida que la vacuna contra el COVID-19 se va extendiendo por todo el mundo, cada vez son más los países que consideran exigir un certificado de vacunación para los ingresos.

La compañía de cruceros británica Saga Cruises y las estadounidenses American Queen Steamboat Company y Victory Cruise Lines han anunciado que exigirán una prueba de vacunación a todos los huéspedes y tripulantes.

Un portavoz de Norwegian Cruise Line Holdings dijo que la compañía está “explorando todas las opciones en relación con la vacunación de los huéspedes y la tripulación y es nuestra intención que todos los miembros de la tripulación sean vacunados antes de subir a nuestros barcos para comenzar sus funciones, sujeto a la disponibilidad de la vacuna”.

Los portavoces de MSC Cruises y Carnival Corporation dijeron que las empresas aún no han decidido si exigirán la vacuna a la tripulación.

El Royal Caribbean Group es propietario de tres líneas de cruceros: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Silversea. Carol Cabezas, directora de operaciones de la línea de cruceros Azamara, dijo en una entrevista el mes pasado que la compañía está estudiando la posibilidad de adquirir vacunas para poder inocular a su personal a bordo una vez que se reanude la navegación.

Royal Caribbean Group está en proceso de vender Azamara a la empresa de capital privado Sycamore Partners.

Los cruceros en Estados Unidos están prohibidos indefinidamente mientras las compañías de cruceros trabajan para cumplir la orden de salida condicional del U.S. Centers’ for Disease Control and Prevention, que eventualmente incluirá simulacros de cruceros. El CDC aún no ha publicado los requisitos de vacunación para las tripulaciones.

“El CDC entiende que las vacunas y la vacunación desempeñarán un papel en la reanudación de las operaciones con pasajeros”, dijo la portavoz de la agencia Caitlin Shockey en un correo electrónico.

“Los detalles adicionales sobre el papel de las vacunas y las vacunaciones se proporcionarán en futuras instrucciones y/u órdenes técnicas”.

El correo electrónico de Royal Caribbean Group a los miembros de la tripulación incluía testimonios de dos empleados que ya habían recibido la vacuna y no experimentaron efectos secundarios.

En un documento adjunto de preguntas frecuentes, la compañía dijo que planea cubrir el costo de la vacunación para los miembros de la tripulación a bordo de sus barcos o en tierra a través de acuerdos con los gobiernos locales, y está estudiando la posibilidad de proporcionar vacunas para sus familiares.