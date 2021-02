Demócratas de la Florida intentan de nuevo eliminar prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo

Lee Jones y Aaron Huntsman se casaron justo después de la medianoche del 6 de enero de 2015 en las escaleras del juzgado del Condado de Monroe, en Cayo Hueso, tras ganar el primer veredicto legal que declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Florida. Keynoter

La ley de la Florida que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo se encuentra en el volumen de estatutos justo dos párrafos por debajo de la ley que indica que no puedes casarte con tu hermana.

“El término ‘matrimonio’ significa solo una unión legal entre un hombre y una mujer como marido y mujer, y el término ‘cónyuge’ se aplica solo a un miembro de dicha unión”, señala la ley.

También estipula que la Florida no reconoce ninguna unión entre personas del mismo sexo, independientemente del lugar donde se haya iniciado.

Esa sección del código de la Florida ha sido irrelevante durante más de media década. En 2015, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que las parejas del mismo sexo de todo el país tienen el derecho constitucional a casarse. Y, sin embargo, la prohibición sigue escrita en la ley de la Florida, una sección de 194 palabras que no sienta bien a muchos progresistas.

Michele Rayner-Goolsby, la primera mujer afroamericana abiertamente homosexual que participa en la Legislatura de la Florida, quiere despojar a los Estatutos de este anticuado lenguaje. Como alguien que está casada con una mujer, su legislación, House Bill 6017, es personal.

“La elección que hicimos de que nuestra familia estuviera casada está bajo constante amenaza mientras esta ley esté en los libros del estado de la Florida”, comentó Rayner-Goolsby en una conferencia de prensa el viernes.

La demócrata de San Petersburgo no es la primera que intenta derogar esta prohibición. En 2016, durante la primera sesión legislativa estatal ordinaria después de que el caso Obergefell vs Hodges legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, los demócratas presentaron un proyecto de ley para que se eliminara el lenguaje de la ley estatal. Pero ese fue un año de elecciones, y el proyecto de ley no llegó a ninguna parte en la Legislatura encabezada por los republicanos.

Un esfuerzo anual que siempre ha fracasado

Cada año desde entonces, la historia ha sido similar. Los demócratas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, siempre proponen un proyecto de ley para eliminar este lenguaje de los Estatutos de la Florida. Esta medida aún no ha llegado a la Cámara de Representantes ni al Senado para su votación.

El presidente del Senado, Wilton Simpson, y el presidente de la Cámara de Representantes, Chris Sprowls, ambos republicanos, no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la versión de este año de la legislación.

Dado que la igualdad matrimonial ya es ley en todo Estados Unidos, puede parecer un impulso simbólico por parte de los demócratas. Pero ni los partidarios de la legislación –ni sus oponentes– lo ven así.

John Stemberger, presidente y consejero general del Florida Family Policy Council, encabeza una organización que se opone a la igualdad matrimonial. Dice que espera que la ley de la Florida se mantenga en los libros en caso de que un futuro Tribunal Supremo anule el caso Obergefell vs Hodges.

“Es completamente posible, dada la política del futuro, que el caso Obergefell pueda ser anulado por completo, porque se apoya en bases muy engañosas intelectual y legalmente”, explicó Stemberger.

La igualdad matrimonial es popular entre los votantes estadounidenses. Una encuesta de Gallup de mayo de 2020 encontró que el 67 por ciento de los encuestados indicó que los matrimonios del mismo sexo deberían ser legalmente válidos, mientras que el 31 por ciento estuvo en desacuerdo. La idea tampoco es especialmente impopular para el votante republicano: El 49 por ciento de los republicanos encuestados por Gallup dijo que apoyaba la igualdad matrimonial.

La prohibición se promulgó en 1997

Esto supone un cambio radical respecto a la política de 1997, cuando la legislatura aprobó inicialmente la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en la Florida.

El órgano legislativo estaba encabezado por los republicanos entonces –como ahora–, pero un gobernador demócrata, Lawton Chiles, permitió que el proyecto se convirtiera en ley. Charlie Crist, entonces senador estatal republicano y ahora congresista demócrata, fue uno de los legisladores que votó a favor de la prohibición.

En 2008, los votantes de la Florida fueron un paso más allá de esa Legislatura, cuando el 62 por ciento del electorado optó por añadir a la Constitución estatal la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. (Los votantes de la Florida lo hicieron al tiempo que elegían al demócrata Barack Obama como próximo presidente).

El lenguaje de esa prohibición, aunque actualmente no se puede aplicar, también permanece en la Constitución del estado.

Rayner-Goolsby dijo que el hecho de que la Legislatura actúe para derogar la ley estatal sería un “primer paso crítico” hacia la derogación de esa enmienda constitucional.

Pero por ahora, ni los partidarios ni los detractores de la iniciativa de los demócratas esperan que llegue a ninguna parte. Los líderes republicanos de la Florida probablemente no dejarán que el tema se escuche en esta sesión legislativa.

“Hay ciertos temas que son simplemente tabú, y es demasiado incómodo para ellos realizar esa votación”, agregó la senadora estatal Tina Polsky, demócrata por Boca Ratón y patrocinadora del proyecto de Rayner-Goolsby en el Senado. “Si no lo escuchan, entonces no tienen que llegar a ese punto”.